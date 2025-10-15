Новини
Здраве »
Алтернативна медицина »
Проктолог заклейми компресите с цвекло при хемороиди, ледът също не е решение

Проктолог заклейми компресите с цвекло при хемороиди, ледът също не е решение

15 Октомври, 2025 16:31 594 7

  • хемороиди-
  • цвекло-
  • кубчета лед-
  • супозитории-
  • проктолог

Специалистът коментира и ректалните супозитории

Проктолог заклейми компресите с цвекло при хемороиди, ледът също не е решение - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Проктологът Елена Смирнова заяви, че не всички популярни лечения за хемороиди работят. Лекарката оцени тяхната ефективност в своя Telegram канал.

Тя критикува използването на компреси от цвекло за лечение на хемороиди.

„Да, то съдържа антиоксиданти и органични киселини, но те нямат нищо общо с хемороидите“, обясни Смирнова, добавяйки, че употребата на цвекло може да раздразни кожата и лигавиците.

Освен това, лекарят оцени ефективността на друг популярен метод за лечение на хемороиди: използването на кубчета лед. Според Смирнова, студът наистина може да намали болката и отока. Ефектът от този метод на лечение обаче ще бъде само временен.

Специалистът коментира и ректалните супозитории.

„Аптеките предлагат десетки видове супозитории с различни активни съставки – от болкоуспокояващи до хормонални. Да гадаеш на случаен принцип е като да лекуваш главоболие, без да знаеш дали е мигрена или високо кръвно налягане.Някои супозитории съдържат хормони или вазоконстриктори, които не са подходящи за кърмене или за хора с тромбозиран възел“, заключи Смирнова.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    1 3 Отговор
    Някои с успех ползват метода на бай Ставри. Чувал съм добри отзиви

    16:34 15.10.2025

  • 2 абе

    5 0 Отговор
    Някой нещо разбра ли от тази дописка? Какво полезно ни донесе тя?

    16:35 15.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лечител

    0 1 Отговор
    Лекувам хемо роиди безболез нено и дори с удоволствие за страдащият ! Четири сеанса по 500лв всеки , и се отървавате завинаги !

    16:38 15.10.2025

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Аз чичо Вальо глухо-то, отивам на дувара, и така ме мъдръсат яко, че нямам такива проблеми.

    17:03 15.10.2025

  • 6 Лекар

    0 0 Отговор
    Най добре си мажете дупката с паста поморин кофти е но помага най много

    17:10 15.10.2025

  • 7 Роза

    0 0 Отговор
    Чувала съм от познати лекари,че този проблем се лекува само оперативно,и то не винаги с успех!Зависи в какъв стадий е извършена операцията,и какво е поведението на пациента след нея!Ако продължава все да седи,да яде некачествена храна и да не спазва добра хигиена,може пак да се появят!

    17:13 15.10.2025