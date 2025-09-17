Новини
Авто »
Екстремни офроуд машини ще премерят сили край София

Екстремни офроуд машини ще премерят сили край София

17 Септември, 2025 15:56 664 1

  • офроуд-
  • софия-
  • градец

Надпреварата ще се проведе на 3 и 4 октомври в село Градец

Екстремни офроуд машини ще премерят сили край София - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

На 3 и 4 октомври каменната кариера в село Градец, община Костинброд, ще бъде домакин на третото издание на „Кралят на Траяла“. Събитието, което е организирано по формат на Европейската Траял Организация, обещава два дни на екстремни офроуд състезания.

Надпреварата ще включва различни класове високопроходими автомобили – от почти серийни до силно модифицирани прототипи. Очаква се участие на пилоти от България, Румъния, Гърция и Испания.

Екстремни офроуд машини ще премерят сили край София

Освен състезателната част, посетителите могат да се насладят на богата съпътстваща програма, която включва:

Изложбена зона с водещи компании от офроуд индустрията.

Възможност за тест драйв на най-новите модели офроуд пикапи.

Рок концерт на група Б.Т.Р. в събота вечерта, 4 октомври.

Организаторите, с подкрепата на Община Костинброд, имат амбициозни планове. Те вече са получили правото да организират Европейския Траял Шампионат в България през 2027 г., с цел да го превърнат в най-мащабното събитие в историята на дисциплината.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 5 Отговор
    Данък платили ли са тия нафтови печки? Щяхме да пазим природата

    16:10 17.09.2025