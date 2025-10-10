Новини
Лекар посочи упражненията срещу изпускането на урина

10 Октомври, 2025 10:22

Кей спомена и вагинални естрогенни кремове като втора възможност за лечение

Лекар посочи упражненията срещу изпускането на урина - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Личният лекар Филипа Кей разкри два ефективни начина за намаляване на изпускането на урина, пише Daily Mail.

Кей обясни, че изпускането на урина е проблем, с който се сблъскват много жени, особено в по-напреднала възраст. Лекарката обаче подчерта, че то не е част от нормалното стареене и може да бъде разрешено. Първото, което тя препоръча, са упражнения за укрепване на мускулите на тазовото дъно. Те са необходими за контрол на потока на урината и трябва да се правите ежедневно. За целта лекарката препоръча да се стягат тазовите мускули и да се задържат за три секунди.

Кей спомена и вагинални естрогенни кремове като втора възможност за лечение. Според нея те помагат, ако проблемът е свързан с намаляващи нива на женските полови хормони. След менопаузата нивата на хормоните намаляват, което води до изтъняване на лигавицата на уретрата, увеличавайки риска от изтичане на урина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мъж

    5 0 Отговор
    Уверено мога да препоръчам на мъжете да обгрижват повече сексуално жените си. Това не е само грижа за настроението им. Това буквално е грижа за здравето им. Ето и за този проблем помага секса помага , ако не е причината някаква странична травма.

    Коментиран от #3

    10:28 10.10.2025

  • 2 Мдада...

    4 0 Отговор
    Така е, кой си нЕма чучур, нЕма какво да стисне, за да не текне

    10:34 10.10.2025

  • 3 Една жена

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Ами ако мъжът вече изпитва затруднения?

    Коментиран от #4

    10:36 10.10.2025

  • 4 Мъж

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Една жена":

    Мога да ти кажа нещо лигаво и куртоазно , но ще ти кажа какво точно трябва да направиш ! Ако държиш на този мъж , твоя работа е да му купиш първата Виагра ! Защото ако тръгнеш по другия път - да се жулиш с други , винаги ще попадаш на такива които жулят Виагра за да те жулят тебе. Само където няма да ти казват , за да знаеш ! Но като краен резултат ще загубиш читав мъж , какъвто повече може да не намериш !

    10:48 10.10.2025