Сериозни трусове във VW: Големият шеф губи почва под краката си

Volkswagen Group е изправена пред дълбока управленска криза, докато напрежението около изпълнителния директор Оливер Блуме достига критична точка. Само няколко седмици преди да се оттегли официално от поста си в Porsche в началото на 2026 година, за да се концентрира изцяло върху Волфсбург, ключови източници, близки до могъщите семейства Porsche и Piëch, сигнализират за рязко намаляване на подкрепата за Блуме. Властта на всеки шеф на VW е пряко обвързана с благословията на фамилните собственици, а според нов доклад, тази благословия вече е под въпрос.

Оливер Блуме дължи голяма част от своята кариера и влияние именно на отличните си отношения с клана Porsche-Piëch. В сегашната изключително трудна ситуация за германската автомобилна индустрия, човек би очаквал консолидация, но статия в авторитетния вестник Handelsblatt предизвика истински фурор.

Според цитиран „близък съветник на семейството“, подкрепата за Блум ерозира бързо:

„Семейството е ужасено от състоянието на цялата Volkswagen Group.“ По отношение на управлението на Блуме като главен изпълнителен директор на VW, съветникът е категоричен: „Много неща трябва да се променят.“ Допълнително, независим източник потвърждава пред изданието, че настроението се е променило.

Въпреки тези вътрешни тревоги, говорители на семейството и на VW Group официално категорично отричат информацията, следвайки традиционната корпоративна линия. Но критичното отношение към Блуме е налице и не е самоцелно; то има финансово измерение. Porsche, която традиционно беше машината за печалба на Групата, е превърната в източник на безпокойство. Възвръщаемостта на компанията наскоро е паднала до едва 0,2%, което очевидно е коствало на Блуме доверието на фамилиите.

Напрежението е осезаемо и на групово ниво

Важният „кръг на планиране“, на който висшето ръководство решава за инвестиции на стойност милиарди през следващите пет години, отново не може да бъде финализиран навреме. Споразумение през ноември е изключено, а дори и решение през декември остава под въпрос.

Според източници от надзорния съвет, липсват „надеждни критерии за вземане на решения“, което директно се вменява като вина на ръководството. Друг критичен момент е „несигурността относно бъдещата платформа SSP“. Тази платформа трябва да бъде основата за бъдещи EV модели като електрическия Golf към края на десетилетието.

Ако SSP не дебютира навреме (подобно на вече забавената PPE платформа), последиците за основния завод във Волфсбург ще бъдат тежки. Производството на Golf с ДВГ ще бъде преместено в Мексико, за да се освободи място за ID. Golf. Всяко закъснение в ID. Golf би оставило ключовия завод "на сухо", подкопавайки стратегическите планове.

Допълнителен материал на Handelsblatt разкрива, че четирите големи германски завода на VW – Волфсбург, Емден, Цвикау и Хановер – „изостават от целите си за разходи“. Текущите мерки за строги икономии, предназначени да предотвратят затварянето на заводи, се гледат критично от фамилията, която смята, че те „не са засегнали достатъчно“ същината на проблемите.

Възможно е зад тези атаки да стои много по-дълбок финансов конфликт

Според надзорни среди, критични към фамилията, собствениците виждат наследството си от милиарди под заплаха и са силно недоволни от бъдещи проекти с високи инвестиции: „Те имат отвращение към PowerCo, Cariad и Rivian. Всичко, което струва много пари и би могло да намали дивидентите, е трън в очите на семейството.“

През 2026 година Оливер Блуме ще има само една висша позиция, но тя, изглежда, ще изисква не просто пълната му отдаденост, а и бързи, драстични резултати, за да спаси стола си.