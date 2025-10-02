Над 100 хиляди поръчки и старт на производството до края на годината за първия руски електромобил

Новият електромобил Atom, създаден от съвместно предприятие между JSC „Kama“ и технологичния партньор Rosatom, се позиционира като значителен местен участник в сегмента на електромобилите. Компанията вече е регистрирала значителен обем поръчки, с над 105 000 предварителни продажби. След дебюта на предсерийния прототип в края на 2024 година, производителят си е поставил амбициозната цел да се снабдява с 65-70% от компонентите от руски доставчици, след като започне серийното производство.

Дизайнът на Atom дава приоритет на съвременна цифрова екосистема, в основата на която е собствена операционна система. Тази система управлява множество високотехнологични интерфейси, включително дисплей с разширена реалност, прожектиран върху предното стъкло, и сензорен контролен панел, интегриран във волана, който ефективно замества традиционното табло. Автомобилът ще включва и разработен от компанията гласов асистент и цялостна усъвършенствана система за подпомагане на водача (ADAS) със 17 функции, предлагаща автоматична помощ за задачи като поддържане на лентата и паркиране.

По отношение на чистите показатели за производителност, Atom е проектиран да предлага максимален пробег от 500 километра. Времето за зареждане е конкурентно, с възможност за презареждане на батерията от 20% до 80% за приблизително 25 минути, докато пълното зареждане отнема 80 минути. Разработката е мащабна и в нея са включени над 1500 специалисти от четири големи руски града – Москва, Толиати, Набережни Челни и Санкт Петербург, в допълнение към лабораторната работа с високо напрежение, провеждана в Шанхай и Нанкин, Китай.

Превозното средство ще се предлага в конфигурации, предназначени за обслужване на различни пазарни сектори, включително частни купувачи, държавни агенции и търговски оператори, като таксита и автопаркове за споделено ползване на автомобили. Окончателният производствен график остава амбициозен, като серийното сглобяване е потвърдено да започне до края на тази година. Въпреки че точната цена на дребно все още не е изчислена, компанията е заявила намерението си да направи Atom достъпен за масовия пазар, като окончателната цена ще бъде обявена в началото на пълното производство.