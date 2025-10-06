Хирург защити кроасаните, били полезна закуска

Каран Раджан, хирург от Националната здравна служба във Великобритания, е убеден, че яденето на кроасани за закуска не е вредно за здравето, а по-скоро полезно, пише Daily Mirror.

Раджан обясни, че закуската се смята за най-важното хранене за деня. Затова застъпниците за здравословен начин на живот се опитват да ядат възможно най-здравословните храни сутрин и да избягват нездравословните. Според него кроасаните са несправедливо включени в списъка с нежелани храни.

„Моят аргумент в полза на печените изделия е, че те са полезни за бактериите, живеещи в червата“, обясни лекарят, обяснявайки ползите от кроасаните. Той уточни, че има предвид бутер тесто, приготвено с мая и бавно приготвено до готовност. Раджан обясни, че този метод на готвене ферментира и разгражда глутена и нишестето. „Това прави готовия продукт по-лесен за смилане от хляба“, обясни лекарят.

Хирургът добави, че кроасаните трябва да се консумират студени. Според него това води до образуването на устойчиво нишесте, което не се смила в тънките черва, а навлиза в дебелото черво. Там то служи като храна за бактерии и насърчава производството на мастни киселини, полезни за чревната лигавица.