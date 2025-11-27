Новини
Отстъпление от Германия: Volkswagen в отчаян опит за оцеляване

27 Ноември, 2025 12:02 2 988 8

VW потвърди, че центърът в Хефей няма да служи само за местния пазар

Отстъпление от Германия: Volkswagen в отчаян опит за оцеляване - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ерата на Германия като непоклатим и единствен център за автомобилни иновации за Volkswagen приключи. В фундаментална промяна на глобалната си стратегия, германският концерн официално капитулира пред китайското технологично превъзходство, обявявайки, че ще разработва, тества и пуска на пазара електрически превозни средства извън вътрешния си пазар – по-конкретно, в Хефей, Китай.

Това ключово решение е част от стратегическата концепция „В Китай за Китай“, която обаче е придружена от очевидно признание: Volkswagen трябва драстично да ускори адаптирането си към местните технологични тенденции и, най-важното, значително да намали разходите, за да остане конкурентен в най-големия и динамичен пазар на електромобили в света.

Цената на изоставането: Намаляване на разходите с 50%

Новото съоръжение, наречено Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), е най-обширният развоен център на компанията извън Европа. Комплексът от 100 000 м2 включва над сто специализирани лаборатории, които вече могат да извършват пълния цикъл на валидиране и разработка – от софтуер и батерийни системи до силови агрегати и пълен одит на нови платформи.

Именно благодарение на този мащабен трансфер на инженерингова мощ, Volkswagen се похвали, че ще намали времето за създаване на нов модел с около 30%, а разходите за проектите – с до 50%. Подобна безпрецедентна цифра за концерна само подчертава финансовия натиск и изоставането, което германците трябва да наваксат. Главният изпълнителен директор Оливър Блум изтъкна, че центърът "ни прави по-бързи, по-ефективни и много по-гъвкави в глобалните планове", което индиректно потвърждава досегашната им тромавост.

Китай задава темпото: „Интелигентните“ функции и China Electric Architecture (CEA)

Китай е пазарът, който диктува технологичните тенденции – от автономно шофиране до дигитализацията в автомобилите. Тъй като местните китайски марки понякога са с години напред пред европейските производители, Volkswagen вижда като единствен изход максималната интеграция в местната екосистема, включително тясно сътрудничество с китайски технологични гиганти и доставчици.

Откриването на центъра в Хефей даде старт и на новата платформа China Electric Architecture (CEA) – първата изцяло софтуерно управлявана електрическа архитектура на групата. Първите модели на базата на CEA се очакват на пазара до 18 месеца. Volkswagen обещава, че те ще се актуализират много по-бързо и по-често, което е очевидна реакция на критиките към досегашните им софтуерни проблеми.

В Центъра за тестване на интеграция на батерии и силови агрегати инженерите вече могат да тестват до 500 батерийни системи годишно, което позволява бързо адаптиране на технологията към местните изисквания.

Глобална капитулация: Модели Made in China за износ

Volkswagen потвърди, че центърът в Хефей няма да служи само за местния пазар. Някои от разработените и тествани тук модели ще бъдат изнасяни – най-вече за Близкия изток и Югоизточна Азия. Този факт окончателно превръща Китай във втория пълноценен интелектуален център на концерна, наравно с Германия, което е ясен знак за намаляващото глобално влияние на германското инженерство.

Преразглеждането на глобалната структура на Volkswagen е болезнен, но необходим ход, който показва както засилването на геоикономическата роля на Китай, така и отчаяното желание на германския производител да реагира по-пъргаво на промените на един брутално конкурентен пазар, където времето е пари, а иновациите са ключът към оцеляването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям и мазен за НАТО,ЕС, САЩ и израел

    12 3 Отговор
    Санкциите работят. Не точно както си го представяха хомо-европеукус, но да. Радостно.

    12:12 27.11.2025

  • 2 а така

    5 0 Отговор
    Някои от разработените и тествани тук модели ще бъдат изнасяни – най-вече за Близкия изток и Югоизточна Азия.

    Мейд ин Чайна, ама с цена като за мейд ин ЕУ.

    Колкото до новия център, поздровления на китайците че не кълват на коли със стари части и само нова форма на ламарината, фарчетата и спопчетата.

    12:14 27.11.2025

  • 3 както знаем

    4 11 Отговор
    Светът няма да се откаже от немски автомобили.....ако не е Фолксваген Форд ще е, ако не Форд,Опел ще е,ако не е Опел, Мерцедес ще е,БМВ ще е , Ауди ще е..... немските автомобили няма да изчезнат както руските, които даже в Русия не може да ги видиш

    12:14 27.11.2025

  • 4 Хахахаааа

    6 1 Отговор
    Ваген-ата умре още 98г а 2015г умре още веднъж, за по-сигурно!!!

    12:15 27.11.2025

  • 5 Изкукуригал

    7 3 Отговор
    Почва разпада на Евросъюза а ние сега се качваме това го дължиме на крадливото управление на България дано видя народният съд за тия толупи

    12:16 27.11.2025

  • 6 Хохохоооо

    3 1 Отговор
    Тия от Ваген-ата, кога краднаа Комън-рейла от Фиат, да беа отишли да ги научат как се прай читав дизел!

    12:20 27.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Надписа на табелата под Фолксваген груп говори всичко .

    12:22 27.11.2025

  • 8 Ъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    "Тъй като местните китайски марки понякога са с години напред пред европейските производители...."

    Е, хайде сега.... Те и китайците с външни тоалетни... Не може да са по-напред от европейските производители. 🤔

    12:36 27.11.2025