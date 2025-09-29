Революционно изобретение: Създадоха лепило за счупени кости

Изследователски екип в Китай обяви разработката на биоматериал, способен да промени ортопедичната практика. Новото „костно лепило“, наречено Bone-02, е създадено с цел да замени металните импланти и дългия възстановителен период при фрактури.

Лепилото се прилага чрез еднократна инжекция и свързва раздробени костни фрагменти за около три минути, дори в условия с обилно кървене. За разлика от класическите операции, които изискват метални пластини и винтове, материалът фиксира счупванията по минимално инвазивен начин. Технологията е биоразградима — постепенно се резорбира от организма, докато костната тъкан възстановява естествената си структура.

Според данни от китайски болници методът вече е тестван при над 150 пациенти. В един от случаите, пациент с фрактура на китката е лекуван чрез малък разрез от около 3 см, като лепилото е фиксирало фрагментите за минути. При контролен преглед след три месеца е отчетено пълно заздравяване без усложнения. Експерти отбелязват, че подобни резултати биха могли да намалят значително риска от инфекции и нуждата от повторни операции за премахване на импланти.

Bone-02 е вдъхновено от природата. Изследователите са използвали за модел остриците, които произвеждат естествено лепило, позволяващо им да се закрепват към мокри и подвижни повърхности в морска среда. По аналогия новото лепило образува устойчиви връзки във влажна и динамична среда в човешкото тяло.

Въпреки обещаващите резултати, специалисти подчертават, че са необходими допълнителни независими проучвания, за да се потвърди безопасността и дългосрочната ефективност на Bone-02. Важни въпроси остават: как материалът се държи при сложни фрактури, как се влияе от ограничено кръвоснабдяване и дали е подходящ за широк спектър от пациенти.

Ако бъде утвърдено, това нововъведение може да се превърне в сериозен пробив за ортопедията, с потенциално приложение при спешни случаи, бойни травми или в региони с ограничен достъп до специализирана хирургия.