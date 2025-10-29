Jaguar ще се забави с представянето на Type 00

Дългоочакваният електрически гранд турер на Jaguar, ултралуксозен модел, предшестван от впечатляващия концепт Type 00, срещна препятствие по пътя си към пазара. Производственият модел, чието представяне беше планирано за края на 2025 година, е отложен за 2026 година, новина която беше потвърдена от управляващия директор на Jaguar, Роудън Глоувър. Изпълнителният директор не посочи официално причината за отлагането, но най-вероятният виновник е неотдавнашната тежка кибератака, която потопи Jaguar Land Rover в хаос и временно спря производството. Освен това, продължаващото тестване на Нюрбургринг подсказва, че луксозният GT може да не е завършил строгата си финална фаза на разработка навреме за първоначалния краен срок.

Въпреки забавянето, компанията все още се подготвя за голямото представяне. Глоувър посочи, че поръчките за електрическия GT ще започнат да се приемат скоро след официалния му дебют, а доставките ще започнат относително скоро след това. Този електрифициран флагман ще се продава на висока цена, която се очаква да започне от около 130 000 евро – почти три пъти повече от цената на настоящия седан XF – но купувачите ще придобият това, което се обещава да бъде най-мощният Jaguar, произвеждан досега.

GT е проектиран на базата на изцяло новата Jaguar Electrical Architecture и се очаква да достигне впечатляващ пробег от близо 700 километра. Възможността за бързо зареждане също е ключова характеристика, като обещава да добави 300 километра пробег само за 15 минути при бързо зареждане с постоянен ток. Глоувър също така намекна, че Grand Tourer ще предлага уникално увлекателно шофиране, което означава, че ще се противопостави на тенденцията за по-малко ангажиращи електрически автомобили, които се предлагат в момента на пазара.