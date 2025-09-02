Пропусната закуска и късна вечеря отслабват костите и застрашават от счупвания

Закуската отдавна носи славата на „най-важното хранене за деня“, но ново мащабно проучване от Япония потвърждава, че тази формула важи особено за здравето на костите. Изследване, публикувано този месец в Journal of the Endocrine Society, свързва пропускането на закуска и закъснели вечери с повишен риск от фрактури вследствие на остеопороза.

Изследователският екип под ръководството на д-р Хироки Накаджима от Медицинския университет в Нара анализира професионално обработени здравни данни и въпросници от 927 130 души на възраст над 20 години, с медиана на наблюдението от 2,6 години. Резултатите показват, че хората, които редовно пропускат закуска, имат с около 18% по-висок риск от диагнозата „остеопорозна фрактура“. Късните вечери (по-малко от два часа преди лягане) са свързани с увеличен риск от 8%.

Любопитно е, че тези два фактора не просто се добавят — комбинирани, те повишават риска до 23%. Освен диетичните навици, в проучването са отчетени и други рискови фактори: тютюнопушене (риск +11%), недостатъчно движение и сън, както и алкохол и физическа активност. Потреблението на алкохол, в контраст, беше свързано леко с по-нисък риск от фрактури (–9%), докато бързото ходене и достатъчната почивка снижиха рисковите показатели.

Medscape подчерта, че това е първото изследване, което докладва директна асоциация между часовия режим на хранене и фрактурите. Д-р Накаджима пояснява, че хранителните навици често се натрупват — редовно пропускана закуска върви при хора с нездравословна рутина, което допълнително тласка риска нагоре.

Научните изследвания досега подкрепят тези наблюдения. Предходни проучвания изтъкват, че пропускането на закуска е свързано с по-ниска костна плътност — както при млади, така и при възрастни жени, а късните вечери могат да нарушат циркадните ритми, да повишат нивата на кортизол и окислителен стрес, което има отрицателен ефект върху костния метаболизъм.

Сред останалите рискови фактори, проучването потвърждава по-висока честота на фрактури при жените, при напредване на възрастта и при по-ниско телесно тегло — класическите фактори на остеопорозата.

Това изследване подчертава важността не само на какво, но и кога ядем — равномерното разпределяне на храненията през деня може да бъде ключ към по-здрава костна структура. За да се предотвратят остеопороза и фрактури, трябва да се отчита комплекс от фактори: навици на хранене, движение, сън, стрес и общ здравен начин на живот. Това разбиране може да бъде силен инструмент за превенция, особено сред възрастните и иначе податливи групи.