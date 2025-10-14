Новини
Шефът на Nissan иска модерна версия на Silvia, но сега ли е моментът?

14 Октомври, 2025

Компанията преминава през изключително труден период

Изпълнителният директор на Nissan Иван Еспиноса, който се определя като „истински автомобилен ентусиаст“ и всеки ден ходи на работа с модел Z, подкрепя идеята за спортен автомобил от начален клас, като предполага, че духът на концепцията IDx може да бъде мощен стимул за съживяване на марката. В разговор с Kuruma News Еспиноса сподели, че модел като IDx не само би изразил идентичността на марката Nissan, но и би бил от съществено значение за привличането на по-младата демографска група, като отбеляза, че привлекателността е нещо повече от просто конкурентна цена.

Личната носталгия на мениджъра явно подхранва амбициите му, тъй като той признава, че „би искал да върне“ емблематичната Silvia, модел, за който се носят слухове, че тайно е послужил за основа на концепцията IDx. Въпреки това ентусиазмът му е уравновесен от реалността: една модерна Silvia би се сблъскала с огромни предизвикателства при постигането на леко шаси, което да отговаря на днешните строги стандарти за безопасност при сблъсък – въпрос за осъществимостта, който Еспиноса повдига, въпреки че посочва успеха на Mazda Miata като потенциален модел.

Засега възраждането на малък, достъпен спортен автомобил е просто „идея в главата ми“, с ниска приоритетност, имайки предвид мащабната корпоративна реструктуризация, която се извършва в Nissan. Компанията се бори с необходимостта да съкрати 20 000 работни места, да затвори седем фабрики и две дизайнерски студия. Макар че един желателен „хало продукт“ би могъл да даде добре дошъл тласък – подобно на TT за имиджа на Audi – Nissan трябва да продължи да се фокусира върху укрепването на основната си гама, за да си осигури солидна финансова основа, преди да се ангажира с каквито и да било нишови проекти.


  • 1 Мдаа

    3 0 Отговор
    По ония времена се правеха истински коли, а не подвижни компютри !

    15:47 14.10.2025

  • 2 Само питам

    0 0 Отговор
    Нисан не фалираха ли вече?

    16:21 14.10.2025