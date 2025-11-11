Renault Megane може скоро да получи бензинов двигател

В значителен стратегически обрат, Renault подготвя почвата за повторно въвеждане на двигатели с вътрешно горене в по-големите си семейни модели Megane и Scenic от следващото поколение, които се очакват преди края на десетилетието. Този ход недвусмислено признава, че стратегията на марката за изцяло електрически автомобили, макар и успешна за по-малки автомобили като Twingo и R5, се бори да набере скорост в критичния C-сегмент, където настоящият Megane E-Tech среща трудности на пазара.

Новият главен изпълнителен директор на Renault Group Франсоа Провост, говорейки по време на представянето на Twingo, потвърди, че „по-големите автомобили са един от нашите приоритети“ и обяви планове за нова модулна платформа (PPC). Тази архитектура ще бъде в основата на следващите Megane и Scenic, обединявайки ги с хибридни модели като Austral, Espace и Rafale и, което е от решаващо значение, позволявайки комбинация от електрически, хибридни и потенциално дори бензинови двигатели.

Изпълнителният директор на марката Renault Фабрис Камболив подробно описа плана за повишаване на привлекателността за купувачите, загрижени за пробега, като заяви, че компанията активно работи върху „разширения като удължител на пробега или plug-in хибрид“. От тези опции най-вероятно ще получи зелена светлина решението с удължител на пробега, при което компактен двигател действа само като бордови генератор за зареждане на батерията, без да задвижва директно колелата. Тази инженерна философия, подобна на системата E-Power на Nissan, позволява на автомобилите да работят изцяло като електромобили с допълнителната сигурност на резервен източник на зареждане.

Вече се тества фейслифт на Megane, който ще представи визуални и технологични актуализации, за да се запази конкурентоспособността на хечбека, като получи и нова батерия. Най-голямата батерия на настоящия Megane е 60 kWh и предлага 459 км пробег. Renault проучва възможности за въвеждане на по-голяма батерия, потенциално подобна на 75 kWh батерията в новия Nissan Leaf или 87 kWh батерията в по-големия Scenic, която осигурява много по-привлекателни 615 км пробег.