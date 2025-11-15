Арестуваха известен ютубър, който подпали собственото си Ferrari F8 Tributo

YouTube личността Коди Детвайлер, по-известен на своите над 10 милиона абонати като WhistlinDiesel, се сблъска със сериозен правен проблем, потвърден от неотдавнашния му арест в окръг Уилямсън, Тенеси. Обвинението не се отнася до типичния за него „контент“ с унищожаване на автомобили, а до укриване на данъци, свързани с покупката на Ferrari F8 Tributo от 2020 година.

Властите в Тенеси твърдят, че Детвайлер и неговата компания WhistlinDiesel LLC са се опитали незаконно да „укрият или избегнат” държавния данък върху продажбите, дължим за екзотичния суперавтомобил. Сумата надвишава прага от 500 долара, което повишава обвинението до престъпление от клас E според законите на Тенеси. За контекст, престъпление от клас E е най-леката категория престъпления в щата, с потенциални наказания от една до шест години лишаване от свобода и глоба до 3000 долара, в допълнение към задължителното възстановяване на неплатения данък.

Случаят подчертава спорната практика на използване на регистрации извън щата, за да се заобиколят високите местни данъци върху продажбите. F8 Tributo на Детвайлер, който той купи „само за да унищожи“ и впоследствие караше из полетата, даваше за храна на селскостопански животни и накрая запали, носеше номера от Монтана. WhistlinDiesel LLC е регистрирана в Монтана, щат, в който няма данък върху продажбите на частни автомобили, практика, която отдавна се използва от собствениците на екзотични автомобили, за да избегнат значителни данъци в родните си щати като Тенеси, където основната ставка на данъка върху продажбите на автомобили е 7%. Властите твърдят, че действията на Детвайлер представляват незаконен опит да избегне данъци, дължими в действителния му щат на пребиваване.

Детвайлер е бил задържан в затвора на окръг Уилямсън с висока гаранция, която според информациите е била около 2 милиона долара, но е бил освободен след плащане на гаранцията. По-късно той потвърди истинността на ареста в Instagram с полицейската си снимка, като използва предизвикателния надпис: „Спечелих толкова много, че помислиха, че мамя. (100% истинско, не е AI).“ Детвайлер и неговата компания трябва да се явят на съдебно заседание на 19 ноември.