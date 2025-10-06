В Осло започва седмицата на връчване на Нобеловите награди

Тазгодишната Нобелова седмица ще бъде открита в шведската столица с обявяването на лауреата в областта на физиологията или медицината. Победителите в останалите категории награди също ще бъдат обявени през следващите дни.

Решението на Нобеловия комитет за физика ще бъде обявено на 7 октомври, за химия на 8 октомври, за литература на 9 октомври, а лауреатът на наградата за мир ще бъде обявен в Осло на 10 октомври. Носителят на наградата „Алфред Нобел“ за икономически науки, учредена от Шведската национална банка през 1968 г., ще бъде обявен на 13 октомври.

В завещанието си Нобел (1833-1896) поверява избора на лауреата в областта на физиологията или медицина на Каролинския институт в Стокхолм, основан през 1810 г. и сега един от водещите световни медицински образователни и научни центрове. Нобеловият комитет, създаден под негово ръководство, се състои от пет постоянни членове, които имат право да канят експерти за консултации. Крайният срок за номиниране беше 31 януари, след което започна процесът на преглед.

Нобеловите комитети пазят в тайна номинираните или техните номинатори до последния момент. Експертите спекулират относно това дали имената се пазят в тайна.

Шведските експерти смятат, че американските вирусолози и епидемиолози Юан Джан и Патрик Мур имат шанс да спечелят наградата. Заедно те идентифицираха два от седемте известни онковируса. Те включват херпесвируса, свързан със саркома на Капоши (KSHV/HHV-8), най-често срещаното злокачествено заболяване при пациенти със СПИН. Те също така идентифицираха полиомавируса на Меркел (MCV), който причинява 50 до 80% от случаите на редкия и агресивен рак на кожата - Меркелклетъчен карцином. Те вече са получили няколко награди за своите открития.

Американската компания Clarivate се опитва да прогнозира носителите на награди на базата на честотата на цитирането на учените. Сред обсъжданите имена са немският имунолог Андреа Абласер, американският ѝ колега Глен Барбър и китайско-американският биохимик Чен Джиджиен „за изясняване на пътя cGAS-STING, фундаментален механизъм на вродения имунитет“.

Clarivate също така посочва канадския изследовател Джон Дик сред своите фаворити, заслужаващ наградата за „идентифицирането на левкемични стволови клетки и установяването на тяхната роля в неуспеха на лечението и рецидива, което е изместило фокуса върху много видове рак и техните лечения“. Други възможни лауреати са японските учени Кенджи Кангава и Масаясу Коджима, които биха могли да получат наградата „за откриването на грелин, хормон, който регулира апетита, енергията и метаболизма“.

Нобеловата награда за физиология или медицина за 2024 г. беше присъдена на Виктор Амброс и Гари Равкин от Съединените щати за откриването на микроРНК молекули, които регулират генната функция. Учените получиха наградата „за откриването на микроРНК молекули и тяхната роля в посттранскрипционната регулация на генната функция“.

МикроРНК молекулите могат да се използват в клинични изпитвания за откриване на заболявания, идентифициране на техните подтипове и възстановяване на нормалната клетъчна функция. Тези молекули могат да бъдат измерени в тялото на пациента като маркер за заболяване или за идентифициране на подтипа на заболяването. Познаването на нивата на микроРНК в тялото на пациента може да се използва за терапевтични цели чрез изкуствено увеличаване или потискане на експресията на микроРНК. Експертите смятат, че това е заслужено признание за откритието на много важна област в РНК биологията и регулацията на генома.

От 1901 г. насам Нобеловата награда за медицина е присъждана 115 пъти. Общо 229 лауреати са били обявени, включително 13 жени. Най-младият носител е Фредерик Бантинг (31) през 1923 г. за откриването на инсулина, а най-възрастният е Патън Рус (87), който получава наградата през 1966 г. за откриването на онкогенни вируси.

Церемонията по награждаването ще се състои на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел. Церемонията се провежда в Стокхолмската филхармония, където на сцена, украсена с цветя, лауреатите получават златен медал с портрет на основателя на наградата и диплом от крал Карл XVI Густав.

Паричният компонент на Нобеловата награда във всяка категория ще бъде 11 милиона крони (1,17 милиона долара). Поради укрепването на кроната, тази сума ще бъде по-висока за чуждестранните лауреати през 2025 г., отколкото през предходната година (1,09 милиона долара). Преди две десетилетия тя беше почти 1,3 милиона долара, въпреки че по това време беше с 1 милион долара по-малко в шведска валута. През последните няколко години цифрата е падала под 1 милион долара няколко пъти, а през 2016 г. е била само 870 000 долара.