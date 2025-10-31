Електромобилите може никога да не изплатят първоначалното замърсяване, нужно за производството им

Ново проучване показа, че електрическите автомобили причиняват повече вреда на околната среда през първите няколко години от експлоатацията си, отколкото автомобилите, работещи с бензин или дизелово гориво, пише Daily Mail.

Това установи екип от учени от университета Дюк, като използва модел, който анализира пълния спектър от климатични въздействия на автомобилите, включително емисии по време на производството на гориво, батериите, сглобяването и експлоатацията.

Изследователите установяват, че електрическите автомобили с батерии всъщност отделят 30% повече CO2 през първите няколко години от експлоатацията си, което прави първоначалното въздействие върху климата от закупуването на нов електрически автомобил по-високо от това на бензиновите и дизеловите автомобили.

Но ситуацията се променя драстично до третата година от експлоатацията на електрическите превозни средства. През средния 18-годишен живот на електрическо превозно средство, общите емисии на CO2 са значително намалени.

„Двигателите с вътрешно горене са около 2-3 пъти по-вредни от електрическите превозни средства, както по отношение на климата, така и на качеството на въздуха“, каза съавторът на изследването д-р Дрю Шиндел.

Едно от основните предимства на електрическите автомобили е тяхната екологичност. Както знаете, електрическите автомобили не произвеждат отработени газове, тоест не отделят CO2, азотни оксиди и други замърсители по време на шофиране.

Но много проучвания върху въздействието на електрическите превозни средства върху околната среда не отчитат емисиите, свързани с тяхното производство. Факт е, че батериите за електрически превозни средства използват литий, който трябва да се добива в страни като Австралия, Чили и Китай.

А добивът на литий използва огромни количества енергия и вода и може да доведе до замърсяване на околната среда, ако не се спазват правилата за безопасност. Рециклирането на литиеви батерии и производството на батерии е друг изключително енергоемък процес.

„Открихме, че добивът на литий и производството на батерии представляват приблизително 50% от общите емисии на CO2 на превозно средство през първата година“, казва водещият автор на изследването Панкай Садаварте от Университета на Северна Аризона.

Но след две години експлоатация, бензиновите и дизеловите автомобили започват да оставят много по-голям въглероден отпечатък.

Проучването установи, че бензинов или дизелов автомобил причинява екологични щети на стойност около 1605 долара годишно. В същото време електрическият автомобил причинява екологични щети само на стойност 629 долара годишно през целия си жизнен цикъл.

Дори ако електрически автомобил се зарежда с енергия, произведена само чрез изгаряне на въглища, щетите за околната среда са само 815 долара.

Но учените добавят също, че самото производство на електрически автомобили генерира 70% повече емисии от производството на еквивалент, задвижван с бензин. Следователно, всеки закупен електрически автомобил трябва да измине десетки хиляди километри, преди първоначалните емисии и разходи да се изплатят.

Например, електрическият автомобил Volkswagen e-Golf трябва да измине 120 000 км, преди да стане наистина екологичен. Поради това експертите се опасяват, че някои електрически автомобили може никога да не изплатят първоначалното си замърсяване, тъй като шофьорите предпочитат да преминават към все по-нови модели.