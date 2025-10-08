Новини
Авто »
Renault представя евтиното Twingo през ноември

Renault представя евтиното Twingo през ноември

8 Октомври, 2025 16:14 543 2

  • renault-
  • twingo-
  • clio-
  • 5

Очаква се тя да бъде под 20 хиляди евро

Renault представя евтиното Twingo през ноември - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Renault се готви за битка в силно конкурентната арена на електромобилите от начално ниво, като разгръща своята трета комбинация от електрическа мощност и въздействащ ретро стил. Насрочен за пълно представяне на 6 ноември, четвъртото поколение Twingo E-Tech е с цена, започваща под 20 000 евро, което го поставя стратегически под неговите събратя, Clio и Renault 5 E-Tech. Тази ранна пазарна офанзива дава на Renault решаващо предимство пред ключовите конкуренти, най-вече производствената версия на концепцията ID. Every1 на Volkswagen, която вероятно ще бъде кръстена ID. Lupo, която се очаква да излезе на пазара едва през 2027 година. Докато Volkswagen залага на по-зряла, модерна естетика, Twingo разчита на чист, неподправен чар, за да привлече по-младите купувачи, като се възползва от емоционалната привлекателност на своят дързък дизайн, вдъхновен от 90-те години.

Renault представя евтиното Twingo през ноември

Външният вид на новия Twingo е носталгично, но напълно модерно преосмисляне на оригиналната двуврата икона, въпреки че новият модел приема строго четириврата конфигурация за по-голяма практичност в градски условия. Той успешно пресъздава очарователния характер на оригинала чрез модерна LED осветителна технология, създавайки приятелска, анимационна „жабешка муцуна“, която се повтаря и в задната част. Характерното предно стъкло се простира към предната част, ефективно компресирайки визуалния размер на капака, което е стилистичен поклон към предшественика му. Въпреки че Renault пази интериора в тайна до представянето, всичко сочи към дигитализирано преживяване в кокпита, с предвиден 10,1-инчов инфоразвлекателен сензорен екран и 7,0-инчов цифров инструментален панел.

Renault представя евтиното Twingo през ноември

Докато по-големият Renault 5 E-Tech използва 94-конен двигател и 40 kWh батерия, окончателните спецификации на Twingo вероятно ще бъдат оптимизирани за агресивната му ценова цел. Очаквайте инженерите да настроят спецификациите, за да гарантират цена под 20 000 евро, като вероятно ще използват по-малка и по-икономична батерия, по-близка до 24,3 kWh батерията в обновения Dacia Spring. Всички данни за производителността и пробега, както и подробната ценова структура, ще бъдат обявени на официалното представяне на 6 ноември, дата, която бележи важен момент за достъпната, емоционално мотивирана електрическа мобилност в Европа.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 румишка

    4 0 Отговор
    направете една евтина кола като Дачия Джогър комби, с добър просвет 20см, няма нужда от 4х4, на ток с пробег реално смесено поне 500км/ч и цена под 50000лв и ще спечелите европейците.

    16:24 08.10.2025

  • 2 Браат

    2 0 Отговор
    Супер хитреци са! Ползват ретро визията на първото Туинго от благословените 1990-те, за да възбудят носталгия и да накарат хората да купуват! Реално някои ще го вземат само заради това!
    Проблемът е: новото Туинго напомня за оригиналното, но е доста по-скъпо, а онова беше истинска народна кола! И също: шансът на 1990-те за един прекрасен демократичен свят беше пропуснат и никога няма да се върне: елитите го прецакаха с воини, климатични промени, пландемии и пр. Така, че, брааат, ще остане само хубавия спомен за онези години.

    16:41 08.10.2025