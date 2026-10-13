Грипът се засилва по-рано, H1N1 вече доминира

Грипната активност в САЩ се увеличава по-рано от обичайното, но засега остава на ниско ниво. През седмицата до 3 октомври 3,6% от изследваните проби в клинични лаборатории са дали положителен резултат за грип, съобщават Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Седмица по-рано положителните проби са били 3,4%. Данните показват постепенно покачване от края на август и началото на септември, като най-висока е активността по Западното крайбрежие на САЩ. Въпреки по-ранното начало показателите все още са в рамките на очакваните сезонни колебания.

H1N1 е водещият вирус в началото на сезона

В обществените лаборатории са отчетени 204 грипни вируса за последната наблюдавана седмица. 201 от тях са тип А, а три са тип В. От 127 типизирани вируса тип А 125 са H1N1pdm09, или 98,4%, докато два са H3N2.

Това е промяна спрямо публикуваните по-рано данни за седмицата до 26 септември, когато H1N1 е представлявал 96% от типизираните проби на грип А. Центровете за контрол и превенция на заболяванията уточняват, че ранното преобладаване на един подтип не означава, че той ще остане водещ до края на сезона.

Обичайно грипната активност започва да се засилва през октомври и ноември, а най-често достига пик между декември и февруари. Според прогнозата за сезона 2026–2027 г. се очаква умерена тежест, но увереността в тази оценка е ниска до умерена.

Октомври остава подходящ момент за ваксинация

Противогрипната ваксинация се препоръчва за всички хора на възраст над 6 месеца. Центровете за контрол и превенция на заболяванията посочват, че за повечето хора ваксината е добре да бъде поставена преди края на октомври, тъй като изграждането на пълна защита може да отнеме около две седмици.

„Октомври е идеалният момент за ваксинация, а в момента това важи с още по-голяма сила“, казва д-р Уилям Шафнър, специалист по инфекциозни заболявания и превантивна медицина.

По думите му прекалено ранното ваксиниране през летните месеци може да доведе до отслабване на защитата преди края на грипния сезон. Ефективността на ваксините срещу заболяване, което налага медицинска помощ, е варирала между 29% и 56% през последното десетилетие според Центровете за контрол и превенция на заболяванията. Ваксината не предотвратява всяка инфекция, но е по-ефективна при ограничаването на тежкото протичане.

Кои са рисковите групи

По-голям риск от усложнения имат децата под 5 години, хората над 65 години, бременните и пациентите с хронични заболявания. Сред възможните усложнения са пневмония, сепсис, както и възпаление на мозъка или сърдечния мускул.

Шафнър подчертава, че разпространението на грипа по Западното крайбрежие не е необичайно и не показва само по себе си, че сезонът ще бъде по-тежък. Дали ранното покачване ще прерасне в широко разпространена грипна вълна ще стане по-ясно от следващите седмични отчети.

Източници: dunavmost.com, livescience.com