Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Избраха проф. Николай Габровски за "Лекар на 2025 година"

Избраха проф. Николай Габровски за "Лекар на 2025 година"

21 Октомври, 2025 05:28, обновена 21 Октомври, 2025 04:33 480 2

  • лекар на годината-
  • професор николай габровски-
  • медицина-
  • здравеопазване

Отличията се връчват за 22-ри пореден път

Избраха проф. Николай Габровски за "Лекар на 2025 година" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Снощи бе официалната церемония по връчване на наградите на Българския лекарски съюз за принос в медицината: "Лекар на годината – 2025 г."

Отличията се връчват за 22-ра поредна година. Това е признание за заслужили лекари, а наградите се връчват в пет категории.

Големият победител е проф. Николай Габровски.

За трета поредна година беше връчено и специалното отличие за лекарска всеотдайност и етика "Д-р Стефан Черкезов". То отиде при д-р Димитър Бакалов.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    0 0 Отговор
    Ломска бъгната каруца,
    впрегнах Глухия отпред,
    два Реактора му турих,
    полетя кат въртолет.
    После му чипирах,
    тъпата глава,
    стана чудото веднага,
    инсулта отлетя.
    Дръпнах му юздите,
    тръгна и се спря,
    два шута в ребрата,
    и Глухара полетя.
    Ех кат литна таз каруца,
    хукна като кон,
    обиколихме планината,
    спряхме на един заслон.
    Там хора го разпрегнах,
    и го пуснах да пасе,
    отнякъде дойде Стамат
    и го просна с едно кроше.
    Облада си го Стамат жестоко,
    и Вальо почна да крещи.
    "Е това очаквах бате,
    мечтах магарту да ма изплющи".

    04:36 21.10.2025

  • 2 Чорбара

    3 0 Отговор
    Мошеник и сребролюбец!

    05:51 21.10.2025