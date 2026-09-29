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"Продължаваме Промяната" внася сигнал в КПК за конфликт на интереси на депутата от ПБ Слави Василев

"Продължаваме Промяната" внася сигнал в КПК за конфликт на интереси на депутата от ПБ Слави Василев

29 Септември, 2026 16:43 1 480 45

  • продължаваме промяната-
  • сигнал-
  • конфликт на интереси-
  • слави василев

Обосновката на сигнала е, че 23.09.2026 г. Народното събрание отмени свое Решение от 31.10.2025 г., с което беше наложена временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти (дизел и авиационно гориво). По време на пленарното заседание народният представител Слави Василев участва активно в дебата с изказване в подкрепа на отмяната, аргументирайки се, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване същият е гласувал „за“.

"Продължаваме Промяната" внася сигнал в КПК за конфликт на интереси на депутата от ПБ Слави Василев - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Продължаваме Промяната“ внася сигнал в Комисията за противодействие на корупцията с данни за наличие на частен интерес и неизпълнение на задължението за деклариране от страна на народния представител Слави Василев Василев от парламентарната група на „Прогресивна България“. Това съобщават от пресцентъра на партията на Асен Василев.
В сигнала, на основание на Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), комисията се сезира с данни, които обосновават извършването на проверка за установяване на конфликт на интереси по отношение на лице, заемащо висша публична длъжност.
Обосновката на сигнала е, че 23.09.2026 г. Народното събрание отмени свое Решение от 31.10.2025 г., с което беше наложена временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти (дизел и авиационно гориво). По време на пленарното заседание народният представител Слави Василев участва активно в дебата с изказване в подкрепа на отмяната, аргументирайки се, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване същият е гласувал „за“.
Видно от справка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, която потвърждава и медийни разкрития на BIRD.BG, търговското дружество „Ийст Петролеум“ ЕООД е учредено на 31.01.2025 с едноличен собственик на капитала и управител Слави Василев Василев. Предметът на дейност на дружеството изрично включва търговия на едро и дребно с нефт и нефтопродукти, включително износ.
Според член 145 от правилника на Народното събрание, който е с ранг на закон, публикуван в Държавен вестник и приет от сегашното Народно събрание, при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на закона за противодействие на корупцията, сред лица, заемащи публични длъжности, длъжен да го декларира.
Фирмата на Слави Василев „Ийст петролиум“ ЕОД по своя предмет на дейност е за внос и износ на петролни продукти. Така че той трябва да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато защитаваше решение за отмяна на забраната за износ на петролни продукти, което ще допринесе за увеличаване на цената на дизела, а вероятно и на другите горива.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цялата

    44 6 Отговор
    сбирщина от тия червени наглеци е повече от нагла и вредна ! А това чак се пеняви от трибуната като му казват истината !

    Коментиран от #5

    16:49 29.09.2026

  • 2 да питам

    23 3 Отговор
    Ушаците растят , а ? Гладен , баби ?!

    16:50 29.09.2026

  • 3 Антипрогреср

    39 4 Отговор
    Мамин сладък Мразчо! Всичките сте такива..Отишли сте за далаверата само,а хората изнемогват с тези данъци и цени

    16:54 29.09.2026

  • 4 Някой

    34 2 Отговор
    Баща му съсипа хладилния завод, вместо да осигури работа и работни места,а този стана политик да изнася нафта и да и вдига цената в България

    16:57 29.09.2026

  • 5 За кого пишеш?

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Цялата":

    За мумурандома или за дървения финансист, или за едрия елф?
    Те тва са червените петроханци..

    16:58 29.09.2026

  • 6 Сатана Z

    31 2 Отговор
    Малкият хладилник Василев е един от ония 80% тъпигьози в НС събрани от Летеца Минчо в ОПГ "Прогресисти"

    Коментиран от #12

    16:59 29.09.2026

  • 7 Стенли

    17 10 Отговор
    Абе на мен този човек ми беше даже , симпатичен , но като видях за има няма 5 месеца какви ги надороби Радев лъжеца и компания , взех да го ненавиждам както, ненавиждам Ивайло Мирчев 😮‍💨🤨😡👎

    Коментиран от #9

    16:59 29.09.2026

  • 8 Рокси

    10 14 Отговор
    То най-много конфликт на интереси има в ПП-ДБ?!

