Новини
Авто »
Сериозни трусове във VW: Големият шеф губи почва под краката си

Сериозни трусове във VW: Големият шеф губи почва под краката си

21 Ноември, 2025 14:13 4 252 9

  • оливер блуме-
  • volkswagen-
  • криза

Собствениците са „ужасени“ от състоянието на VW Group

Сериозни трусове във VW: Големият шеф губи почва под краката си - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Volkswagen Group е изправена пред дълбока управленска криза, докато напрежението около изпълнителния директор Оливер Блуме достига критична точка. Само няколко седмици преди да се оттегли официално от поста си в Porsche в началото на 2026 година, за да се концентрира изцяло върху Волфсбург, ключови източници, близки до могъщите семейства Porsche и Piëch, сигнализират за рязко намаляване на подкрепата за Блуме. Властта на всеки шеф на VW е пряко обвързана с благословията на фамилните собственици, а според нов доклад, тази благословия вече е под въпрос.

Оливер Блуме дължи голяма част от своята кариера и влияние именно на отличните си отношения с клана Porsche-Piëch. В сегашната изключително трудна ситуация за германската автомобилна индустрия, човек би очаквал консолидация, но статия в авторитетния вестник Handelsblatt предизвика истински фурор.

Според цитиран „близък съветник на семейството“, подкрепата за Блум ерозира бързо:

„Семейството е ужасено от състоянието на цялата Volkswagen Group.“ По отношение на управлението на Блуме като главен изпълнителен директор на VW, съветникът е категоричен: „Много неща трябва да се променят.“ Допълнително, независим източник потвърждава пред изданието, че настроението се е променило.

Въпреки тези вътрешни тревоги, говорители на семейството и на VW Group официално категорично отричат информацията, следвайки традиционната корпоративна линия. Но критичното отношение към Блуме е налице и не е самоцелно; то има финансово измерение. Porsche, която традиционно беше машината за печалба на Групата, е превърната в източник на безпокойство. Възвръщаемостта на компанията наскоро е паднала до едва 0,2%, което очевидно е коствало на Блуме доверието на фамилиите.

Напрежението е осезаемо и на групово ниво

Важният „кръг на планиране“, на който висшето ръководство решава за инвестиции на стойност милиарди през следващите пет години, отново не може да бъде финализиран навреме. Споразумение през ноември е изключено, а дори и решение през декември остава под въпрос.

Според източници от надзорния съвет, липсват „надеждни критерии за вземане на решения“, което директно се вменява като вина на ръководството. Друг критичен момент е „несигурността относно бъдещата платформа SSP“. Тази платформа трябва да бъде основата за бъдещи EV модели като електрическия Golf към края на десетилетието.

Ако SSP не дебютира навреме (подобно на вече забавената PPE платформа), последиците за основния завод във Волфсбург ще бъдат тежки. Производството на Golf с ДВГ ще бъде преместено в Мексико, за да се освободи място за ID. Golf. Всяко закъснение в ID. Golf би оставило ключовия завод "на сухо", подкопавайки стратегическите планове.

Допълнителен материал на Handelsblatt разкрива, че четирите големи германски завода на VW – Волфсбург, Емден, Цвикау и Хановер – „изостават от целите си за разходи“. Текущите мерки за строги икономии, предназначени да предотвратят затварянето на заводи, се гледат критично от фамилията, която смята, че те „не са засегнали достатъчно“ същината на проблемите.

Възможно е зад тези атаки да стои много по-дълбок финансов конфликт

Според надзорни среди, критични към фамилията, собствениците виждат наследството си от милиарди под заплаха и са силно недоволни от бъдещи проекти с високи инвестиции: „Те имат отвращение към PowerCo, Cariad и Rivian. Всичко, което струва много пари и би могло да намали дивидентите, е трън в очите на семейството.“

През 2026 година Оливер Блуме ще има само една висша позиция, но тя, изглежда, ще изисква не просто пълната му отдаденост, а и бързи, драстични резултати, за да спаси стола си.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бивш фен на VW

    19 2 Отговор
    С качеството на вашите автомобили ви ми отвратихте. Същото мога да кажа и за MB.

    14:24 21.11.2025

  • 2 урсула и санкците ха ха ха

    15 3 Отговор
    важното е че сега на путин му е зле и руската икономика загива вече 4 година

    14:32 21.11.2025

  • 3 оня с коня

    8 13 Отговор
    най лошото е че в русия още серрат във външните тоалетни и не им пука за вашата немска кочина

    14:33 21.11.2025

  • 4 1111

    10 4 Отговор
    Ъхъ, санкциите работят! Няма евтини ресурси - няма производство -> нооо мъни!

    14:45 21.11.2025

  • 5 Селянин

    12 1 Отговор
    Съвсем нормално. Така става като се стреляш сам в крака. Хората искат RS, на цената на ID. Те им предлагат ID на цената на RS. Едни тъч бутони на волана, от които клиентите реват от 2012 им отне 13 години да ги разкарат.

    14:46 21.11.2025

  • 6 Защо толкова дълга статия

    12 2 Отговор
    Само този цитат беше напълно достатъчен


    „Те имат ОТВРАЩЕНИЕ към PowerCo, Cariad и Rivian. Всичко, което струва много пари и БИ МОГЛО ДА НАМАЛИ ДИВИДЕНТИТЕ, е трън в очите на семейството.“


    Когато годишният дивидент е най-големият приоритет, а бъдещето на компанията е на последно място, какви резултати да очакваш?


    Лошото е че повечето 100-годишни поставят краткосрочната печалба пред дългосрочните цели. Volkswagen не е изключение. Toyota не прави ли същото, като си спестява разработката на нови платформи и залага на проектирани и произведени в Китай, защото е по-евтино и пести средства в краткосрочен план?

    14:57 21.11.2025

  • 7 тоз

    2 6 Отговор
    Що си сложил снимка на Порш ве господин Галош ? Порше и VW никога няма да умрат докато я има Джерманция.

    17:19 21.11.2025

  • 8 Тиквун

    3 0 Отговор
    Ама чакай малко.
    Нали същите тези фамилии гласуваха преди няколко години да го назначат този, а да махнат Херберт Дийс , който в интерес наистина много много по добре от този дръвник.

    Същото като наша работа , дето като дойдат избори гласуваме за тиквата, а после се чудим Кво и Що.

    22:15 21.11.2025

  • 9 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Спрете да ни източвяте чрез Лидъл за да спасявате тия некадърници пт Пурше

    07:48 22.11.2025