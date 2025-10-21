Избраха проф. Николай Габровски за "Лекар на 2025 година"

Снощи бе официалната церемония по връчване на наградите на Българския лекарски съюз за принос в медицината: "Лекар на годината – 2025 г."
Отличията се връчват за 22-ра поредна година. Това е признание за заслужили лекари, а наградите се връчват в пет категории.
Големият победител е проф. Николай Габровски.
За трета поредна година беше връчено и специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика "Д-р Стефан Черкезов". То отиде при д-р Димитър Бакалов.
