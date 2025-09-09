Липсва жизненоважно лекарство

Забавяне в производствения процес е причината за липсата у нас на жизненоважно лекарство за пациенти с улцерозен колит. Това обясни за бТВ германският производител на лекарството.

Вече ви разказахме, че повече от половин година пациенти не могат да намерят медикамента, който няма алтернатива в лечението на улцерозен колит, и са принудени да го купуват от съседни страни. Сред факторите, повлияли за забавянето на производството, са и последствията от ковид-пандемията, обясниха от компанията и гарантираха, че работят за възстановяването на редовните доставки.

По данни на българския вносител на лекарството, таблетки се очакват след 15 септември.