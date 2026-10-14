От месец в аптеките няма препарат за терапия на рак на гърдата

Доставки на лекарството „Резелиго“ 3,6 mg се очакват в аптеките до 16 октомври, след като препаратът липсва от аптечната мрежа от близо месец. Вносителите са заявили, че ще осигурят най-малко 8000 опаковки. НЗОК е получила информация, че продажбите са били временно преустановени по производствени причини, като посочената дата за възстановяването им е 15 октомври, съобщи бТВ.

„Резелиго“ съдържа гозерелин и се поставя веднъж на 28 дни като част от хормонална терапия при жени с рак на гърдата. Пациентката Веселина Лазева разказва, че препаратът е необходим, за да се потисне действието на женските хормони и да се повлияе заболяването.

Как се стигна до недостига

„В случая онколозите не могат да ни помогнат, защото няма с какво да се замени. И най-вече страхът, страхът, че болестта може да се върне“, казва Веселина Лазева.

През август лекарството със същата активна съставка „Золадекс“ беше изключено от позитивния лекарствен списък. Според НЗОК промяната е в сила от 2 август, а от 16 август препаратът е заличен и от списъка на лекарствата, които касата заплаща за домашно лечение. Старите електронни предписания са можели да бъдат изпълнявани до 31 август.

НЗОК посочва, че в позитивния списък остава друг продукт със същото международно непатентно наименование и концентрация, но преминаването към него изисква ново посещение при специализирана онкологична комисия и издаване на нов протокол.

Според Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, увеличеното търсене на „Резелиго“ е било рязко и не е било предвидено.

Какво следва за пациентите

„Другият продукт – „Золадекс“, беше основен, но той отпадна от Здравната каса. И просто не бяха готови на такова рязко увеличаване на търсенето“, коментира Николай Костов.

От вносителя са посочили, че „Резелиго“ трябва да бъде наличен до 16 октомври. Здравното министерство е допълнило, че през следващата седмица се планира доставка и на „Золадекс“.

НЗОК препоръчва пациентите, които не могат да намерят предписаното им лекарство или наближава датата за следващата доза, да се свържат с лекуващия специалист или със специализираната комисия, издала протокола. От касата уточняват, че медицинският екип трябва да прецени как да продължи терапията.