Кардиохирург посочи 11 храни, които вредят на сърцето

Белият хляб, сладките зърнени закуски, крекерите и други силно преработени въглехидрати са сред храните, които кардиохирургът Филип Овадия препоръчва да бъдат ограничени или изключени от менюто. Според него именно такива продукти често присъстват в основата на хранителния режим на хора, които по-късно стигат до операция на сърцето.

Овадия е извършил над 3000 сърдечни операции. Той твърди, че при работа с пациенти може да види натрупването на плаки по артериите – от меките и нестабилни плаки, които могат да се разкъсат и да блокират кръвообращението, до твърдите калцирани отлагания, които постепенно стесняват съдовете.

Кои продукти посочва хирургът

В списъка на Овадия попадат белият хляб, бейгълите, готовите зърнени закуски, крекерите, пастата, чипсът, гранола баровете, ароматизираните йогурти, плодовият сок, инстантната овесена каша и повечето пакетирани продукти, рекламирани като пълнозърнести.

„Тези храни многократно повишават кръвната захар и инсулина, насърчават хроничното възпаление и натрупването на висцерални мазнини“, казва Овадия.

По думите му сред основните фактори, свързани с образуването на плаки, са инсулиновата резистентност, хронично високата кръвна захар, възпалението и мазнините около вътрешните органи. Той препоръчва вместо силно преработени въглехидрати да се избират повече зеленчуци, непреработени храни, протеини и естествени източници на мазнини.

Какво показват официалните препоръки

Американската кардиологична асоциация също препоръчва ограничаване на рафинираните въглехидрати, добавените захари и подсладените напитки. Организацията обаче прави разлика между рафинирани и пълнозърнести продукти и насърчава консумацията на пълнозърнест хляб, овес, кафяв ориз и пълнозърнеста паста.

Световната здравна организация посочва, че основата на здравословното хранене са минимално преработени и непреработени храни, а въглехидратите трябва да идват предимно от пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове и бобови растения. Това означава, че твърдението за необходимост от пълно изключване на всички пакетирани пълнозърнести продукти е позиция на Овадия, а не обща препоръка на здравните институции.

Кардиохирургът Джереми Лондон също предупреждава за силно преработените храни с много добавки и малка хранителна стойност. Той ги описва като продукти, които често са създадени за дълъг срок на годност и висока вкусовa привлекателност.

Симптоми, които не бива да се пренебрегват

Националната здравна служба на Великобритания посочва като възможни симптоми на инфаркт притискаща или стягаща болка в гърдите, болка към ръката, врата или челюстта, задух, гадене, повръщане, изпотяване и усещане, подобно на лошо храносмилане. При такива признаци трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

Източници: ladbible.com