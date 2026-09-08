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Гинеколог развенча опасни митове за ендометриозата и бременността

Гинеколог развенча опасни митове за ендометриозата и бременността

8 Септември, 2026 13:24 631 0

  • ендометриоза-
  • бременност-
  • гинеколог-
  • безплодие

Много жени вярват, че бременността лекува тази разпространена болест, но истината се оказа друга

Гинеколог развенча опасни митове за ендометриозата и бременността - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ендометриозата е една от най-разпространените женски болести, която засяга милиони жени в репродуктивна възраст. Това е хронично заболяване, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, се развива извън матката и може да причинява силна болка и проблеми със зачеването и бременността. Около това заболяване обаче битуват опасни митове, които водещи акушер-гинеколози се опитват да опровергаят.

Най-голямата заблуда, която жените чуват дори в лекарските кабинети, е фразата: „Роди и всичко ще премине“.

Медицинските специалисти предупреждават, че бременността НЕ Е лекарство срещу ендометриоза. По време на износването на плода и липсата на менструация болестта просто влиза във временна „пауза“ заради високите нива на хормона прогестерон.

Проучвания и статии в здравни платформи като wclinic.pro доказват, че в над 90% от случаите след спиране на кърменето и възстановяване на цикъла заболяването се завръща. Лекарите апелират жените да не чакат магическо излекуване, а навреме да предприемат адекватно лечение, тъй като нелекуваната ендометриоза може да доведе до безплодие.


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