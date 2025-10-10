Лекар посочи упражненията срещу изпускането на урина

Личният лекар Филипа Кей разкри два ефективни начина за намаляване на изпускането на урина, пише Daily Mail.
Кей обясни, че изпускането на урина е проблем, с който се сблъскват много жени, особено в по-напреднала възраст. Лекарката обаче подчерта, че то не е част от нормалното стареене и може да бъде разрешено. Първото, което тя препоръча, са упражнения за укрепване на мускулите на тазовото дъно. Те са необходими за контрол на потока на урината и трябва да се правите ежедневно. За целта лекарката препоръча да се стягат тазовите мускули и да се задържат за три секунди.
Кей спомена и вагинални естрогенни кремове като втора възможност за лечение. Според нея те помагат, ако проблемът е свързан с намаляващи нива на женските полови хормони. След менопаузата нивата на хормоните намаляват, което води до изтъняване на лигавицата на уретрата, увеличавайки риска от изтичане на урина.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
Коментиран от #3
10:28 10.10.2025
2 Мдада...
10:34 10.10.2025
3 Една жена
До коментар #1 от "Мъж":Ами ако мъжът вече изпитва затруднения?
Коментиран от #4
10:36 10.10.2025
4 Мъж
До коментар #3 от "Една жена":Мога да ти кажа нещо лигаво и куртоазно , но ще ти кажа какво точно трябва да направиш ! Ако държиш на този мъж , твоя работа е да му купиш първата Виагра ! Защото ако тръгнеш по другия път - да се жулиш с други , винаги ще попадаш на такива които жулят Виагра за да те жулят тебе. Само където няма да ти казват , за да знаеш ! Но като краен резултат ще загубиш читав мъж , какъвто повече може да не намериш !
10:48 10.10.2025