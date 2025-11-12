Новини
Диетолог: Една ябълка дневно прави чудеса

12 Ноември, 2025 07:30

Хората, които ядат по една ябълка на ден, имат намален риск от развитие на диабет и сърдечни заболявания

Диетолог: Една ябълка дневно прави чудеса - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Диетологът Валерия Гуларт заяви, че включването само на една ябълка на ден в менюто ще доведе до редица положителни промени в тялото ви, пише Metropoles.

Според Гуларт хората, които ядат по една ябълка на ден, имат намален риск от развитие на диабет и сърдечни заболявания, тъй като фибрите, които съдържат, помагат за нормализиране на нивата на холестерола.

„Ябълките могат да облекчат стомашните болки и да помогнат в борбата с гастрита, защото действат като гел. Този ​​плод увеличава производството на невротрансмитера ацетилхолин и следователно намалява риска от болестта на Алцхаймер“, добави лекарката. Тя отбеляза също, че ябълките намаляват риска от няколко вида рак на храносмилателната система, забавят стареенето и подобряват оралното здраве.


