Неочаквано признание от шефа на Xiaomi предизвика похвали

В необичаен изблик на откровеност, който е рядкост в силно конкурентния автомобилен сектор, изпълнителният директор на Xiaomi открито признава една основна инженерна тайна: за да пусне на пазара новия си електрически SUV YU7, технологичният гигант буквално разглобява основния си конкурент, Tesla Model Y.
Пред аудитория от експерти в бранша Джун потвърди, че компанията е придобила не един, а три модела Model Y по-рано тази година. След това автомобилите са били подложени на щателно разглобяване, компонент по компонент – процес, известен като конкурентно бенчмаркинг – за да се разгледа инженерната конструкция на Model Y, от основния дизайн на шасито до интеграцията на софтуерните системи. Целта е проста: да се проучи индустриалният стандарт, преди да се финализира проектът за YU7.
Наистина забележително е неочакваното похвала на конкуренцията от страна на главния изпълнителен директор. Джун не отправи критика, а комплимент. Той заяви, че Model Y е „изключително впечатляващ автомобил“ и дори стигна дотам, че го препоръча на потенциалните купувачи. В зашеметяващ пример за обратна психология – или може би просто честност – Джун дори каза на публиката: „Ако не изберете YU7, можете да обмислите Model Y.“
Това практическо проучване изглежда е запалило фитила под дебюта на марката в сегмента на електромобилите. Xiaomi, вече добре позната марка в потребителската електроника, отбеляза зашеметяващ ръст от над 240 000 предварителни поръчки за YU7 само в първите 24 часа от пускането му на пазара.
Иронично, този експлозивен ръст на търсенето доведе до значително забавяне в производството, като някои клиенти сега се сблъскват с чакане за доставка, което се простира над една година. Това огромно забавяне постави Джун в странната позиция да промотира активно конкурентите си – включително Tesla Model Y, заедно с моделите на XPeng и Li Auto – пред нетърпеливите купувачи, които просто не могат да чакат да седнат зад волана на YU7.
Цялата ситуация изцяло подчертава една стандартна, но рядко признавана практика в областта на научноизследователската и развойна дейност, от смартфоните до суперколите, където разглобяването на продукта на конкурента е решаваща стъпка за разбирането на материалите, производството и избора на икономични решения, които определят превъзходството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #7
17:26 01.10.2025
2 !!!?
Така че китаеца е признал това което отдавна всички знаят...!
17:32 01.10.2025
3 про-руски МаКаК така
17:34 01.10.2025
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #5
17:40 01.10.2025
5 Не му е смешно
До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":на премиера, не стига, че жена му с нейните скромни доходи взела кредити за милиони, не стига, че го злепоставя така, а най-лошото е, че почти нищо не му е казала и той едва-едва разбрал преди да излезе скандала. Щом за това не му е казала, представяш ли си за какво още не му е, и дали пък наистина като мине през по-ниска каса на врата действително не я закача с нещо на главата, а не само така да му се струва?
18:15 01.10.2025
6 Сталин
18:19 01.10.2025
7 Пак неразбрал
До коментар #1 от "Тити":Порше преди 7-8 години обявиха ,че са са направили същото с някакъв актуален модел на Тесла -май че беше Роудстър.Освен това патентите на Тесла бяха отворени (не съм проверявал как е в момента). За да произведеш нещо по-добро от оригинала ,освен пари трябва и акъл .
18:24 01.10.2025