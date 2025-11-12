Диетолог: Една ябълка дневно прави чудеса

Диетологът Валерия Гуларт заяви, че включването само на една ябълка на ден в менюто ще доведе до редица положителни промени в тялото ви, пише Metropoles.
Според Гуларт хората, които ядат по една ябълка на ден, имат намален риск от развитие на диабет и сърдечни заболявания, тъй като фибрите, които съдържат, помагат за нормализиране на нивата на холестерола.
„Ябълките могат да облекчат стомашните болки и да помогнат в борбата с гастрита, защото действат като гел. Този плод увеличава производството на невротрансмитера ацетилхолин и следователно намалява риска от болестта на Алцхаймер“, добави лекарката. Тя отбеляза също, че ябълките намаляват риска от няколко вида рак на храносмилателната система, забавят стареенето и подобряват оралното здраве.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Учуден
07:32 12.11.2025
2 Затова
07:33 12.11.2025
3 спомтанен сарказъм
07:35 12.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 обява
осигорена поне още 100 години
(имам 10 дръвчета ябълки)
07:40 12.11.2025
7 Диетолог ( ама истински )
07:44 12.11.2025
8 Ха ха ха ха ха ха
07:55 12.11.2025
9 Мермерски
08:05 12.11.2025