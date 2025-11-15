Новини
Арестуваха известен ютубър, който подпали собственото си Ferrari F8 Tributo

Арестуваха известен ютубър, който подпали собственото си Ferrari F8 Tributo

15 Ноември, 2025 13:00 1 124 7

Причината е укриване на данъци

Арестуваха известен ютубър, който подпали собственото си Ferrari F8 Tributo - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

YouTube личността Коди Детвайлер, по-известен на своите над 10 милиона абонати като WhistlinDiesel, се сблъска със сериозен правен проблем, потвърден от неотдавнашния му арест в окръг Уилямсън, Тенеси. Обвинението не се отнася до типичния за него „контент“ с унищожаване на автомобили, а до укриване на данъци, свързани с покупката на Ferrari F8 Tributo от 2020 година.

Властите в Тенеси твърдят, че Детвайлер и неговата компания WhistlinDiesel LLC са се опитали незаконно да „укрият или избегнат” държавния данък върху продажбите, дължим за екзотичния суперавтомобил. Сумата надвишава прага от 500 долара, което повишава обвинението до престъпление от клас E според законите на Тенеси. За контекст, престъпление от клас E е най-леката категория престъпления в щата, с потенциални наказания от една до шест години лишаване от свобода и глоба до 3000 долара, в допълнение към задължителното възстановяване на неплатения данък.

Случаят подчертава спорната практика на използване на регистрации извън щата, за да се заобиколят високите местни данъци върху продажбите. F8 Tributo на Детвайлер, който той купи „само за да унищожи“ и впоследствие караше из полетата, даваше за храна на селскостопански животни и накрая запали, носеше номера от Монтана. WhistlinDiesel LLC е регистрирана в Монтана, щат, в който няма данък върху продажбите на частни автомобили, практика, която отдавна се използва от собствениците на екзотични автомобили, за да избегнат значителни данъци в родните си щати като Тенеси, където основната ставка на данъка върху продажбите на автомобили е 7%. Властите твърдят, че действията на Детвайлер представляват незаконен опит да избегне данъци, дължими в действителния му щат на пребиваване.

Детвайлер е бил задържан в затвора на окръг Уилямсън с висока гаранция, която според информациите е била около 2 милиона долара, но е бил освободен след плащане на гаранцията. По-късно той потвърди истинността на ареста в Instagram с полицейската си снимка, като използва предизвикателния надпис: „Спечелих толкова много, че помислиха, че мамя. (100% истинско, не е AI).“ Детвайлер и неговата компания трябва да се явят на съдебно заседание на 19 ноември.


  • 1 Ей,кво нещо!

    6 1 Отговор
    Винаги съм се чудел на такива...има милиони, но се Сигани да си плати данъците.Наскоро най-великият футболист Меси, също имаше проблем за укриване на данъци...има над 500 милиона, но укрива 20 милиона...е га ти хората

    13:05 15.11.2025

  • 2 Абонамент Експрес

    6 0 Отговор
    10 милиона абоната, ама не си плаща смешните данъци, иначе бързо платил гаранцията от 2 милиона

    13:08 15.11.2025

  • 3 Ааа,не така

    2 0 Отговор
    Дай го това Ферари на мен бе,Тайва в шамандурника...ела да ти дам една Шкода и един Опел имам...пали колкото искаш

    13:10 15.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Кажете нещо за синът на Рада Дълбоката?

    Коментиран от #5

    13:10 15.11.2025

  • 5 Ти пък

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Какво се интерисуваш от наркомани ,или те интерисува от къде е взел дрогата за да си вземеш и ти ли

    13:13 15.11.2025

  • 6 Да не си бял в САЩ

    4 0 Отговор
    Имаше доста случаи на закоравели черни бандити рецидивисти и убийци дори пуснати без гаранция или с малки гаранции, а на тоя белия за спор дали трябва или не да плати данък от 35хил долара са му искала 2 МИЛИОНА гаранция... Просто нямам думи.

    13:45 15.11.2025

  • 7 да попитам

    4 0 Отговор
    „контент“???
    Ще заменяме българските думи с английски ли?

    13:50 15.11.2025