    17:00 29.09.2026

  • 9 Чочо Владовски

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Де е малкия мраз,де е Ивайло Мирчев.Де е Ямбол,де е Стамбул..

    17:04 29.09.2026

  • 10 хе хе

    19 1 Отговор
    той няма нищо общо с баща си, даже не го познава . ПРогресистите не са от най-умните изглежда

    Коментиран от #43

    17:04 29.09.2026

  • 11 Камион

    18 0 Отговор
    Тоя е голяма гнида

    17:11 29.09.2026

  • 12 Радев

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Още от същото !

    17:15 29.09.2026

  • 13 мучо

    9 0 Отговор
    не познаването на законовите изисквания не е извинение....

    17:16 29.09.2026

  • 14 Наистина

    9 0 Отговор
    тоя го харесеах а той "калинка" !

    Коментиран от #15

    17:17 29.09.2026

  • 15 Радев

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наистина":

    Моите са такива !

    17:18 29.09.2026

  • 16 гнус

    13 0 Отговор
    Откак Славчу малкото Мразче се овъртоли около Радев , Радев вече не използва тоалетна хартия.Функциите на тоалетна хартия изпълнява езика на Мразчето.

    17:18 29.09.2026

  • 17 с пари от Луканов

    13 0 Отговор
    Още от "зората на демокрацията" фамилията на Василев е синоним на крадци , съсипници и д@пелизци. Малкият Василев не прави изключение.

    17:21 29.09.2026

  • 18 Герги

    10 0 Отговор
    Млад човек а толкова здраво заблуден,но такива са червените израстъци ..

    Коментиран от #34

    17:24 29.09.2026

  • 19 Анонимен

    9 0 Отговор
    Е това е четвърто поколение червен олигарх заедно са с Радев невиждани лъжи алчност наглост

    17:28 29.09.2026

  • 20 Мишел

    2 0 Отговор
    Уважаеми читатели на факти!
    Уважаеми Българи!
    В момента пред президентството е страшно!
    ГД"Боец"с лидера си Георги Георгиев и огромно множество са пред президентството искат оставка и арест на Румен Георгиев Радев!

    17:28 29.09.2026

  • 21 Просто

    11 0 Отговор
    и ограничено татково синче. И си му личи.

    Коментиран от #33

    17:29 29.09.2026

  • 22 Какво е наказанието

    5 0 Отговор
    Ако не е затвор и глоба 10 % от годишните му доходи, всичко друго е куклен театър.

    17:29 29.09.2026

  • 23 име

    13 0 Отговор
    Миналият ден говорителя на ПГ на ПБ на мунчо кРадев Слави Василев ( малкия мраз) е заявил че "Аз мога да си позволя скъпи коли ,но вие може само да гледате и мълчите"
    ...
    Няма по гнусни и мразени крадци и отпадъци от мунчо и червената му олигархия. Надминаха по презрение и омраза и топ отпадъка досега убития славуца от Учиндол ,толкова мразен че народа на изборите го лиши дори от партийна субсидия.

    Коментиран от #24

    17:30 29.09.2026

  • 24 Точен сте

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Мунчовата крадлива тежка червена олигархия е в пъти по грабителска от тези на боко и шиши.
    Васил Василев ( бащата на говорителя на мунчо Слави Василев) като висш доносник на комунистическата държавна сигурност ,приватизира един от най големите производителни заводи в България с бонови книжки закупени от хората които получиха дивидент една студена вода както казва Асен Василев. Завод за 13 милиона долара ,приватизиран когато заплатите на клетия Българин бяха 100 долара. И то с бонови книжки и държавни ценни книжа. И подобни сега са началници при мунчо каунов кРадев боташов да продължават да крадат.
    Оставка и арест на мунчо кРадев.

