Над 100 хиляди поръчки и старт на производството до края на годината за първия руски електромобил

2 Октомври, 2025 17:10 824 15

Atom бе представен за първи път през 2024-та

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Новият електромобил Atom, създаден от съвместно предприятие между JSC „Kama“ и технологичния партньор Rosatom, се позиционира като значителен местен участник в сегмента на електромобилите. Компанията вече е регистрирала значителен обем поръчки, с над 105 000 предварителни продажби. След дебюта на предсерийния прототип в края на 2024 година, производителят си е поставил амбициозната цел да се снабдява с 65-70% от компонентите от руски доставчици, след като започне серийното производство.

Дизайнът на Atom дава приоритет на съвременна цифрова екосистема, в основата на която е собствена операционна система. Тази система управлява множество високотехнологични интерфейси, включително дисплей с разширена реалност, прожектиран върху предното стъкло, и сензорен контролен панел, интегриран във волана, който ефективно замества традиционното табло. Автомобилът ще включва и разработен от компанията гласов асистент и цялостна усъвършенствана система за подпомагане на водача (ADAS) със 17 функции, предлагаща автоматична помощ за задачи като поддържане на лентата и паркиране.

Над 100 хиляди поръчки и старт на производството до края на годината за първия руски електромобил

По отношение на чистите показатели за производителност, Atom е проектиран да предлага максимален пробег от 500 километра. Времето за зареждане е конкурентно, с възможност за презареждане на батерията от 20% до 80% за приблизително 25 минути, докато пълното зареждане отнема 80 минути. Разработката е мащабна и в нея са включени над 1500 специалисти от четири големи руски града – Москва, Толиати, Набережни Челни и Санкт Петербург, в допълнение към лабораторната работа с високо напрежение, провеждана в Шанхай и Нанкин, Китай.

Превозното средство ще се предлага в конфигурации, предназначени за обслужване на различни пазарни сектори, включително частни купувачи, държавни агенции и търговски оператори, като таксита и автопаркове за споделено ползване на автомобили. Окончателният производствен график остава амбициозен, като серийното сглобяване е потвърдено да започне до края на тази година. Въпреки че точната цена на дребно все още не е изчислена, компанията е заявила намерението си да направи Atom достъпен за масовия пазар, като окончателната цена ще бъде обявена в началото на пълното производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Ще купя два.Един за мен и един за жената.

    Коментиран от #4

    17:13 02.10.2025

  • 2 Пича

    11 9 Отговор
    100000 поръчки ХАХАХААААА!

    17:14 02.10.2025

  • 3 Офффф...

    9 9 Отговор
    Видяла жабата че подковават коня и тя вдигнала крак🤣🤣🤣🙈

    17:15 02.10.2025

  • 4 Тачо Пармака

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Купи на женати непременно, и аз да се повозя на електромобил😜

    Коментиран от #5

    17:17 02.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тачо Пармака":

    Ще те повозя на моя лост.

    17:19 02.10.2025

  • 6 Kaлпазанин

    7 5 Отговор
    Който се смеел последен се смеел най добре ,Ротшилд ще ни напечата долари и евра да си имаме банани ,от Китай продукта от Русия ресурса ,а останалите от Брикс да не ги смятаме и тез доаларе и евра къде и за какво ще си ги арчим

    17:20 02.10.2025

  • 7 За един приятел питам

    6 6 Отговор
    Това коя ребрандирана с надпис атом китайска щайга е ?

    Коментиран от #14

    17:21 02.10.2025

  • 8 Мдаа

    6 5 Отговор
    Поредната ребрандирана китайска кола.

    17:22 02.10.2025

  • 9 Тити

    4 5 Отговор
    Ама как да направили 100к поръчки като няма цена???

    17:25 02.10.2025

  • 10 Въпрос

    2 2 Отговор
    Какъв е пробега

    Коментиран от #12, #13

    17:27 02.10.2025

  • 11 А кой

    2 4 Отговор
    Ще се вози на магарешкия Х....Й,вся страна советов

    17:27 02.10.2025

  • 12 Отговор

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    До където стигне шнура/кабела

    17:28 02.10.2025

  • 13 Ти не прочете ли че е

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Въпрос":

    с участие на Росатом?
    Ще има малък модулен ядрен реактор, така че пробегът ще е практически неограничен.
    Единственят проблем е, че като свърши уранът ще трябва да ходиш до АЕЦ-Козлодуй за презареждане.

    17:35 02.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пешо

    1 0 Отговор
    ха ха ха русия и електромобил

    17:58 02.10.2025