Защо този 25-годишен Passat струва 30 хиляди лева? (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 11:56 494 2

  • vw-
  • passat-
  • volkswagen-
  • брониран

Бронираната версия е изключително рядка

Защо този 25-годишен Passat струва 30 хиляди лева? (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Неотдавнашна обява насочи вниманието към един изключително рядък Passat, а именно модификация W8 Protect с цена от 15 500 евро. Този седан, първоначално брониран от VW в клас на защита B4, е специален модел „Protect” с нисък тираж. Продавачът твърди, че автомобилът е в отлично състояние, като отбеляза, че двигателят и трансмисията работят безпроблемно, а коженият интероир е в перфектно състояние. Единствените посочени недостатъци са задните стъкла, които се откачат твърде лесно, липсващи пластмасови пръстени за гуми за възможност за движение при спукани гуми и технически преглед.

Бронировката B4 е проектирана да спира заплахи до пистолет .44 Magnum, ниво, което обикновено се счита за дискретно решение срещу отвличане. Източници от индустрията потвърждават, че добавената маса за бронировка B4 обикновено варира от 180 до 280 килограма. Като се има предвид, че стандартното тегло на Passat W8 седан е около 1750 килограма (което варира леко в зависимост от трансмисията), това би поставило общото тегло на бронираната версия „Protect“ на разумните две тона или малко над това.

Тази рядка мярка за сигурност е била с висока цена, което обяснява нейната рядкост. Небронираният седан W8 е имал оригинална пазарна цена от почти 80 000 германски марки през 2001 година, като по-късно се е установил на около 47 000 евро. Важно е да се отбележи, че бронята е удвоила цената, добавяйки около 50 000 евро към общата стойност. Освен това логиката подсказва, че комби версията на W8 никога не е била бронирана поради присъщата уязвимост на сигурността, свързана с по-голямата и по-сложна стъклена площ в задната част. Мощният 275-конен двигател на W8 със сигурност е бил необходим, за да компенсира добавената маса, гарантирайки, че дори и тази специална версия за тежък режим на работа може да продължи да предоставя забележителни характеристики.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    2 0 Отговор
    За мутра бедняк.

    11:59 08.10.2025

  • 2 Любопитен

    0 1 Отговор
    Само Баланите вярват че немските машини са модел за качество. Тойота и само Тойота.

    12:01 08.10.2025