Отстъпление от Германия: Volkswagen в отчаян опит за оцеляване

Ерата на Германия като непоклатим и единствен център за автомобилни иновации за Volkswagen приключи. В фундаментална промяна на глобалната си стратегия, германският концерн официално капитулира пред китайското технологично превъзходство, обявявайки, че ще разработва, тества и пуска на пазара електрически превозни средства извън вътрешния си пазар – по-конкретно, в Хефей, Китай.

Това ключово решение е част от стратегическата концепция „В Китай за Китай“, която обаче е придружена от очевидно признание: Volkswagen трябва драстично да ускори адаптирането си към местните технологични тенденции и, най-важното, значително да намали разходите, за да остане конкурентен в най-големия и динамичен пазар на електромобили в света.

Цената на изоставането: Намаляване на разходите с 50%

Новото съоръжение, наречено Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), е най-обширният развоен център на компанията извън Европа. Комплексът от 100 000 м2 включва над сто специализирани лаборатории, които вече могат да извършват пълния цикъл на валидиране и разработка – от софтуер и батерийни системи до силови агрегати и пълен одит на нови платформи.

Именно благодарение на този мащабен трансфер на инженерингова мощ, Volkswagen се похвали, че ще намали времето за създаване на нов модел с около 30%, а разходите за проектите – с до 50%. Подобна безпрецедентна цифра за концерна само подчертава финансовия натиск и изоставането, което германците трябва да наваксат. Главният изпълнителен директор Оливър Блум изтъкна, че центърът "ни прави по-бързи, по-ефективни и много по-гъвкави в глобалните планове", което индиректно потвърждава досегашната им тромавост.

Китай задава темпото: „Интелигентните“ функции и China Electric Architecture (CEA)

Китай е пазарът, който диктува технологичните тенденции – от автономно шофиране до дигитализацията в автомобилите. Тъй като местните китайски марки понякога са с години напред пред европейските производители, Volkswagen вижда като единствен изход максималната интеграция в местната екосистема, включително тясно сътрудничество с китайски технологични гиганти и доставчици.

Откриването на центъра в Хефей даде старт и на новата платформа China Electric Architecture (CEA) – първата изцяло софтуерно управлявана електрическа архитектура на групата. Първите модели на базата на CEA се очакват на пазара до 18 месеца. Volkswagen обещава, че те ще се актуализират много по-бързо и по-често, което е очевидна реакция на критиките към досегашните им софтуерни проблеми.

В Центъра за тестване на интеграция на батерии и силови агрегати инженерите вече могат да тестват до 500 батерийни системи годишно, което позволява бързо адаптиране на технологията към местните изисквания.

Глобална капитулация: Модели Made in China за износ

Volkswagen потвърди, че центърът в Хефей няма да служи само за местния пазар. Някои от разработените и тествани тук модели ще бъдат изнасяни – най-вече за Близкия изток и Югоизточна Азия. Този факт окончателно превръща Китай във втория пълноценен интелектуален център на концерна, наравно с Германия, което е ясен знак за намаляващото глобално влияние на германското инженерство.

Преразглеждането на глобалната структура на Volkswagen е болезнен, но необходим ход, който показва както засилването на геоикономическата роля на Китай, така и отчаяното желание на германския производител да реагира по-пъргаво на промените на един брутално конкурентен пазар, където времето е пари, а иновациите са ключът към оцеляването.