Лекар обясни здравословния метод „шест-шест-шест“

Общопрактикуващият лекар Даниел Аткинсън похвали ползите от ходенето по принципа „шест-шест-шест“, пише HuffPost.

Аткинсън обясни, че същността на новия подход е да се ходи по 60 минути всеки ден в 6:00 и 18:00 часа. Според него, привържениците на този здравен метод смятат, че той може да осигури по-големи ползи за здравето. Самият лекар обаче е убеден, че времето за разходка не е от значение. „Една едночасова разходка по всяко време на деня ще има същото положително въздействие върху сърдечно-съдовото здраве“, заяви той.

В същото време специалистът отбеляза, че разходката на разсъмване наистина може да бъде малко по-полезна от обикновено. Той обясни, че сутринта осигурява необходимото количество дневна светлина, което е особено необходимо през зимните месеци.

Аткинсън подчерта, че ключът към ходенето не е времето, а скоростта. Според него редовните бързи разходки намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания с 20 процента, докато умерените разходки намаляват риска само с 4 процента.