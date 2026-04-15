Чувството, че мозъкът ви функционира по-зле с възрастта, не винаги е свързано с деменция

Чувството, че мозъкът ви функционира по-зле с възрастта, не винаги е свързано със сериозни заболявания като деменция – често е резултат от умора или лишаване от сън, твърди психиатърът и експерт от социалния проект „Dementia.net“ Мария Щан.

Според специалиста причината за влошаване на паметта, разсейване на вниманието и затруднена концентрация след 35-годишна възраст често се дължи на хроничен стрес и емоционално прегаряне.

„Синдромът на прегаряне се основава на неврофизиологични механизми, свързани с доминиране на дясното полукълбо на фона на дефицит на лявото полукълбо, нарушаване на координираната активност между мозъчните полукълба и нарушен междуполусферен трансфер на емоционално значима информация“, обясни Щан.

Според психиатъра, постоянният стрес причинява промени в тялото: невронните връзки в префронталния кортекс (областта на мозъка, отговорна за планирането и самоконтрола) отслабват, обемът на сивото вещество в хипокампуса (областта, свързана с паметта) намалява, нивата на невротрофичен фактор (вещество, необходимо за регенерацията на нервните клетки) спадат, а активността на серотониновата и допаминергичната система намалява, което води до апатия.

„Ефектите от лишаването от сън, умората и стреса отшумяват с почивка и елиминиране на основните причини. Ако симптомите продължават, е необходимо да се консултирате със специалист, за да се изясни здравословното състояние на пациента и да се диференциално диагностицира основната причина за когнитивното увреждане“, казва Щан.

При деменция, обяснява лекарят, почивката е неефективна и симптомите прогресират с времето.

„Недостатъчният нощен сън влияе върху функционирането на глимфатичната система, която през нощта отстранява от мозъка натрупаните през деня отпадъчни вещества“, заявява специалистът.

Щан препоръча намаляване на мозъчното натоварване, за да се предотврати прегарянето: отделяйте работата от личния си живот, отделяйте време за почивка и чист въздух, намалете времето, прекарано в социалните мрежи, спете поне 7-8 часа и поддържайте балансирана диета.

„Не всяка забравена дума или забравена мисъл е признак на заболяване. Но подобни сигнали показват психическо претоварване. Те не бива да се пренебрегват, тъй като състоянието може да се задълбочи с времето. Въпреки това, добре планираният почивен ден, разходката без телефон или просто тихата вечер със семейството са също толкова ефективни, колкото и лекарствата, когато става въпрос за превенция“, заключи тя.