    17:31 29.09.2026

  • 25 Шуробаджовщина или интереси

    2 0 Отговор
    А строенето на спортна зала за спортния клуб на зам. кмета на общината, какво е

    17:32 29.09.2026

  • 26 Дръта чанта

    6 0 Отговор
    Какъв мазник беше а сега му порасна работата

    17:32 29.09.2026

  • 27 Този на снимката

    5 0 Отговор
    Русофилски комунистически клефук.
    Баща му буквално взе на безценица хладилния завод Мраз и го съсипа.
    По неофициални данни на разследващи (включително според данни, изнесени от депутата Христо Гаджев ГЕРБ ), договорът за приватизация на контролния пакет акции на завода се оценява на около 3 милиона щатски долара.
    Реално платена сума: Според публични анализи, реално платената в брой сума е била значително по-ниска (около 1 милион долара), като плащането е било разсрочено и платено с приватизационни бонове от гражданите.
    Значителна част от сумата е платена и с държавни ценни книжа (облигации по външния дълг на България), които по това време са се търгували на вторичния пазар на безценица – на около 50-60% от номиналната им стойност.
    Пазарната и реалната активирана стойност на огромния терен в центъра на София и активите на завода са оценени на многократно повече (близо 12 милиона долара), което означава, че предприятието е купено на цена 10-15 пъти по-ниска от пазарната му стойност.
    Бащата Васил Василев е доказан агент на комунистическата Държавна сигурност (ДС) под псевдонимите „Паскал“ и „Бобев“.
    Производството на емблематичните български хладилници „Мраз“ постепенно умря, хората бяха уволнени, а огромния терен беше преустроен като Vassilev Business City – мащабен бизнес и логистичен център, който отдава под наем над 50 000 кв. м. офисни, складови и търговски площи които отдава под наем за 1.2 млн.месечно.
    Та, ние знаем откъде са парите на мал

    Коментиран от #30

    17:33 29.09.2026

  • 28 Българин

    3 0 Отговор
    За 4 месеца рундьовците ни съсипаха живота! И другите не бяха цветя и ни вкараха в еврозоната и други мизерии направиха, ама такива като тези до сега не е имало.

    Коментиран от #41

    17:34 29.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дръндарския ром

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Този на снимката":

    Това е вярна. Белитепбългари са роби на руския циганек.

    17:37 29.09.2026

  • 31 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Ако има честен комунист, този и баща му са сред най-честните !
    Честна пионерска 🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    17:38 29.09.2026

  • 32 Началника му не му дава

    1 0 Отговор
    Абе верно ли Минчо няма да даде на съд нито един от ГЕРБ, ДПС и ПП/ДБ

    17:38 29.09.2026

  • 33 Реалностите

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Просто":

    Може да е просто и ограничено, но управлява България.

    17:38 29.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 тоя

    3 1 Отговор
    комунистически изклесък нека да го видя на улицата

    Коментиран от #37, #45

    17:43 29.09.2026

  • 36 100 пъти

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "АГАТ а Кристи":

    Са по честни от Тъпото и Кокора

    17:43 29.09.2026

  • 37 Ти ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "тоя":

    Безказармен еерас?

    Коментиран от #44

    17:44 29.09.2026

  • 38 Историк

    1 0 Отговор
    Българите приеха демокрацията като на майтап. В България не беше извършена лустрация и декомунизация.

    Затова след прогресистката сглобка, иде време за пълно разкулачване.

    17:44 29.09.2026

  • 39 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ХаХа":

    Супата ми е доста гореща,ще дойдеш ли да я изстудиш....професионално...

    Коментиран от #42

    17:44 29.09.2026

  • 40 ПО ГОЛЕМИ ПОМИЯРИ

    1 0 Отговор
    ОТ ПП-ДБ НЯМА ...АМИЦАТА ВИ ...АШИСКА.

    17:45 29.09.2026

  • 41 Старопланинец

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Нали искахте русофили на власт? Напви русофили!

    17:46 29.09.2026

  • 42 Ти ли бе

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Герги":

    Разпердушинен задник

    17:47 29.09.2026

  • 43 Васил Василев

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "хе хе":

    Копуеле ли е Славиту?

    17:47 29.09.2026

  • 44 Ханко Брат

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ти ли бе":

    Ти ли уе, Прогресивен Бедераст?

    17:49 29.09.2026

  • 45 Много хора

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "тоя":

    Искат да го водят на улицата!!!

    17:51 29.09.2026

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