Избраха проф. Николай Габровски за "Лекар на 2025 година"

Снощи бе официалната церемония по връчване на наградите на Българския лекарски съюз за принос в медицината: "Лекар на годината – 2025 г."

Отличията се връчват за 22-ра поредна година. Това е признание за заслужили лекари, а наградите се връчват в пет категории.

Големият победител е проф. Николай Габровски.

За трета поредна година беше връчено и специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика "Д-р Стефан Черкезов". То отиде при д-р Димитър Бакалов.