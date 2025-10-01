Новини
Авто »
Неочаквано признание от шефа на Xiaomi предизвика похвали

Неочаквано признание от шефа на Xiaomi предизвика похвали

1 Октомври, 2025 17:21 896 7

  • xiaomi-
  • su7-
  • yu7-
  • tesla

Ръководителят призна, че от компанията са разглобили цели три Tesla Model Y

Неочаквано признание от шефа на Xiaomi предизвика похвали - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В необичаен изблик на откровеност, който е рядкост в силно конкурентния автомобилен сектор, изпълнителният директор на Xiaomi открито признава една основна инженерна тайна: за да пусне на пазара новия си електрически SUV YU7, технологичният гигант буквално разглобява основния си конкурент, Tesla Model Y.

Пред аудитория от експерти в бранша Джун потвърди, че компанията е придобила не един, а три модела Model Y по-рано тази година. След това автомобилите са били подложени на щателно разглобяване, компонент по компонент – процес, известен като конкурентно бенчмаркинг – за да се разгледа инженерната конструкция на Model Y, от основния дизайн на шасито до интеграцията на софтуерните системи. Целта е проста: да се проучи индустриалният стандарт, преди да се финализира проектът за YU7.

Наистина забележително е неочакваното похвала на конкуренцията от страна на главния изпълнителен директор. Джун не отправи критика, а комплимент. Той заяви, че Model Y е „изключително впечатляващ автомобил“ и дори стигна дотам, че го препоръча на потенциалните купувачи. В зашеметяващ пример за обратна психология – или може би просто честност – Джун дори каза на публиката: „Ако не изберете YU7, можете да обмислите Model Y.“

Неочаквано признание от шефа на Xiaomi предизвика похвали

Това практическо проучване изглежда е запалило фитила под дебюта на марката в сегмента на електромобилите. Xiaomi, вече добре позната марка в потребителската електроника, отбеляза зашеметяващ ръст от над 240 000 предварителни поръчки за YU7 само в първите 24 часа от пускането му на пазара.

Иронично, този експлозивен ръст на търсенето доведе до значително забавяне в производството, като някои клиенти сега се сблъскват с чакане за доставка, което се простира над една година. Това огромно забавяне постави Джун в странната позиция да промотира активно конкурентите си – включително Tesla Model Y, заедно с моделите на XPeng и Li Auto – пред нетърпеливите купувачи, които просто не могат да чакат да седнат зад волана на YU7.

Цялата ситуация изцяло подчертава една стандартна, но рядко признавана практика в областта на научноизследователската и развойна дейност, от смартфоните до суперколите, където разглобяването на продукта на конкурента е решаваща стъпка за разбирането на материалите, производството и избора на икономични решения, които определят превъзходството.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    6 4 Отговор
    Така действат Китайците копи пейсте.

    Коментиран от #7

    17:26 01.10.2025

  • 2 !!!?

    7 3 Отговор
    Китайците това го правят още от първия чук който са произвели - разпарчетосаваш, копираш и пройзвеждаш серийно !
    Така че китаеца е признал това което отдавна всички знаят...!

    17:32 01.10.2025

  • 3 про-руски МаКаК така

    7 4 Отговор
    Нали бяха десетки години в електричките пред САЩ? Ма моля ви се. Какво да правя сега с опорните си точки?

    17:34 01.10.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Ние чакаме признание от шефа на Хайяши!

    Коментиран от #5

    17:40 01.10.2025

  • 5 Не му е смешно

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    на премиера, не стига, че жена му с нейните скромни доходи взела кредити за милиони, не стига, че го злепоставя така, а най-лошото е, че почти нищо не му е казала и той едва-едва разбрал преди да излезе скандала. Щом за това не му е казала, представяш ли си за какво още не му е, и дали пък наистина като мине през по-ниска каса на врата действително не я закача с нещо на главата, а не само така да му се струва?

    18:15 01.10.2025

  • 6 Сталин

    4 0 Отговор
    Галине пак лъжеш,историята е друга ,шефа на Шаоми казва че който не може да се уреди за техните коли ,тъй като има огромен интерес,винаги могат да си купят Тесла ,това е тролене

    18:19 01.10.2025

  • 7 Пак неразбрал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Порше преди 7-8 години обявиха ,че са са направили същото с някакъв актуален модел на Тесла -май че беше Роудстър.Освен това патентите на Тесла бяха отворени (не съм проверявал как е в момента). За да произведеш нещо по-добро от оригинала ,освен пари трябва и акъл .

    18:24 01.10.2025