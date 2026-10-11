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Кардиохирург посочи 11 храни, които вредят на сърцето
  Тема: Съветите на специалиста

Кардиохирург посочи 11 храни, които вредят на сърцето

11 Октомври, 2026 09:39 1 245 8

  • сърце-
  • сърдечно здраве-
  • преработени храни-
  • въглехидрати-
  • инфаркт

Филип Овадия поставя акцент върху силно преработените въглехидрати, но официалните препоръки не призовават към изключване на всички пакетирани пълнозърнести продукти

Кардиохирург посочи 11 храни, които вредят на сърцето - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият хляб, сладките зърнени закуски, крекерите и други силно преработени въглехидрати са сред храните, които кардиохирургът Филип Овадия препоръчва да бъдат ограничени или изключени от менюто. Според него именно такива продукти често присъстват в основата на хранителния режим на хора, които по-късно стигат до операция на сърцето.

Овадия е извършил над 3000 сърдечни операции. Той твърди, че при работа с пациенти може да види натрупването на плаки по артериите – от меките и нестабилни плаки, които могат да се разкъсат и да блокират кръвообращението, до твърдите калцирани отлагания, които постепенно стесняват съдовете.

Кои продукти посочва хирургът

В списъка на Овадия попадат белият хляб, бейгълите, готовите зърнени закуски, крекерите, пастата, чипсът, гранола баровете, ароматизираните йогурти, плодовият сок, инстантната овесена каша и повечето пакетирани продукти, рекламирани като пълнозърнести.

„Тези храни многократно повишават кръвната захар и инсулина, насърчават хроничното възпаление и натрупването на висцерални мазнини“, казва Овадия.

По думите му сред основните фактори, свързани с образуването на плаки, са инсулиновата резистентност, хронично високата кръвна захар, възпалението и мазнините около вътрешните органи. Той препоръчва вместо силно преработени въглехидрати да се избират повече зеленчуци, непреработени храни, протеини и естествени източници на мазнини.

Какво показват официалните препоръки

Американската кардиологична асоциация също препоръчва ограничаване на рафинираните въглехидрати, добавените захари и подсладените напитки. Организацията обаче прави разлика между рафинирани и пълнозърнести продукти и насърчава консумацията на пълнозърнест хляб, овес, кафяв ориз и пълнозърнеста паста.

Световната здравна организация посочва, че основата на здравословното хранене са минимално преработени и непреработени храни, а въглехидратите трябва да идват предимно от пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове и бобови растения. Това означава, че твърдението за необходимост от пълно изключване на всички пакетирани пълнозърнести продукти е позиция на Овадия, а не обща препоръка на здравните институции.

Кардиохирургът Джереми Лондон също предупреждава за силно преработените храни с много добавки и малка хранителна стойност. Той ги описва като продукти, които често са създадени за дълъг срок на годност и висока вкусовa привлекателност.

Симптоми, които не бива да се пренебрегват

Националната здравна служба на Великобритания посочва като възможни симптоми на инфаркт притискаща или стягаща болка в гърдите, болка към ръката, врата или челюстта, задух, гадене, повръщане, изпотяване и усещане, подобно на лошо храносмилане. При такива признаци трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

Източници: ladbible.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Тече многогодишно облъчване от разни самозванци, че за да сте здрави трябва да ядете храна за говеда и магарета!!!
    А всъщност - някой познава ли веган или вегетарианец на 300 години...?!
    Нц........ месото ще бъде само за избраните, а вас ще превърнат в хранително зависими тревопасни и насекомоядни!!!
    Буболечките не вдигат холестерола бе...?!
    Аха...!?

    09:48 11.10.2026

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сланина с праз

    4 0 Отговор
    11 храни на ден, вредят на сърцето, затова се ограничете до три четири.

    09:56 11.10.2026