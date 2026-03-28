Почина известният акушер-гинеколог д-р Александър Конакчиев

Почина известният акушер-гинеколог д-р Александър Конакчиев

28 Март, 2026 11:44 1 429 0

Той е уважаван лекар и бивш дългогодишен директор на "Шейново"

Почина известният акушер-гинеколог д-р Александър Конакчиев - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 87-годишна възраст почина известният акушер-гинеколог д-р Александър Конакчиев, съобщиха негови близки, цитирани от БНТ.

Д-р Конакчиев е уважаван и обичан лекар, дългогодишен директор на столичната АГ болница "Шейново" след промените през 1989 година. Той е дал живот на поколения деца. Община Елена припомня, че той е почетен гражданин на града и изключително уважаван от стотици пациенти.

"С неговата кончина българската медицинска общност и обществото ни губят изтъкнат лекар, авторитетен ръководител и достоен човек, посветил живота си на най-хуманната мисия – опазването на човешкия живот и здраве.

Д-р Конакчиев ще остане в паметта ни със своя висок професионализъм и безрезервна отдаденост към пациентите и обществото.", пишат още от общината.

Поклонението ще се състои на 29 март, от 12.30 часа, в църквата на Централните софийски гробища.

Поклон пред паметта му!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

