Залезът на една ера: Европейските автомобилни производители са изправени пред безпрецедентни предизвикателства

10 Септември, 2025 10:00 842 11

Ерата на свръхпечалбите в автомобилната индустрия приключи. Европейските производители са притиснати от множество предизвикателства и са принудени да преосмислят бизнес моделите си

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ключови играчи като Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW са изправени пред сериозни трудности. На основния пазар в Китай цените и печалбите падат, търсенето в Европа е слабо, а американските мита създават несигурност. Това принуждава компаниите да се фокусират върху намаляване на разходите.

Оливър Блум, главен изпълнителен директор на Volkswagen и Porsche AG, заяви, че „празникът, който празнуваме в автомобилната индустрия от десетилетия, в сегашния си вид приключи“. Според Патрик Шауфус, партньор в McKinsey, "следващите години ще бъдат годините на истината". Той подчерта, че европейските производители трябва да ускорят и опростят разработването на нови продукти, за да се конкурират с бързо развиващите се китайски марки.

Жестока ценова война и промяна на стратегиите

Европейските автомобилни производители търсят нови начини за оцеляване. McKinsey прогнозира, че до 2032 г. ще бъдат пуснати 350 нови модела електрически автомобили. Експертите обаче са категорични, че процесът на разработка трябва да се ускори, за да не се изостава от гъвкавите китайски конкуренти.

Ето как някои от водещите компании адаптират своите стратегии:

Porsche AG: След спад на продажбите в Китай с 27,9%, компанията се отказа от дългосрочната си цел за 20% марж. Ръководството на Volkswagen обяви, че ще инвестира сериозно в САЩ.

BMW: Компанията следи отблизо "жестоката ценова война" в Китай, за да определи адекватно цената на своя нов модел от 2026 г.

Mercedes-Benz: До 2027 г. компанията ще пусне около 40 нови модела, включително електрическия GLC. Въпреки това, осъзнавайки "силната конкуренция", Mercedes-Benz едновременно с това намалява разходите си с милиарди евро.

Renault: Френският производител, който се оттегли от китайския пазар преди пет години, се фокусира върху достъпни батерии за електрически превозни средства, ключов елемент за успеха на китайските производители.

Пазарната ситуация принуждава европейските гиганти да преосмислят стратегиите си, тъй като конкуренцията, особено от страна на китайските производители на електрически превозни средства, става все по-ожесточена. Ще успеят ли европейските гиганти да се справят с това предизвикателство и да запазят позициите си на световния пазар? Времето ще покаже.


  • 1 Каквото сам си направиш...

    19 1 Отговор
    "Ерата на свръхпечалбите в автомобилната индустрия приключи." Правилното тук е:"Урсулата унищожи автомобилната индустрия, с малоумната зелена сделка и два пъти по-малоумните санкции".

    10:03 10.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Китайските автомобили са красиви и евтини а европейските приличат на трупчета.

    Коментиран от #9

    10:04 10.09.2025

  • 3 Поне малко

    18 2 Отговор
    ако си оправите качеството на колите и се фокусирате върху това какво искат хората,а не да се надбягвате с китайците,може и да имате шанс.Колите трябва да са плод на инженерния труд,не на счетоводителите и маркетинг-лай....нарите.

    10:05 10.09.2025

  • 4 Метресата от Барселона

    6 1 Отговор
    Автомобилната индустрия страда заради безумните решения на Европейската комисия, оглавявана от Урсула фон дер Лайен. Всяко ограничаване на свободната инициатива и творчеството с ежедневни забрани и директиви води до плачевни резултати!

    10:12 10.09.2025

  • 5 Има място за всички

    4 4 Отговор
    Китайските автомобили ще заемат място като на китайските смартфони - за хора които искат кола/телефон но нямат пари за истинска кола/телефон.

    10:13 10.09.2025

  • 6 Ами вината

    5 1 Отговор
    Е на урсулиците! За разлика от автомобило- производителите Те трупат огромни печалби!

    10:19 10.09.2025

  • 7 ИСТИНАТА!

    5 0 Отговор
    Урсула Ви нанесе тежък удар ,с безсмисленото отказване и забраняване ползването на ефтините руски енергоносители...!
    А Китай-само това и чакаше-гребе с пълни шепи ,доброволно оставените от запада, ефтини руски енергоносители...!
    Колко просто и логично...!

    10:26 10.09.2025

  • 8 И кво ?!

    0 1 Отговор
    Съседната статия : " За първи път електромобилите изпревариха дизеловите коли по продажби, но не и у нас . " / А тук ще се напълни с бай-ганьовски коментари как ще се държи на ДВГ до последно . Коментарите нямат значение за бъдещето на европейските производители , но май и самите те не могат да се отупат от носталгията на ДВГ . Така няма да ги бъде !

    10:29 10.09.2025

  • 9 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да, китайските автомобили се правят красиви и евтини. Проблемът им е качеството и колко държат във времето. Не казвам грам, че европейските производители пазят старото качество и не са минали и те по същата пързалка, но все още не са стигнали дъното и все 3-4г и 100 000км държат без нужда от огромни ремонти за разлика от масовия китайски автомобил. Но истината е, че навсякъде стратегията става да се правят еднодневки. Примерно пластмасови тръби за охлаждане вместо метални дали ще държат 10г или ще старее пластмасата и след 5-6г и при 50000км няма да се спукат? Дисплеите, дето ги поставят, дали ще държат 10-15г? Вече стана кола на старо над 50-60000км да не трябва да се пипа, ако е произведена след 2015-2020г. А предишните поколения европейски коли с превъртени километражи издържат сигурно 300-400000км и по 15-20г и още улиците са пълни с тях.

    10:31 10.09.2025

  • 10 търсенето в Европа е слабо

    1 0 Отговор
    че що нали писахте ганчо първенец в ес по закупуване на нови возила

    10:36 10.09.2025

  • 11 Европистан в упадък

    0 0 Отговор
    Къде сте хукнали с тая еврова тоалетна хартия бе??

    БулЕксит веднага!

    10:41 10.09.2025