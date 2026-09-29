"Продължаваме Промяната" внася сигнал в КПК за конфликт на интереси на депутата от ПБ Слави Василев

"Продължаваме Промяната“ внася сигнал в Комисията за противодействие на корупцията с данни за наличие на частен интерес и неизпълнение на задължението за деклариране от страна на народния представител Слави Василев Василев от парламентарната група на „Прогресивна България“. Това съобщават от пресцентъра на партията на Асен Василев.
В сигнала, на основание на Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), комисията се сезира с данни, които обосновават извършването на проверка за установяване на конфликт на интереси по отношение на лице, заемащо висша публична длъжност.
Обосновката на сигнала е, че 23.09.2026 г. Народното събрание отмени свое Решение от 31.10.2025 г., с което беше наложена временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти (дизел и авиационно гориво). По време на пленарното заседание народният представител Слави Василев участва активно в дебата с изказване в подкрепа на отмяната, аргументирайки се, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване същият е гласувал „за“.
Видно от справка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, която потвърждава и медийни разкрития на BIRD.BG, търговското дружество „Ийст Петролеум“ ЕООД е учредено на 31.01.2025 с едноличен собственик на капитала и управител Слави Василев Василев. Предметът на дейност на дружеството изрично включва търговия на едро и дребно с нефт и нефтопродукти, включително износ.
Според член 145 от правилника на Народното събрание, който е с ранг на закон, публикуван в Държавен вестник и приет от сегашното Народно събрание, при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на закона за противодействие на корупцията, сред лица, заемащи публични длъжности, длъжен да го декларира.
Фирмата на Слави Василев „Ийст петролиум“ ЕОД по своя предмет на дейност е за внос и износ на петролни продукти. Така че той трябва да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато защитаваше решение за отмяна на забраната за износ на петролни продукти, което ще допринесе за увеличаване на цената на дизела, а вероятно и на другите горива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цялата
Коментиран от #5
16:49 29.09.2026
2 да питам
16:50 29.09.2026
3 Антипрогреср
16:54 29.09.2026
4 Някой
16:57 29.09.2026
5 За кого пишеш?
До коментар #1 от "Цялата":За мумурандома или за дървения финансист, или за едрия елф?
Те тва са червените петроханци..
16:58 29.09.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #12
16:59 29.09.2026
7 Стенли
Коментиран от #9
16:59 29.09.2026
8 Рокси
17:00 29.09.2026
9 Чочо Владовски
До коментар #7 от "Стенли":Де е малкия мраз,де е Ивайло Мирчев.Де е Ямбол,де е Стамбул..
17:04 29.09.2026
10 хе хе
Коментиран от #43
17:04 29.09.2026
11 Камион
17:11 29.09.2026
12 Радев
До коментар #6 от "Сатана Z":Още от същото !
17:15 29.09.2026
13 мучо
17:16 29.09.2026
14 Наистина
Коментиран от #15
17:17 29.09.2026
15 Радев
До коментар #14 от "Наистина":Моите са такива !
17:18 29.09.2026
16 гнус
17:18 29.09.2026
17 с пари от Луканов
17:21 29.09.2026
18 Герги
Коментиран от #34
17:24 29.09.2026
19 Анонимен
17:28 29.09.2026
20 Мишел
Уважаеми Българи!
В момента пред президентството е страшно!
ГД"Боец"с лидера си Георги Георгиев и огромно множество са пред президентството искат оставка и арест на Румен Георгиев Радев!
17:28 29.09.2026
21 Просто
Коментиран от #33
17:29 29.09.2026
22 Какво е наказанието
17:29 29.09.2026
23 име
...
Няма по гнусни и мразени крадци и отпадъци от мунчо и червената му олигархия. Надминаха по презрение и омраза и топ отпадъка досега убития славуца от Учиндол ,толкова мразен че народа на изборите го лиши дори от партийна субсидия.
Коментиран от #24
17:30 29.09.2026
24 Точен сте
До коментар #23 от "име":Мунчовата крадлива тежка червена олигархия е в пъти по грабителска от тези на боко и шиши.
