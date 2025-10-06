Новини
Хирург защити кроасаните, били полезна закуска

6 Октомври, 2025 15:14 707 4

  • каран раджан-
  • лекар-
  • кроасани-
  • закуска

Според него кроасаните са несправедливо включени в списъка с нежелани храни

Хирург защити кроасаните, били полезна закуска - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Каран Раджан, хирург от Националната здравна служба във Великобритания, е убеден, че яденето на кроасани за закуска не е вредно за здравето, а по-скоро полезно, пише Daily Mirror.

Раджан обясни, че закуската се смята за най-важното хранене за деня. Затова застъпниците за здравословен начин на живот се опитват да ядат възможно най-здравословните храни сутрин и да избягват нездравословните. Според него кроасаните са несправедливо включени в списъка с нежелани храни.

„Моят аргумент в полза на печените изделия е, че те са полезни за бактериите, живеещи в червата“, обясни лекарят, обяснявайки ползите от кроасаните. Той уточни, че има предвид бутер тесто, приготвено с мая и бавно приготвено до готовност. Раджан обясни, че този метод на готвене ферментира и разгражда глутена и нишестето. „Това прави готовия продукт по-лесен за смилане от хляба“, обясни лекарят.

Хирургът добави, че кроасаните трябва да се консумират студени. Според него това води до образуването на устойчиво нишесте, което не се смила в тънките черва, а навлиза в дебелото черво. Там то служи като храна за бактерии и насърчава производството на мастни киселини, полезни за чревната лигавица.


  • 1 2244

    2 0 Отговор
    Кроасаните които се правят с истинско масло/краве са хубави, но в последно време при нас поне ядем с палмово или друго растително. Миришат на лошо и са вредни.

    15:28 06.10.2025

  • 2 главната джамия и центъра ))))

    0 0 Отговор
    силвъра затвори но работи

    15:30 06.10.2025

  • 3 провинциалист

    1 0 Отговор
    За първи път кроасани се изпичат през 1686 г. по време на турската обсада на Виена. Според легендата местните хлебопекари предупредили охраната на града за промъкващите се в подземните канали турци, с което спасили града и обсадата била свалена. В чест на това изпекли сладкиша в тази форма по идея от полумесеца на знамето на Османската империя.

    15:42 06.10.2025

  • 4 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Каран Раджан звучи много английско. Тва име сигурно идва още от древните пикти.

    15:55 06.10.2025