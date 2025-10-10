Лекар посочи упражненията срещу изпускането на урина

Личният лекар Филипа Кей разкри два ефективни начина за намаляване на изпускането на урина, пише Daily Mail.

Кей обясни, че изпускането на урина е проблем, с който се сблъскват много жени, особено в по-напреднала възраст. Лекарката обаче подчерта, че то не е част от нормалното стареене и може да бъде разрешено. Първото, което тя препоръча, са упражнения за укрепване на мускулите на тазовото дъно. Те са необходими за контрол на потока на урината и трябва да се правите ежедневно. За целта лекарката препоръча да се стягат тазовите мускули и да се задържат за три секунди.

Кей спомена и вагинални естрогенни кремове като втора възможност за лечение. Според нея те помагат, ако проблемът е свързан с намаляващи нива на женските полови хормони. След менопаузата нивата на хормоните намаляват, което води до изтъняване на лигавицата на уретрата, увеличавайки риска от изтичане на урина.