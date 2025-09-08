Седенето на тоалетната с телефона увеличава риска от хемороиди

Ново изследване показва, че използването на смартфон, докато сте на тоалетната чиния може да увеличи риска от развитие на хемороиди с почти 50%. Данните са публикувани тази седмица в списание PLOS One от екип на Медицинския център Beth Israel Deaconess (BIDMC) в Бостън.

В проучването са участвали 125 възрастни, подложени на колоноскопия, като 66% от тях са признали, че редовно използват телефона си в тоалетната. Анализът показва, че тези хора имат с 46% по-висок риск от поява на хемороиди в сравнение с участниците, които не носят телефон със себе си, независимо от възраст, пол, телесно тегло или прием на фибри.

Хемороидите представляват разширени вени в областта на правото черво и ануса, които могат да причинят болка, сърбеж и кървене. Те често се свързват с напъване по време на изхождане и продължително седене на тоалетната чиния.

Според резултатите 37% от участниците, които използвали смартфони, оставали в тоалетната над пет минути, докато сред хората без телефони този дял е едва 7%. Най-често те използвали устройствата си за четене на новини, разглеждане на социални мрежи или изпращане на съобщения и имейли. По-младите участници, особено във възрастовата група 40–50 години, били по-склонни към този навик, отколкото хората над 60 години.

„Независимо дали човек чете имейл или играе игра, рискът идва основно от продължителното седене“, коментира водещият автор д-р Четан Рампрасад, гастроентеролог в BIDMC и преподавател в Харвардското медицинско училище. Според него позицията на тялото също има значение – използването на специални поставки за крака може да намали напрежението, но не премахва опасността, ако времето, прекарано на тоалетната, е прекалено дълго.

Авторите обясняват, че за разлика от седенето на стол, позата на седене върху тоалетната оставя ректума и тазовото дъно без опора, което води до по-голямо налягане върху вените в тази зона. Продължителното седене засилва този ефект, особено когато е свързано с „пасивно“ занимание като използването на смартфон.

Хемороидите са едно от най-често срещаните гастроентерологични оплаквания в Съединените щати, като годишно близо 4 милиона души търсят медицинска помощ заради тях, посочват от BIDMC.

Изследователите подчертават, че са необходими дългосрочни проучвания, за да се установи категорична причинно-следствена връзка и да се разработят стратегии за превенция. Междувременно д-р Рампрасад съветва: „Направете това, което е необходимо, след което станете и излезте. Не превръщайте тоалетната в място за безкрайно скролване.“