Жълтеницата – тревожен сигнал за рак на панкреаса, предупреждават специалисти

Жълтеникавият оттенък на кожата и очите, познат като жълтеница, може да се окаже не просто безобиден симптом, а сериозен индикатор за злокачествено заболяване на панкреаса. За това алармира хирургът Даяна Симионе, цитирана от New York Post, като подчертава необходимостта от повишено внимание към този видим белег.

Появата на жълтеница се дължи на натрупване на билирубин – жлъчен пигмент, който оцветява кожата, склерите и лигавиците в жълто. Този симптом често остава подценен, но според д-р Симионе може да бъде първият ясен признак за развитие на рак на панкреаса – заболяване, което през 2025 г. ще засегне над 67 000 души само в САЩ.

Панкреасът, разположен дълбоко в коремната кухина, често „мълчи“ в началните стадии на болестта. Ранните прояви като болки в гърба, отпадналост, неочаквана загуба на тегло или стомашен дискомфорт са неспецифични и лесно могат да бъдат объркани с по-леки здравословни проблеми. Именно затова появата на жълтеница трябва да се възприема като червен флаг, който изисква незабавна консултация със специалист и провеждане на необходимите изследвания.

Експертите съветват при забелязване на жълтеникав цвят на кожата или очите да не се отлага посещението при лекар. Навременната диагностика е ключова за успешното лечение на рака на панкреаса, който често се открива в напреднал стадий поради липсата на специфични симптоми. Не подценявайте сигналите на тялото си – жълтеницата може да бъде повече от козметичен дефект. При първи признаци потърсете медицинска помощ, за да изключите или навреме откриете сериозно заболяване като рак на панкреаса.