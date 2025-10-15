Проктолог заклейми компресите с цвекло при хемороиди, ледът също не е решение

Проктологът Елена Смирнова заяви, че не всички популярни лечения за хемороиди работят. Лекарката оцени тяхната ефективност в своя Telegram канал.

Тя критикува използването на компреси от цвекло за лечение на хемороиди.

„Да, то съдържа антиоксиданти и органични киселини, но те нямат нищо общо с хемороидите“, обясни Смирнова, добавяйки, че употребата на цвекло може да раздразни кожата и лигавиците.

Освен това, лекарят оцени ефективността на друг популярен метод за лечение на хемороиди: използването на кубчета лед. Според Смирнова, студът наистина може да намали болката и отока. Ефектът от този метод на лечение обаче ще бъде само временен.

Специалистът коментира и ректалните супозитории.

„Аптеките предлагат десетки видове супозитории с различни активни съставки – от болкоуспокояващи до хормонални. Да гадаеш на случаен принцип е като да лекуваш главоболие, без да знаеш дали е мигрена или високо кръвно налягане.Някои супозитории съдържат хормони или вазоконстриктори, които не са подходящи за кърмене или за хора с тромбозиран възел“, заключи Смирнова.