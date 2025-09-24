Огромен проблем: Китайски въздушни възглавници причиняват смърт при катастрофа

Националната администрация за безопасност на движението по пътищата в САЩ (NHTSA) започна разследване след като установи седем инцидента, пет от които с фатален край, свързани с дефектни въздушни възглавници. Проблемът предизвика остро предупреждение от страна на министъра на транспорта Шон Дафи, който определи устройствата като „опасни“.

Компонентите, които са под лупа, са фалшиви елементи за въздушни възглавници, за които се смята, че са произведени от китайската компания Jilin Province Detiannuo Safety Technology, известна също като DTN Airbag. Според разследващите, тези въздушни възглавници съдържат летливи химикали, които могат да предизвикат възпламеняване при катастрофа, което води до разгръщане на въздушната възглавница с катастрофална сила. Вместо да се надуват безопасно, те могат да експлодират „като граната“, разпръсквайки остри парчета метал и пластмасови елементи в кабината на автомобила.

Много автосервизи и монтажници внасят тези евтини, фалшиви части от чужбина, без да осъзнават, че са фалшиви. Продуктите много приличат на оригиналните части, но се продават на много по-ниска цена – понякога само една десета от цената на автентичната част. Както отбеляза представител на General Motors и Automotive Anti-Counterfeiting Council, тези ментета са произведени от „материали с лошо качество“ и е по-вероятно да се повредят, защото са прости имитации, а не резултат от правилно инженерство.

Сериозността на проблема беше трагично подчертана от случая на 22-годишната Дестини Баяси, която загина при катастрофа с ниска скорост в своя Chevrolet Malibu 2020. Разследващите твърдят, че фалшива въздушна възглавница е експлодирала, като е изпратила елементи в шията ѝ. В отговор на този и други инциденти министърът на транспорта Дафи отправи ясно послание към автомобилната индустрия, заявявайки, че „всеки, който внася в страната това дефектно китайско оборудване и го монтира, излага американските семейства на опасност и извършва тежко престъпление“. Пълният мащаб на проблема остава неизвестен, тъй като не е ясно колко автомобила в САЩ може да са оборудвани с тези фалшиви въздушни възглавници.