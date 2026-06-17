Невролог алармира: Хъркането може да увреди паметта и мозъчната дейност

Хъркането често се възприема като безобиден навик по време на сън, особено когато човек е уморен или напредва във възрастта. Според специалисти обаче постоянното хъркане може да бъде сигнал за сериозен здравословен проблем и да окаже влияние не само върху качеството на съня, но и върху паметта, концентрацията, сърдечно-съдовото здраве и общото състояние на организма.

Д-р Нитин Данге, интервенционален невролог и неврохирург в болница „Гленийгълс“ в Мумбай, обяснява, че хъркането често е свързано със сънна апнея – нарушение, при което дишането многократно спира и се възобновява по време на сън.

„Много хора смятат, че хъркането е напълно нормално явление, породено от умора или възрастови промени. В някои случаи обаче то може да бъде признак на обструктивна сънна апнея, при която организмът не получава достатъчно кислород по време на сън“, посочва специалистът.

Недостигът на кислород и честите прекъсвания на съня могат да окажат негативно въздействие върху мозъчната функция. По думите на д-р Данге качественият нощен сън е от съществено значение за обработката на информацията и съхраняването на спомените. Когато сънят е нарушен, особено по време на фазата REM, която е важна за възстановяването на мозъка, рискът от когнитивен спад и проблеми с паметта се увеличава.

Много хора, които хъркат силно, дори не осъзнават, че сънят им е многократно прекъсван. В резултат те често се събуждат уморени, раздразнителни и с намалена способност за концентрация. С течение на времето хроничното недоспиване може да се отрази върху паметта, вниманието, способността за вземане на решения и усвояването на нова информация.

Според специалиста хората, страдащи от подобни нарушения, често се оплакват, че забравят къде са оставили ключовете, портфейла или важни документи. Нерядко изпитват затруднения в работата си и усещане за умствена забавеност през деня.

Хъркането и сънната апнея се свързват също с по-висок риск от високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, инсулт, диабет, тревожност и депресия. Поради тази причина специалистите препоръчват причината за хъркането да бъде установена своевременно и при необходимост да се потърси консултация с лекар.

Специалистите препоръчват няколко мерки, които могат да помогнат за намаляване на хъркането:

Поддържайте здравословно тегло – наднормените килограми могат да доведат до стесняване на дихателните пътища и да увеличат вероятността от хъркане.

– наднормените килограми могат да доведат до стесняване на дихателните пътища и да увеличат вероятността от хъркане. Спете на една страна – тази позиция намалява риска от отпускане на меките тъкани в гърлото и запушване на дихателните пътища по време на сън.

– тази позиция намалява риска от отпускане на меките тъкани в гърлото и запушване на дихателните пътища по време на сън. Откажете цигарите – тютюнопушенето предизвиква раздразнение и възпаление на дихателните пътища, което може да влоши проблема.

– тютюнопушенето предизвиква раздразнение и възпаление на дихателните пътища, което може да влоши проблема. Избягвайте алкохол преди сън – алкохолът отпуска мускулите на гърлото и увеличава вероятността от хъркане и епизоди на сънна апнея.

– алкохолът отпуска мускулите на гърлото и увеличава вероятността от хъркане и епизоди на сънна апнея. Не консумирайте тежки и обилни хранения късно вечер – преяждането преди лягане може да затрудни дишането по време на сън и да влоши качеството на почивката.

Според специалистите, ако хъркането е силно, продължително или е съпроводено с паузи в дишането, дневна сънливост и проблеми с концентрацията, е препоръчително да се потърси консултация със специалист по медицина на съня.