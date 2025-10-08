Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Лекар обясни здравословния метод „шест-шест-шест“

Лекар обясни здравословния метод „шест-шест-шест“

8 Октомври, 2025 18:38 494 1

  • лекар-
  • ходене-
  • шест-шест-шест-
  • метод-
  • ползи-
  • разходка-
  • даниел аткинсън

Същността на новия подход е да се ходи по 60 минути всеки ден в 6:00 и 18:00 часа

Лекар обясни здравословния метод „шест-шест-шест“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Общопрактикуващият лекар Даниел Аткинсън похвали ползите от ходенето по принципа „шест-шест-шест“, пише HuffPost.

Аткинсън обясни, че същността на новия подход е да се ходи по 60 минути всеки ден в 6:00 и 18:00 часа. Според него, привържениците на този здравен метод смятат, че той може да осигури по-големи ползи за здравето. Самият лекар обаче е убеден, че времето за разходка не е от значение. „Една едночасова разходка по всяко време на деня ще има същото положително въздействие върху сърдечно-съдовото здраве“, заяви той.

В същото време специалистът отбеляза, че разходката на разсъмване наистина може да бъде малко по-полезна от обикновено. Той обясни, че сутринта осигурява необходимото количество дневна светлина, което е особено необходимо през зимните месеци.

Аткинсън подчерта, че ключът към ходенето не е времето, а скоростта. Според него редовните бързи разходки намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания с 20 процента, докато умерените разходки намаляват риска само с 4 процента.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 даже е много сериозно

    0 0 Отговор
    Крачка, две по-бързо и може да си жив.
    Даже едно бързо завъртане на главата. Питайте Тръмп, ако не вярвате
    По-бързо, по-смело, по-сръчно

    18:51 08.10.2025