Екстремни офроуд машини ще премерят сили край София

На 3 и 4 октомври каменната кариера в село Градец, община Костинброд, ще бъде домакин на третото издание на „Кралят на Траяла“. Събитието, което е организирано по формат на Европейската Траял Организация, обещава два дни на екстремни офроуд състезания.

Надпреварата ще включва различни класове високопроходими автомобили – от почти серийни до силно модифицирани прототипи. Очаква се участие на пилоти от България, Румъния, Гърция и Испания.

Освен състезателната част, посетителите могат да се насладят на богата съпътстваща програма, която включва:

Изложбена зона с водещи компании от офроуд индустрията.

Възможност за тест драйв на най-новите модели офроуд пикапи.

Рок концерт на група Б.Т.Р. в събота вечерта, 4 октомври.

Организаторите, с подкрепата на Община Костинброд, имат амбициозни планове. Те вече са получили правото да организират Европейския Траял Шампионат в България през 2027 г., с цел да го превърнат в най-мащабното събитие в историята на дисциплината.