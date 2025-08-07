Захарта в напитките застрашава повече от диабет отколкото тази в храната

Масивно изследване върху захарта и тип 2 диабет установи, че е много по-здравословно да приемате захарта чрез храната, отколкото да я пиете. Изследователи от Университета Бригъм Йънг (BYU) в Юта, заедно с учени от Германия, анализираха данни от 29 проучвания, обхващащи над 800 000 души в САЩ, Европа, Азия, Австралия и Латинска Америка.

Проучването, публикувано в списание Advances in Nutrition през май, показва, че захарта, консумирана под формата на напитки като газирани напитки и плодови сокове, е последователно свързана с по-висок риск от развитие на тип 2 диабет (T2D), докато захарта, поета чрез цели храни, не води до такъв риск.

„Повечето препоръки обединяват всички захари или се фокусират общо върху добавените захари“, коментира Каран Делла Корт, водещ автор и професор по хранителни науки в BYU, за Fox News Digital. „Но нашето проучване показва, че здравословното въздействие на захарта зависи в голяма степен от начина, по който се консумира.“

Данните показаха, че всяка дневна порция от близо 400 милилитра захаросани напитки като сода или енергийни напитки увеличава риска от диабет с 25%, докато 8 унции плодови сокове – включително 100% плодови сокове, нектари и сокови напитки – повишават риска с 5%. Въпреки това рисковете са относителни, което означава, че ако човек има 10% шанс да развие тип 2 диабет, пиенето на четири сода дневно може да увеличи този риск до около 20%, но не и до 100%.

Междувременно природните захари в цели храни като плодове или дори добавената захар в други богати на фибри храни не се свързват с увеличен риск и в някои случаи могат дори да имат защитен ефект.

Разликата е в това, че захарните напитки доставят големи количества бързо усвоявана захар без фибри, протеини или мазнини, които да забавят храносмилането, което затруднява тялото да управлява нивата на кръвната захар и инсулина, обяснява Делла Корт. Захарите в храната, от друга страна, са допълнени от фибри, протеини и здравословни мазнини, които забавят храносмилането и помагат на тялото да контролира нивото на кръвната захар.

Въпреки че проучването е наблюдателно и не може да докаже, че захарните напитки причиняват диабет тип 2, то предоставя силни доказателства, че връзката не е просто следствие от по-широки нездравословни навици – напитките представляват независим риск.

„Начинът на живот винаги играе роля в риска от хронични заболявания, но нашият анализ показва, че връзката между захарните напитки и диабет тип 2 остава независимо от други фактори като физическа активност, тегло или пушене“, заяви Делла Корт. „Подсладените напитки изглежда са уникално вредни сами по себе си.“

Проучването показва, че умереното количество захар може дори да има защитен ефект. През последните 20 години разпространението на диабет в САЩ е нараснало от 9,7% на 14,3%, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). В момента над 38 милиона американци, около 12% от населението на страната, имат диабет, като приблизително 90-95% от тях са с тип 2 диабет.

Изследователите отбелязват, че бъдещи проучвания трябва да се фокусират не само върху количеството захар, което се консумира, но и върху начина, по който се яде захарта, както и върху ефектите от различните форми на захарта върху метаболизма и инсулиновия отговор.

Американската асоциация на напитките (ABA) заяви пред Fox News Digital, че производителите на напитки подкрепят потребителите в усилията им да водят балансиран начин на живот, предлагайки повече опции с по-малко захар. Според ABA, 60% от напитките, които потребителите купуват днес, не съдържат захар.