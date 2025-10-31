Електромобилите може никога да не изплатят първоначалното замърсяване, нужно за производството им

Ново проучване показа, че електрическите автомобили причиняват повече вреда на околната среда през първите няколко години от експлоатацията си, отколкото автомобилите, работещи с бензин или дизелово гориво, пише Daily Mail.
Това установи екип от учени от университета Дюк, като използва модел, който анализира пълния спектър от климатични въздействия на автомобилите, включително емисии по време на производството на гориво, батериите, сглобяването и експлоатацията.
Изследователите установяват, че електрическите автомобили с батерии всъщност отделят 30% повече CO2 през първите няколко години от експлоатацията си, което прави първоначалното въздействие върху климата от закупуването на нов електрически автомобил по-високо от това на бензиновите и дизеловите автомобили.
Но ситуацията се променя драстично до третата година от експлоатацията на електрическите превозни средства. През средния 18-годишен живот на електрическо превозно средство, общите емисии на CO2 са значително намалени.
„Двигателите с вътрешно горене са около 2-3 пъти по-вредни от електрическите превозни средства, както по отношение на климата, така и на качеството на въздуха“, каза съавторът на изследването д-р Дрю Шиндел.
Едно от основните предимства на електрическите автомобили е тяхната екологичност. Както знаете, електрическите автомобили не произвеждат отработени газове, тоест не отделят CO2, азотни оксиди и други замърсители по време на шофиране.
Но много проучвания върху въздействието на електрическите превозни средства върху околната среда не отчитат емисиите, свързани с тяхното производство. Факт е, че батериите за електрически превозни средства използват литий, който трябва да се добива в страни като Австралия, Чили и Китай.
А добивът на литий използва огромни количества енергия и вода и може да доведе до замърсяване на околната среда, ако не се спазват правилата за безопасност. Рециклирането на литиеви батерии и производството на батерии е друг изключително енергоемък процес.
„Открихме, че добивът на литий и производството на батерии представляват приблизително 50% от общите емисии на CO2 на превозно средство през първата година“, казва водещият автор на изследването Панкай Садаварте от Университета на Северна Аризона.
Но след две години експлоатация, бензиновите и дизеловите автомобили започват да оставят много по-голям въглероден отпечатък.
Проучването установи, че бензинов или дизелов автомобил причинява екологични щети на стойност около 1605 долара годишно. В същото време електрическият автомобил причинява екологични щети само на стойност 629 долара годишно през целия си жизнен цикъл.
Дори ако електрически автомобил се зарежда с енергия, произведена само чрез изгаряне на въглища, щетите за околната среда са само 815 долара.
Но учените добавят също, че самото производство на електрически автомобили генерира 70% повече емисии от производството на еквивалент, задвижван с бензин. Следователно, всеки закупен електрически автомобил трябва да измине десетки хиляди километри, преди първоначалните емисии и разходи да се изплатят.
Например, електрическият автомобил Volkswagen e-Golf трябва да измине 120 000 км, преди да стане наистина екологичен. Поради това експертите се опасяват, че някои електрически автомобили може никога да не изплатят първоначалното си замърсяване, тъй като шофьорите предпочитат да преминават към все по-нови модели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смешно
Коментиран от #4
14:12 31.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 но как в възможно това
14:15 31.10.2025
4 смешен си ти дженди
До коментар #1 от "Смешно":нищо екологично няма в ел таралясниците -пробега брутално малък .ел енергията се покачва всеки ден ! така че по добре си купи едни вибриращ пингвин
14:17 31.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:20 31.10.2025
6 Смешна статия
И какъв извод трябва да си направим от статията? Че жизненият цикъл на електромобилите е по-малък от 2 години и никога няма да си изплатят въглеродния отпечатък?
Според статията не съществуват тригодишни електромобили.
14:21 31.10.2025
7 ДрайвингПлежър
А зареждането на тия електромобили с ток от кюмур колко добавя през експлоатационния им живот? Проучването мълчи?!
И това дори не са основните проблеми!
Проблема е милионите тонове ТОКСИЧЕН ОТПАДЪК, който елтаралясниците оставят!
Дори строгите норми на ЕС предвиждат 80% рециклиране на 80% събрани батерии.
Това значи, че на всеки 1 тон батерии 360 килограма - ПАК КАЗВАМ ТОКСИЧЕН ОТПАДЪК ще остава да трови почвите и водите?!
НАЙС А?! ЕКОЛОГИЧНО?! А?!!!
При около 100 милиона произвеждани автомобила годишно и дори оптимистично да сложим 300 кг батерия всеки това са 30 милиона тона батерии или около 11 МИЛИОНА ТОНА ТОКСИЧЕН ОТПАДЪК ГОДИШНО?!!!
Айде електрофили плувайте!
Коментиран от #9, #10, #11, #13
14:25 31.10.2025
8 Или Или
14:26 31.10.2025
9 И ти ще мълчиш
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Като ти задам въпроса прочете ли статията в която е отговорено на повечето от въпросите ти, но ти продължаваш да си ги задаваш по инерция с копи пейст?
14:27 31.10.2025
10 Точка по точка
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":1. „Проучването мълчи за рециклирането на батериите“
Не е вярно.
Моделите за анализ на жизнения цикъл (LCA) включват сценарии за рециклиране – и точно те показват, че:
над 95% от металите (литий, никел, мед, алуминий) се възстановяват в съвременните процеси (като Hydrovolt, Redwood Materials, Umicore, CATL и др.);
след рециклиране, нетният въглероден отпечатък на батерията намалява с 30–40% при повторна употреба на материалите.
Така че проучванията не мълчат — просто скептиците четат стари версии, когато рециклирането още не беше икономически развито.
14:29 31.10.2025
11 Точка по точка
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":2. „80% рециклиране на 80% събрани батерии = 360 кг токсичен отпадък на тон“
Това е напълно грешна сметка и изкривяване на данните.
ЕС регламентът (нов от 2024 г.) изисква:
> до 95% рециклиране на събраните батерии (по маса, не по химия).
Събираемост 100% за индустриални и EV батерии (не 80%).
Отпадъкът, който остава, не е „токсичен шлам“, а инертен шлаков остатък — подобен на строителни материали, не опасен за околната среда.
При термично-хидрометалургично рециклиране (като това на Northvolt и Umicore) дори черният шлам се преработва повторно за добив на литий и манган.
14:30 31.10.2025
12 Точка по точка
Отново подвеждане с числа.
Световното производство на батерии за EV през 2025 г. е около 2.5–3 млн тона, не 30 млн.
Освен това батериите имат живот 15–20 години, така че няма как всяка година да се „изхвърлят“ 100% от тях.
Дори ако се извадят от употреба, над 90% от клетките ще се рециклират или повторно използват (вторичен живот – grid storage).
Реалният „отпадък“ от EV батерии е под 100 000 тона годишно към 2030 г., и голяма част от него ще е безопасен материал за строителство или пълнеж.
14:30 31.10.2025
13 Точка по точка
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":4. Истинският мащаб на "токсичния отпадък"
За сравнение:
Само от изгорелите газове на ДВГ коли се отделят над 7 милиарда тона CO2 годишно, плюс PM2.5, NOх и бензен – директно в атмосферата.
EV батерията, дори след края на живота си, е контролируем материал в затворена индустриална система.
14:32 31.10.2025
14 БеГемот
14:37 31.10.2025