Д-р Рестак: Спрете алкохола след 65, ускорява деменцията

След 65-годишна възраст е по-добре алкохолът да бъде напълно изключен от менюто, смята американският невролог д-р Ричард Рестак. Препоръката му е свързана с натрупването на данни за връзката между прекомерната употреба на алкохол, увреждането на мозъка и деменцията.

„Силно препоръчвам, ако сте на 65 или повече години, напълно и завинаги да изключите алкохола от храненето си“, пише Рестак в книгата си „Как да предотвратим деменцията: ръководство за дългосрочно здраве на мозъка“. Цитатът е публикуван от британската медия LADbible.

Алкохолът и мозъкът

Рестак описва алкохола като директен невротоксин – вещество, което може да уврежда или нарушава работата на нервната система. Според него хората трябва да се замислят защо пият. Ако отговорът е, че алкохолът повишава настроението или намалява тревожността, това може да е знак за проблемна употреба.

Продължителното пиене на големи количества алкохол може да доведе до недостиг на витамин B1, увреждане на нервните клетки, проблеми с кръвоносните съдове и намаляване на обема на бялото мозъчно вещество. Сред последиците е и алкохолно-свързаното мозъчно увреждане, което включва синдрома на Вернике-Корсаков и алкохолно-свързана деменция.

Данните не означават, че всеки човек трябва автоматично да спре да пие в деня, в който навърши 65 години. Това е експертна препоръка, а не общоприета медицинска граница. Рискът зависи от количеството, честотата на употреба, продължителността на пиенето, общото здравословно състояние и приеманите лекарства.

Какви са официалните препоръки

Световната здравна организация посочва, че за когнитивното здраве не може да бъде препоръчано безрисково количество алкохол. Организацията не приема и тезата, че умерената употреба има доказан защитен ефект срещу деменция.

Националната здравна служба на Великобритания препоръчва хората да не надвишават 14 алкохолни единици седмично. Ако човек редовно достига този праг, употребата трябва да бъде разпределена в поне три дни, като се предвидят и няколко дни без алкохол. Службата определя границата като нискорискова, а не като напълно безопасна.

Alzheimer's Society посочва, че употребата над 28 единици седмично може да ускори влошаването на мисловните способности с напредването на възрастта. Организацията отбелязва и че умереното пиене не е доказано като причина за деменция, но не предпазва от заболяването.

Така препоръката за пълно спиране след 65-годишна възраст трябва да се разглежда като предпазен подход, особено при хора с продължителна или прекомерна употреба. Най-силно установена е връзката между големите количества алкохол и увреждането на мозъка, докато точният ефект на малките количества остава предмет на научни дискусии.

Източници: ladbible.com