Над 100 хиляди поръчки и старт на производството до края на годината за първия руски електромобил

Новият електромобил Atom, създаден от съвместно предприятие между JSC „Kama“ и технологичния партньор Rosatom, се позиционира като значителен местен участник в сегмента на електромобилите. Компанията вече е регистрирала значителен обем поръчки, с над 105 000 предварителни продажби. След дебюта на предсерийния прототип в края на 2024 година, производителят си е поставил амбициозната цел да се снабдява с 65-70% от компонентите от руски доставчици, след като започне серийното производство.
Дизайнът на Atom дава приоритет на съвременна цифрова екосистема, в основата на която е собствена операционна система. Тази система управлява множество високотехнологични интерфейси, включително дисплей с разширена реалност, прожектиран върху предното стъкло, и сензорен контролен панел, интегриран във волана, който ефективно замества традиционното табло. Автомобилът ще включва и разработен от компанията гласов асистент и цялостна усъвършенствана система за подпомагане на водача (ADAS) със 17 функции, предлагаща автоматична помощ за задачи като поддържане на лентата и паркиране.
По отношение на чистите показатели за производителност, Atom е проектиран да предлага максимален пробег от 500 километра. Времето за зареждане е конкурентно, с възможност за презареждане на батерията от 20% до 80% за приблизително 25 минути, докато пълното зареждане отнема 80 минути. Разработката е мащабна и в нея са включени над 1500 специалисти от четири големи руски града – Москва, Толиати, Набережни Челни и Санкт Петербург, в допълнение към лабораторната работа с високо напрежение, провеждана в Шанхай и Нанкин, Китай.
Превозното средство ще се предлага в конфигурации, предназначени за обслужване на различни пазарни сектори, включително частни купувачи, държавни агенции и търговски оператори, като таксита и автопаркове за споделено ползване на автомобили. Окончателният производствен график остава амбициозен, като серийното сглобяване е потвърдено да започне до края на тази година. Въпреки че точната цена на дребно все още не е изчислена, компанията е заявила намерението си да направи Atom достъпен за масовия пазар, като окончателната цена ще бъде обявена в началото на пълното производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
17:13 02.10.2025
2 Пича
17:14 02.10.2025
3 Офффф...
17:15 02.10.2025
4 Тачо Пармака
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Купи на женати непременно, и аз да се повозя на електромобил😜
Коментиран от #5
17:17 02.10.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Тачо Пармака":Ще те повозя на моя лост.
17:19 02.10.2025
6 Kaлпазанин
17:20 02.10.2025
7 За един приятел питам
Коментиран от #14
17:21 02.10.2025
8 Мдаа
17:22 02.10.2025
9 Тити
17:25 02.10.2025
10 Въпрос
Коментиран от #12, #13
17:27 02.10.2025
11 А кой
17:27 02.10.2025
12 Отговор
До коментар #10 от "Въпрос":До където стигне шнура/кабела
17:28 02.10.2025
13 Ти не прочете ли че е
До коментар #10 от "Въпрос":с участие на Росатом?
Ще има малък модулен ядрен реактор, така че пробегът ще е практически неограничен.
Единственят проблем е, че като свърши уранът ще трябва да ходиш до АЕЦ-Козлодуй за презареждане.
17:35 02.10.2025
15 пешо
17:58 02.10.2025