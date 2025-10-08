Renault представя евтиното Twingo през ноември

Renault се готви за битка в силно конкурентната арена на електромобилите от начално ниво, като разгръща своята трета комбинация от електрическа мощност и въздействащ ретро стил. Насрочен за пълно представяне на 6 ноември, четвъртото поколение Twingo E-Tech е с цена, започваща под 20 000 евро, което го поставя стратегически под неговите събратя, Clio и Renault 5 E-Tech. Тази ранна пазарна офанзива дава на Renault решаващо предимство пред ключовите конкуренти, най-вече производствената версия на концепцията ID. Every1 на Volkswagen, която вероятно ще бъде кръстена ID. Lupo, която се очаква да излезе на пазара едва през 2027 година. Докато Volkswagen залага на по-зряла, модерна естетика, Twingo разчита на чист, неподправен чар, за да привлече по-младите купувачи, като се възползва от емоционалната привлекателност на своят дързък дизайн, вдъхновен от 90-те години.

Външният вид на новия Twingo е носталгично, но напълно модерно преосмисляне на оригиналната двуврата икона, въпреки че новият модел приема строго четириврата конфигурация за по-голяма практичност в градски условия. Той успешно пресъздава очарователния характер на оригинала чрез модерна LED осветителна технология, създавайки приятелска, анимационна „жабешка муцуна“, която се повтаря и в задната част. Характерното предно стъкло се простира към предната част, ефективно компресирайки визуалния размер на капака, което е стилистичен поклон към предшественика му. Въпреки че Renault пази интериора в тайна до представянето, всичко сочи към дигитализирано преживяване в кокпита, с предвиден 10,1-инчов инфоразвлекателен сензорен екран и 7,0-инчов цифров инструментален панел.

Докато по-големият Renault 5 E-Tech използва 94-конен двигател и 40 kWh батерия, окончателните спецификации на Twingo вероятно ще бъдат оптимизирани за агресивната му ценова цел. Очаквайте инженерите да настроят спецификациите, за да гарантират цена под 20 000 евро, като вероятно ще използват по-малка и по-икономична батерия, по-близка до 24,3 kWh батерията в обновения Dacia Spring. Всички данни за производителността и пробега, както и подробната ценова структура, ще бъдат обявени на официалното представяне на 6 ноември, дата, която бележи важен момент за достъпната, емоционално мотивирана електрическа мобилност в Европа.