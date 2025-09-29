Новини
Революционно изобретение: Създадоха лепило за счупени кости

29 Септември, 2025 18:29 632 6

Лепилото ще съкрати значително възстановяването при фрактури и ще замени имплантите

Революционно изобретение: Създадоха лепило за счупени кости - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изследователски екип в Китай обяви разработката на биоматериал, способен да промени ортопедичната практика. Новото „костно лепило“, наречено Bone-02, е създадено с цел да замени металните импланти и дългия възстановителен период при фрактури.

Лепилото се прилага чрез еднократна инжекция и свързва раздробени костни фрагменти за около три минути, дори в условия с обилно кървене. За разлика от класическите операции, които изискват метални пластини и винтове, материалът фиксира счупванията по минимално инвазивен начин. Технологията е биоразградима — постепенно се резорбира от организма, докато костната тъкан възстановява естествената си структура.

Според данни от китайски болници методът вече е тестван при над 150 пациенти. В един от случаите, пациент с фрактура на китката е лекуван чрез малък разрез от около 3 см, като лепилото е фиксирало фрагментите за минути. При контролен преглед след три месеца е отчетено пълно заздравяване без усложнения. Експерти отбелязват, че подобни резултати биха могли да намалят значително риска от инфекции и нуждата от повторни операции за премахване на импланти.

Bone-02 е вдъхновено от природата. Изследователите са използвали за модел остриците, които произвеждат естествено лепило, позволяващо им да се закрепват към мокри и подвижни повърхности в морска среда. По аналогия новото лепило образува устойчиви връзки във влажна и динамична среда в човешкото тяло.

Въпреки обещаващите резултати, специалисти подчертават, че са необходими допълнителни независими проучвания, за да се потвърди безопасността и дългосрочната ефективност на Bone-02. Важни въпроси остават: как материалът се държи при сложни фрактури, как се влияе от ограничено кръвоснабдяване и дали е подходящ за широк спектър от пациенти.

Ако бъде утвърдено, това нововъведение може да се превърне в сериозен пробив за ортопедията, с потенциално приложение при спешни случаи, бойни травми или в региони с ограничен достъп до специализирана хирургия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 4 Отговор
    Лепилото е тествано на фронта в русията. Залепили руснак, разпаднат на 90 части след среща
    с украински дрон. Изглеждал като "жив"

    Коментиран от #4

    18:31 29.09.2025

  • 2 Пич

    3 0 Отговор
    Ние пък си имаме нови самолети ! Единият не фърчи , а другият по добре да не фърчи , защото изпуща гориво...... И в Европа преизобтетихме барута и ще тъпчем снаряди !!!

    Коментиран от #3

    18:37 29.09.2025

  • 3 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Няма да получим други Ф-16, както казах преди месеци. Причината е, че момчетата на Радев,
    разбирай руски слуги изнесоха инфо за новия радар в русията. Или на БГ не може да се има
    вяра. Така хем сме платили, хем няма да получим нищо.

    Коментиран от #5

    18:38 29.09.2025

  • 4 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    тебе не може те залепи никой

    18:39 29.09.2025

  • 5 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Смех !!! Толкова стари технологии не им трябват на руснаците ! Виж в Нета сравнение на най добрите руски и американски радари , което правят самите американци !!! Ще видиш че признават превъзходството на руските.

    Коментиран от #6

    18:43 29.09.2025

  • 6 си дзън

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Благодарение на руските ултра радари фламингата им нацвъкаха рафинериите бе.
    И бензин - друг път.

    18:50 29.09.2025