Васил Василев ( бащата на говорителя на мунчо Слави Василев) като висш доносник на комунистическата държавна сигурност ,приватизира един от най големите производителни заводи в България с бонови книжки закупени от хората които получиха дивидент една студена вода както казва Асен Василев. Завод за 13 милиона долара ,приватизиран когато заплатите на клетия Българин бяха 100 долара. И то с бонови книжки и държавни ценни книжа. И подобни сега са началници при мунчо каунов кРадев боташов да продължават да крадат.
Оставка и арест на мунчо кРадев.
17:31 29.09.2026
25 Шуробаджовщина или интереси
17:32 29.09.2026
26 Дръта чанта
17:32 29.09.2026
27 Този на снимката
Баща му буквално взе на безценица хладилния завод Мраз и го съсипа.
По неофициални данни на разследващи (включително според данни, изнесени от депутата Христо Гаджев ГЕРБ ), договорът за приватизация на контролния пакет акции на завода се оценява на около 3 милиона щатски долара.
Реално платена сума: Според публични анализи, реално платената в брой сума е била значително по-ниска (около 1 милион долара), като плащането е било разсрочено и платено с приватизационни бонове от гражданите.
Значителна част от сумата е платена и с държавни ценни книжа (облигации по външния дълг на България), които по това време са се търгували на вторичния пазар на безценица – на около 50-60% от номиналната им стойност.
Пазарната и реалната активирана стойност на огромния терен в центъра на София и активите на завода са оценени на многократно повече (близо 12 милиона долара), което означава, че предприятието е купено на цена 10-15 пъти по-ниска от пазарната му стойност.
Бащата Васил Василев е доказан агент на комунистическата Държавна сигурност (ДС) под псевдонимите „Паскал“ и „Бобев“.
Производството на емблематичните български хладилници „Мраз“ постепенно умря, хората бяха уволнени, а огромния терен беше преустроен като Vassilev Business City – мащабен бизнес и логистичен център, който отдава под наем над 50 000 кв. м. офисни, складови и търговски площи които отдава под наем за 1.2 млн.месечно.
Та, ние знаем откъде са парите на мал
Коментиран от #30
17:33 29.09.2026
28 Българин
Коментиран от #41
17:34 29.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дръндарския ром
До коментар #27 от "Този на снимката":Това е вярна. Белитепбългари са роби на руския циганек.
17:37 29.09.2026
31 АГАТ а Кристи
Честна пионерска 🤣🤣🤣
Коментиран от #36
17:38 29.09.2026
32 Началника му не му дава
17:38 29.09.2026
33 Реалностите
До коментар #21 от "Просто":Може да е просто и ограничено, но управлява България.
17:38 29.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 тоя
Коментиран от #37, #45
17:43 29.09.2026
36 100 пъти
До коментар #31 от "АГАТ а Кристи":Са по честни от Тъпото и Кокора
17:43 29.09.2026
37 Ти ли бе
До коментар #35 от "тоя":Безказармен еерас?
Коментиран от #44
17:44 29.09.2026
38 Историк
Затова след прогресистката сглобка, иде време за пълно разкулачване.
17:44 29.09.2026
39 Герги
До коментар #34 от "Ха ХаХа":Супата ми е доста гореща,ще дойдеш ли да я изстудиш....професионално...
Коментиран от #42
17:44 29.09.2026
40 ПО ГОЛЕМИ ПОМИЯРИ
17:45 29.09.2026
41 Старопланинец
До коментар #28 от "Българин":Нали искахте русофили на власт? Напви русофили!
17:46 29.09.2026
42 Ти ли бе
До коментар #39 от "Герги":Разпердушинен задник
17:47 29.09.2026
43 Васил Василев
До коментар #10 от "хе хе":Копуеле ли е Славиту?
17:47 29.09.2026
44 Ханко Брат
До коментар #37 от "Ти ли бе":Ти ли уе, Прогресивен Бедераст?
17:49 29.09.2026
45 Много хора
До коментар #35 от "тоя":Искат да го водят на улицата!!!
17:51 29.09.2026