Диетолог: Една ябълка дневно прави чудеса

Диетологът Валерия Гуларт заяви, че включването само на една ябълка на ден в менюто ще доведе до редица положителни промени в тялото ви, пише Metropoles.

Според Гуларт хората, които ядат по една ябълка на ден, имат намален риск от развитие на диабет и сърдечни заболявания, тъй като фибрите, които съдържат, помагат за нормализиране на нивата на холестерола.

„Ябълките могат да облекчат стомашните болки и да помогнат в борбата с гастрита, защото действат като гел. Този ​​плод увеличава производството на невротрансмитера ацетилхолин и следователно намалява риска от болестта на Алцхаймер“, добави лекарката. Тя отбеляза също, че ябълките намаляват риска от няколко вида рак на храносмилателната система, забавят стареенето и подобряват оралното здраве.