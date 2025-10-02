Защо електрическите Mercedes-и изглеждат така и какво ни очаква в бъдеще?

Когато EQS беше пуснат на пазара през 2021 година, последван от EQE, и двата модела приеха тази отличителна, ултрааеродинамична форма „с извит нос. Това беше умишлено решение за максимизиране на ефективността и увеличаване на пробега, което доведе до този елегантен, яйцевиден профил, който според мнозина се отклоняваше прекалено от елегантния концепт Vision EQS.

Въпреки това, директорът по технологии Маркус Шефер предлага интересна защита на тази първоначална стратегия: той твърди, че първата вълна от потребители на електромобили е искала отличителен външен вид. Те са били „първите последователи“, които активно са търсили автомобил, който да изразява статута му на електромобил. Сега, когато пазарът навлиза във фазата на „масово и широко разпространение“, желанията на клиентите са се променили. Както обяснява Шефер, съвременните купувачи на електромобили „искат една и съща форма, независимо от двигателя“.

Mercedes сега коригира курса си към стратегията, която конкурентът му BMW е възприел от самото начало: единен дизайн, при който електрическите модели са визуално почти неразличими от своите събратя с двигатели с вътрешно горене.Тази нова посока вече е видима в електрическите CLA и EQC, които са проектирани така, че да приличат много на своите събратя с двигатели с вътрешно горене. Изцяло електрическата C-Class, която ще излезе на пазара следващата година, също ще запази познатата естетика, избягвайки значителните визуални промени, наблюдавани при EQS/EQE.

Въпреки унифицирането на дизайна, Mercedes остава ангажиран с различни платформи за ДВГ и електромобилните архитектури. Те вярват, че споделянето на една и съща база за двата типа двигатели налага „компромиси“, които влошават шофьорското преживяване, и отказват да предлагат „компромисни автомобили“. Това предполага, че докато външният дизайн ще се сближи, основата ще остане посветена на оптимизирането на всеки конкретен задвижващ механизъм.

Може би най-откровеното признание идва от шефа на дизайна на Mercedes, Горден Вагенер. Макар да нарича „яйцевидния“ дизайн на EQS „умишлен и много прогресивен“, той по същество признава, че флагманският електромобил е бил провал, заявявайки, че е бил пуснат „10 години прекалено рано“.

Вагнер също така посочи маркетинговата стратегия, като предположи, че ако EQS беше позициониран като „футуристичен CLS, S-Class Coupé или нещо подобно“, той можеше да има по-голям отзвук сред целевата аудитория.

EQS предстои да претърпи фейслифт и ще остане в продажба още няколко години.По-малкият EQE ще бъде изтеглен от пазара през 2026 година, което ще проправи пътя за електрически E-Class по-късно през десетилетието.

В дългосрочен план моделните линии S-Class и EQS ще се слеят в един флагмански продукт, когато следващото поколение S-Class се появи около 2029 или 2030 година. Този най-нов флагман ще предлага както двигатели с вътрешно горене, така и електрически задвижващи системи в единен дизайн.