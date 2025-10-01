Неочаквано признание от шефа на Xiaomi предизвика похвали

В необичаен изблик на откровеност, който е рядкост в силно конкурентния автомобилен сектор, изпълнителният директор на Xiaomi открито признава една основна инженерна тайна: за да пусне на пазара новия си електрически SUV YU7, технологичният гигант буквално разглобява основния си конкурент, Tesla Model Y.

Пред аудитория от експерти в бранша Джун потвърди, че компанията е придобила не един, а три модела Model Y по-рано тази година. След това автомобилите са били подложени на щателно разглобяване, компонент по компонент – процес, известен като конкурентно бенчмаркинг – за да се разгледа инженерната конструкция на Model Y, от основния дизайн на шасито до интеграцията на софтуерните системи. Целта е проста: да се проучи индустриалният стандарт, преди да се финализира проектът за YU7.

Наистина забележително е неочакваното похвала на конкуренцията от страна на главния изпълнителен директор. Джун не отправи критика, а комплимент. Той заяви, че Model Y е „изключително впечатляващ автомобил“ и дори стигна дотам, че го препоръча на потенциалните купувачи. В зашеметяващ пример за обратна психология – или може би просто честност – Джун дори каза на публиката: „Ако не изберете YU7, можете да обмислите Model Y.“

Това практическо проучване изглежда е запалило фитила под дебюта на марката в сегмента на електромобилите. Xiaomi, вече добре позната марка в потребителската електроника, отбеляза зашеметяващ ръст от над 240 000 предварителни поръчки за YU7 само в първите 24 часа от пускането му на пазара.

Иронично, този експлозивен ръст на търсенето доведе до значително забавяне в производството, като някои клиенти сега се сблъскват с чакане за доставка, което се простира над една година. Това огромно забавяне постави Джун в странната позиция да промотира активно конкурентите си – включително Tesla Model Y, заедно с моделите на XPeng и Li Auto – пред нетърпеливите купувачи, които просто не могат да чакат да седнат зад волана на YU7.

Цялата ситуация изцяло подчертава една стандартна, но рядко признавана практика в областта на научноизследователската и развойна дейност, от смартфоните до суперколите, където разглобяването на продукта на конкурента е решаваща стъпка за разбирането на материалите, производството и избора на икономични решения, които определят превъзходството.