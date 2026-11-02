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Д-р Рестак: Спрете алкохола след 65, ускорява деменцията
  Тема: Съветите на специалиста

Д-р Рестак: Спрете алкохола след 65, ускорява деменцията

2 Ноември, 2026 09:15, обновена 2 Ноември, 2026 09:23 747 11

  • алкохол-
  • деменция-
  • мозъчно здраве-
  • д-р ричард рестак-
  • възрастни хора

Прекомерната употреба на алкохол е свързана с увреждане на мозъка. Експертът обаче не посочва универсална граница, валидна за всеки човек

Д-р Рестак: Спрете алкохола след 65, ускорява деменцията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След 65-годишна възраст е по-добре алкохолът да бъде напълно изключен от менюто, смята американският невролог д-р Ричард Рестак. Препоръката му е свързана с натрупването на данни за връзката между прекомерната употреба на алкохол, увреждането на мозъка и деменцията.

„Силно препоръчвам, ако сте на 65 или повече години, напълно и завинаги да изключите алкохола от храненето си“, пише Рестак в книгата си „Как да предотвратим деменцията: ръководство за дългосрочно здраве на мозъка“. Цитатът е публикуван от британската медия LADbible.

Алкохолът и мозъкът

Рестак описва алкохола като директен невротоксин – вещество, което може да уврежда или нарушава работата на нервната система. Според него хората трябва да се замислят защо пият. Ако отговорът е, че алкохолът повишава настроението или намалява тревожността, това може да е знак за проблемна употреба.

Продължителното пиене на големи количества алкохол може да доведе до недостиг на витамин B1, увреждане на нервните клетки, проблеми с кръвоносните съдове и намаляване на обема на бялото мозъчно вещество. Сред последиците е и алкохолно-свързаното мозъчно увреждане, което включва синдрома на Вернике-Корсаков и алкохолно-свързана деменция.

Данните не означават, че всеки човек трябва автоматично да спре да пие в деня, в който навърши 65 години. Това е експертна препоръка, а не общоприета медицинска граница. Рискът зависи от количеството, честотата на употреба, продължителността на пиенето, общото здравословно състояние и приеманите лекарства.

Какви са официалните препоръки

Световната здравна организация посочва, че за когнитивното здраве не може да бъде препоръчано безрисково количество алкохол. Организацията не приема и тезата, че умерената употреба има доказан защитен ефект срещу деменция.

Националната здравна служба на Великобритания препоръчва хората да не надвишават 14 алкохолни единици седмично. Ако човек редовно достига този праг, употребата трябва да бъде разпределена в поне три дни, като се предвидят и няколко дни без алкохол. Службата определя границата като нискорискова, а не като напълно безопасна.

Alzheimer's Society посочва, че употребата над 28 единици седмично може да ускори влошаването на мисловните способности с напредването на възрастта. Организацията отбелязва и че умереното пиене не е доказано като причина за деменция, но не предпазва от заболяването.

Така препоръката за пълно спиране след 65-годишна възраст трябва да се разглежда като предпазен подход, особено при хора с продължителна или прекомерна употреба. Най-силно установена е връзката между големите количества алкохол и увреждането на мозъка, докато точният ефект на малките количества остава предмет на научни дискусии.

Източници: ladbible.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Госта..

    6 2 Отговор
    Този доктор добре ли е ???

    09:25 02.11.2026

  • 4 Новичок

    4 1 Отговор
    Тоя доктор веднага да се назначава като началник на фaктитe ,че там какво пиене пада.Пфу...

    09:28 02.11.2026

  • 5 Алкохолика

    8 0 Отговор
    Този му е лесна, взема две чанти пари на ден и не мисли за алкохол а за пържоли. Ако всеки ден гледа по телевизията трите български пържоли свинската, тиквенската и говеждата, какви ги вършат, Ако му тропа кандидата за вицеу да му вземе бизнеса, тогава само за алкохол ще мисли за да не му се налага да мисли.

    09:28 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1337

    4 1 Отговор
    Д-р пРостак: Спрете ли алкохола след 65, ускорявате деменцията

    09:29 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Броим и сметката излиза

    2 0 Отговор
    14 алкохолни единици седмично? Ако това са 14 ракии по 100 грама даже изоставам с пиенето.

    09:56 02.11.2026

  • 11 Данчо

    3 0 Отговор
    Какво значи 14 алкохолни единици седмично? Някой ако знае да каже. На колко ракии или бири се равнява. Иначе само общи приказки.

    09:59 02.11.2026