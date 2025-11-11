Новини
Renault Megane може скоро да получи бензинов двигател

Renault Megane може скоро да получи бензинов двигател

11 Ноември, 2025 11:15 690 4

Очаква се да видим опция за удължител на пробега

Renault Megane може скоро да получи бензинов двигател - 1
Галин Ганев

В значителен стратегически обрат, Renault подготвя почвата за повторно въвеждане на двигатели с вътрешно горене в по-големите си семейни модели Megane и Scenic от следващото поколение, които се очакват преди края на десетилетието. Този ход недвусмислено признава, че стратегията на марката за изцяло електрически автомобили, макар и успешна за по-малки автомобили като Twingo и R5, се бори да набере скорост в критичния C-сегмент, където настоящият Megane E-Tech среща трудности на пазара.

Новият главен изпълнителен директор на Renault Group Франсоа Провост, говорейки по време на представянето на Twingo, потвърди, че „по-големите автомобили са един от нашите приоритети“ и обяви планове за нова модулна платформа (PPC). Тази архитектура ще бъде в основата на следващите Megane и Scenic, обединявайки ги с хибридни модели като Austral, Espace и Rafale и, което е от решаващо значение, позволявайки комбинация от електрически, хибридни и потенциално дори бензинови двигатели.

Renault Megane може скоро да получи бензинов двигател

Изпълнителният директор на марката Renault Фабрис Камболив подробно описа плана за повишаване на привлекателността за купувачите, загрижени за пробега, като заяви, че компанията активно работи върху „разширения като удължител на пробега или plug-in хибрид“. От тези опции най-вероятно ще получи зелена светлина решението с удължител на пробега, при което компактен двигател действа само като бордови генератор за зареждане на батерията, без да задвижва директно колелата. Тази инженерна философия, подобна на системата E-Power на Nissan, позволява на автомобилите да работят изцяло като електромобили с допълнителната сигурност на резервен източник на зареждане.

Вече се тества фейслифт на Megane, който ще представи визуални и технологични актуализации, за да се запази конкурентоспособността на хечбека, като получи и нова батерия. Най-голямата батерия на настоящия Megane е 60 kWh и предлага 459 км пробег. Renault проучва възможности за въвеждане на по-голяма батерия, потенциално подобна на 75 kWh батерията в новия Nissan Leaf или 87 kWh батерията в по-големия Scenic, която осигурява много по-привлекателни 615 км пробег.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    2 или 3 цилиндрова охтика с 5 -6 турбинатора и ресурс точно 199 000 км.

    Коментиран от #2

    11:27 11.11.2025

  • 2 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Едва ли ще изкара и толкова.
    Все едно да даваш допинг на някое хлапе и да го караш да пренася чували с цимент на бегом.
    Колко да му изкара сърчицето????

    11:36 11.11.2025

  • 3 Открили вятъра

    2 0 Отговор
    Рено Мегане си имаше двигател...

    11:56 11.11.2025

  • 4 хмм

    0 0 Отговор
    малолитражни миксери слагат за двигатели и ги засилват с инхалатор.

    12:10 11.11.2025