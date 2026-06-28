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Защо студеният душ в жегите може да се окаже грешка

Защо студеният душ в жегите може да се окаже грешка

28 Юни, 2026 10:47 799 7

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  • човек

Специалисти са на мнение, че има по-ефективен начин тялото да се охлади преди сън

Защо студеният душ в жегите може да се окаже грешка - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Студеният душ изглежда като най-бързото спасение в гореща лятна вечер, но според здравни специалисти има по-ефективен начин тялото да се охлади преди сън.

Вместо да се влиза под ледена вода, експерти препоръчват за 30 до 60 секунди да се пусне студена вода върху вътрешната страна на китките. Причината е, че там големи кръвоносни съдове минават близо до повърхността на кожата. Охлаждането на тази зона помага за понижаване на температурата на циркулиращата кръв и така ефектът върху тялото може да бъде по-продължителен.

Подобен ефект има и охлаждането на т.нар. пулсови точки — китките, шията, вътрешната страна на лактите и коленете, както и зоната под мишниците. В горещо време това може да помогне на организма да се справи по-лесно с прегряването, особено вечер, когато високите температури често пречат на заспиването.

Специалисти съветват след охлаждане на китките кожата да не се подсушава веднага. Ако човек седне пред вентилатор, въздушният поток ще ускори изпарението на водата от кожата, а този процес отнема топлина от тялото и създава по-силно усещане за прохлада.

Студеният душ обаче невинаги е безобиден. Много студена вода може да провокира реакция, близка до лек „студов шок“ — учестяване на пулса, повишаване на кръвното налягане и стрес за сърдечносъдовата система. Това е особено важно за хора със сърдечни заболявания или проблеми с кръвното налягане.

В горещи нощи лекарите препоръчват още да се поддържа прохлада в жилището — завеси и щори да се държат спуснати през деня, а прозорците да се отварят вечер, когато външният въздух е по-хладен. Добре е да се пие достатъчно вода, да се избягва алкохолът преди лягане и да се използват по-леки завивки и дишащи материи.

Прегряването не бива да се подценява. Симптоми като силна отпадналост, замайване, главоболие, гадене, мускулни крампи, силна жажда, ускорен пулс или обърканост може да са знак за топлинно изтощение или топлинен удар. При влошаване на състоянието трябва да се потърси медицинска помощ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Японеца

    3 0 Отговор
    Безсмислено! Вим Хоф има друго мнение.
    Доказано е от самите хора, че ледения душ стимулира тялото.

    10:57 28.06.2026

  • 2 Просто

    2 0 Отговор
    полейте банята с ледена вода и охладете въздуха.

    11:12 28.06.2026

  • 3 Студения душ

    1 0 Отговор
    около мъжките слабини подобрява сперматогенезата. Това е научен факт...

    Коментиран от #5, #6

    11:24 28.06.2026

  • 4 Леля Пенка

    1 0 Отговор
    Днешното поколение или сте много тъпи или смятате нас за такива.

    11:25 28.06.2026

  • 5 Оня с рикията

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Студения душ":

    Да, явно някой не желае да се размножаваме и затова пуска такива статии.

    11:25 28.06.2026

  • 6 Спокойно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Студения душ":

    80 градуса е точката на кипене на чорбата, а нe 30 😋, но съдов хирург eдва ли е присъствал на това доказателство.

    11:33 28.06.2026

  • 7 Аре бе...

    0 0 Отговор
    То и секса в жегата може да се окаже грешка, ма дай сега да не амвеме...

    11:49 28.06.2026