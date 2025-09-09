Новини
Здраве »
Лекарства и Ваксини »
Липсва жизненоважно лекарство

9 Септември, 2025 14:21 706 2

  • лекарство-
  • улцерозен колит

По данни на българския вносител на лекарството, таблетки се очакват след 15 септември

Липсва жизненоважно лекарство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Забавяне в производствения процес е причината за липсата у нас на жизненоважно лекарство за пациенти с улцерозен колит. Това обясни за бТВ германският производител на лекарството.

Вече ви разказахме, че повече от половин година пациенти не могат да намерят медикамента, който няма алтернатива в лечението на улцерозен колит, и са принудени да го купуват от съседни страни. Сред факторите, повлияли за забавянето на производството, са и последствията от ковид-пандемията, обясниха от компанията и гарантираха, че работят за възстановяването на редовните доставки.

По данни на българския вносител на лекарството, таблетки се очакват след 15 септември.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Щом

    0 0 Отговор
    го има в съседни страни... у нас пак някой не си е свършил работата.

    14:27 09.09.2025

  • 2 Васил

    1 0 Отговор
    Това го има само в кенефа наречен република България и както винаги няма виновни!

    14:58 09.09.2025