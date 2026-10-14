От месец в аптеките няма препарат за терапия на рак на гърдата

Доставки на лекарството „Резелиго“ 3,6 mg се очакват в аптеките до 16 октомври, след като препаратът липсва от аптечната мрежа от близо месец. Вносителите са заявили, че ще осигурят най-малко 8000 опаковки. НЗОК е получила информация, че продажбите са били временно преустановени по производствени причини, като посочената дата за възстановяването им е 15 октомври, съобщи бТВ.
„Резелиго“ съдържа гозерелин и се поставя веднъж на 28 дни като част от хормонална терапия при жени с рак на гърдата. Пациентката Веселина Лазева разказва, че препаратът е необходим, за да се потисне действието на женските хормони и да се повлияе заболяването.„В случая онколозите не могат да ни помогнат, защото няма с какво да се замени. И най-вече страхът, страхът, че болестта може да се върне“, казва Веселина Лазева.
Как се стигна до недостига
През август лекарството със същата активна съставка „Золадекс“ беше изключено от позитивния лекарствен списък. Според НЗОК промяната е в сила от 2 август, а от 16 август препаратът е заличен и от списъка на лекарствата, които касата заплаща за домашно лечение. Старите електронни предписания са можели да бъдат изпълнявани до 31 август.
НЗОК посочва, че в позитивния списък остава друг продукт със същото международно непатентно наименование и концентрация, но преминаването към него изисква ново посещение при специализирана онкологична комисия и издаване на нов протокол.
Според Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, увеличеното търсене на „Резелиго“ е било рязко и не е било предвидено.„Другият продукт – „Золадекс“, беше основен, но той отпадна от Здравната каса. И просто не бяха готови на такова рязко увеличаване на търсенето“, коментира Николай Костов.
Какво следва за пациентите
От вносителя са посочили, че „Резелиго“ трябва да бъде наличен до 16 октомври. Здравното министерство е допълнило, че през следващата седмица се планира доставка и на „Золадекс“.
НЗОК препоръчва пациентите, които не могат да намерят предписаното им лекарство или наближава датата за следващата доза, да се свържат с лекуващия специалист или със специализираната комисия, издала протокола. От касата уточняват, че медицинският екип трябва да прецени как да продължи терапията.
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