BMW X4 се завръща, но в електрически вариант

BMW се готви да електрифицира нишата, която създаде преди години, тази на купе-SUV или Sports Activity Coupé (SAC) – с iX4, забелязан да преминава тестове. Предвиден да се присъедини към революционния iX3 като част от изцяло електрическата гама Neue Klasse, iX4 ще служи ефективно като по-елегантен, по-спортно оформен близнак, който се очаква да излезе на пазара в края на 2026 година или началото на 2027 година. Очаква се цената да започне от около 60 000 евро, което отразява неговото премиум позициониране, фокусирано върху стила, над по-изправения iX3.

Докато предната част ще отразява до голяма степен новата, опростена и футуристична естетика Neue Klasse на iX3, автомобилите се различават значително от B-колоната назад. iX4 се отличава с драстично наклонено задно стъкло и фастбек линия на покрива, завършваща с дискретен спойлер на багажната врата. Този купе профил е проектиран да бъде по-агресивен и динамичен, подобно на по-малкия iX2, но на по-голяма площ. От решаващо значение е, че тази обтекаема форма се очаква да доведе до намален коефициент на съпротивление, което потенциално ще повиши и без това впечатляващата ефективност на платформата Neue Klasse.

Под капака iX4 ще споделя основните си технически елементи с новия iX3. Очаква се стартовият модел да бъде вариантът 50 xDrive, разполагащ с мощен двойно-моторен задвижване на всички колела. Максималната мощност се очаква да бъде 469 к.с., а капацитет на батерията 108 kWh. Скоростта на зареждане от 400 kW означава, че батерията може да се зареди от 10 до 80 процента за приблизително 21 минути, добавяйки удивителните 350 километра пробег само за 10 минути – цифра, която наистина издига iX4 над голяма част от настоящата конкуренция в сегмента на електромобилите. Феновете могат да очакват и още по-високопроизводителна версия BMW M, която вече е в процес на разработка.

Вътрешността на iX4 ще бъде оборудвана с най-новите технологии на BMW, като традиционният приборен панел ще бъде заменен с иновативния панорамен дисплей iDrive, интегриран в основата на предното стъкло. Той е съчетан с трапецовиден сензорен екран, ориентиран към водача, който предлага най-модерния и опростен потребителски интерфейс на марката до момента.