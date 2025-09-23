Новини
Сервизна акция за над 100 хиляди Xiaomi SU7

23 Септември, 2025 15:06 639 2

Проблемът е във функцията „Navigate on Autopilot“

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китайските власти издадоха заповед за отзоваване на над 116 000 броя от електрическия Xiaomi SU7 поради опасения за безопасността на системата за подпомагане на водача. Отзоваването, което засяга модели, произведени между февруари 2024 година и август 2025 година, е вследствие на широко отразен инцидент, при който по-рано тази година загинаха трима души.

Според Държавната администрация за регулиране на пазара в Китай, функцията „Navigate on Autopilot“ на SU7 има „недостатъчна способност за разпознаване“ и може да не успее да открие и предупреди водачите в определени „екстремни ситуации“, което потенциално увеличава риска от сблъсък.

Отзоваването обхваща приблизително 38% от SU7, продадени в Китай към юли. Xiaomi потвърди, че проблемът ще бъде отстранен с безжична (OTA) софтуерна актуализация, което означава, че собствениците няма да се налага да водят автомобилите си в сервизен център. Това отзоваване съвпада с въвеждането на нови, по-строги стандарти за безопасност за системи за подпомагане на водача от ниво 2 в Китай, които ще влязат в сила през 2027 година.


  • 1 Бъдеще

    Китай прескочи 20 и 21 век. От 19 век направо в 22 отидоха...

    Коментиран от #2

    15:11 23.09.2025

  • 2 ПТзснпзцдпз

    До коментар #1 от "Бъдеще":

    Бе, имаше там някакви поговорки за бързата работа и срамотата на майстора, раждане на невиждащи кутрета при бързане отстрана на майка им, че и кой как пристига, когато бърза. Ама то това са бабини девитини най-вероятно.

    Прогрес трябва да се гони, ей, не е шега работа.

    16:03 23.09.2025