Снимаха новото Audi SQ7 на писта (ВИДЕО)

Флагманският SUV на Инголщат, Audi Q7, се готви за значително обновяване, като следващото поколение на модела се очаква да дебютира през 2026 година. Шпионски обективи заснеха два силно маскирани прототипа – стандартен Q7 и наточения SQ7 – които агресивно се справят с безмилостния асфалт на Нюрбургринг, което показва, че разработката им напредва с пълна скорост.

Напълно преработеният Q7 ще се движи на усъвършенстваната архитектура Premium Platform Combustion (PPC), споделена с новия A6. Макар точните окончателни спецификации да остават в тайна, тази стъпка потвърждава фокуса върху електрифицираните задвижващи системи, въпреки че тестовите прототипи не са изцяло електрически. Очаква се гамата от двигатели да отразява тази на A6, включително 3,0-литров мекохибриден бензинов двигател с мощност около 367 конски сили, 2,0-литров дизелов двигател и plug-in хибридни варианти с комбинирана мощност от 299 и 367 конски сили.

Високопроизводителният прототип SQ7, който се отличава с агресивната си осанка и характерните двойни изпускателни тръби, ще получи значително подобрение на производителността. Според докладите, настоящият референтен показател от 507 конски сили може да бъде надминат, особено с въвеждането на мощна plug-in хибридна система. В индустрията се говори за потенциална plug-in хибридна конфигурация за SQ7, която би могла да генерира комбинирана мощност над 520 конски сили, което би било сериозно заявление в сегмента на луксозните SUV автомобили с висока производителност.

Въпреки тежкия камуфлаж, ключовите детайли в дизайна са в съответствие с новата естетическа насока на Audi. Предната част е с впечатляващи разделени фарове, с тънки хоризонтални LED светлини в горната част и основни прожектори, разположени по-долу. Задната част също е модернизирана, като показва светлинна характеристика, напомняща на новия A6 Avant, вероятно с включена светлинна лента по цялата ширина, свързваща задните светлини. Общият профил на каросерията запазва внушителното си присъствие, но включва нови дизайнерски елементи, като преработена предна решетка, специфична за варианта SQ7.

Тази поява потвърждава ангажимента на Audi да вдъхне нов живот, нова технология и сериозна мощност в своя голям SUV, позиционирайки го да се състезава ожесточено при планираното му пускане на пазара.