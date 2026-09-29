"Продължаваме Промяната" внася сигнал в КПК за конфликт на интереси на депутата от ПБ Слави Василев

"Продължаваме Промяната“ внася сигнал в Комисията за противодействие на корупцията с данни за наличие на частен интерес и неизпълнение на задължението за деклариране от страна на народния представител Слави Василев Василев от парламентарната група на „Прогресивна България“. Това съобщават от пресцентъра на партията на Асен Василев.

В сигнала, на основание на Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), комисията се сезира с данни, които обосновават извършването на проверка за установяване на конфликт на интереси по отношение на лице, заемащо висша публична длъжност.

Обосновката на сигнала е, че 23.09.2026 г. Народното събрание отмени свое Решение от 31.10.2025 г., с което беше наложена временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти (дизел и авиационно гориво). По време на пленарното заседание народният представител Слави Василев участва активно в дебата с изказване в подкрепа на отмяната, аргументирайки се, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване същият е гласувал „за“.

Видно от справка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, която потвърждава и медийни разкрития на BIRD.BG, търговското дружество „Ийст Петролеум“ ЕООД е учредено на 31.01.2025 с едноличен собственик на капитала и управител Слави Василев Василев. Предметът на дейност на дружеството изрично включва търговия на едро и дребно с нефт и нефтопродукти, включително износ.

Според член 145 от правилника на Народното събрание, който е с ранг на закон, публикуван в Държавен вестник и приет от сегашното Народно събрание, при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на закона за противодействие на корупцията, сред лица, заемащи публични длъжности, длъжен да го декларира.

Фирмата на Слави Василев „Ийст петролиум“ ЕОД по своя предмет на дейност е за внос и износ на петролни продукти. Така че той трябва да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато защитаваше решение за отмяна на забраната за износ на петролни продукти, което ще допринесе за увеличаване на цената на дизела, а вероятно и на другите горива.

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