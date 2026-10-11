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Рязък ръст на маймунската шарка в Хонконг

Рязък ръст на маймунската шарка в Хонконг

11 Октомври, 2026 07:11, обновена 11 Октомври, 2026 07:14 518 3

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  • хонконг-
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  • здраве

21 случая са регистрирани от август насам и представляват 70% от всички заразени през 2026 г. Здравните власти разширяват ваксинацията сред рисковите групи

Рязък ръст на маймунската шарка в Хонконг - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хонконг отчита рязък ръст на случаите на маймунска шарка. От август насам са регистрирани 21 нови заразявания, което представлява 70% от общо 30-те случая, установени в града през 2026 г., съобщи Центърът за здравна защита.

От началото на годината 23 от случаите са местни, а седем са внесени. Последният потвърден пациент е 29-годишен мъж. Той е развил първи обриви по седалището на 28 септември, след което са се появили обриви по крайниците, температура и увеличени лимфни възли. Медицински служители са установили симптомите му на 8 октомври по време на посещение в мобилен ваксинационен пункт. Мъжът е изпратен за изолация и лечение в болница „Принцеса Маргарет“, като състоянието му е стабилно.

Няколко вериги на предаване

Епидемиологичното проучване показва, че всички 21 пациенти, диагностицирани от август насам, са съобщили за високорискови сексуални контакти по време на инкубационния период. Сред посочените обстоятелства са контакти с непознати мъже, повече от един партньор и секс без презерватив.

Повечето от заразените не са били ваксинирани. Генетичният анализ на вируса е установил идентични генетични последователности при част от случаите. Според Центъра за здравна защита това може да сочи към общ източник на заразяване, докато в общността на мъжете, които правят секс с мъже, вероятно действат няколко отделни вериги на предаване.

Повече от половината пациенти през последните месеци са използвали приложения за запознанства, за да намират случайни сексуални партньори. В някои случаи новите контакти не могат да бъдат открити след поставянето на диагнозата, което затруднява проследяването и предприемането на мерки.

Разширяват ваксинацията

„Центърът отново призовава хората, които са имали високорискови сексуални контакти, особено с непознати, да бъдат бдителни, да се ваксинират срещу маймунска шарка и да избягват рискови контакти“, заявиха здравните власти.

През последните две седмици около 360 души от рискови групи са получили ваксина. В началото на октомври броят на поставените дози е бил с над 70% по-висок спрямо същия период на предходния месец. Здравните власти добавят нови пунктове и часове за имунизация и провеждат информационна кампания чрез приложения за запознанства и организации, работещи с рискови групи.

От 2022 г. досега в Хонконг са регистрирани 114 случая на маймунска шарка, като всички пациенти са мъже. Центърът подчертава, че заболяването обичайно не се предава по въздуха или чрез дихателни капчици, а основният риск е при близък физически контакт. При поява на обрив, температура, втрисане или увеличени лимфни възли здравните власти призовават засегнатите да потърсят медицинска помощ и да избягват контакт с други хора.

Източници: scmp.com, news.tvb.com


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мда-даааааа

    1 0 Отговор
    Пптата са се разплющяли здраво

    08:17 11.10.2026

  • 3 Петроханската шарка

    2 0 Отговор
    Гуру ламата ваксинатор...

    08:20 11.10.2026