Новото Porsche Cayenne срещу Porsche 918 Spyder - кой е по-бърз? (ВИДЕО)

Във впечатляваща илюстрация на суровата, мигновена мощност, предоставяна от електрическата архитектура от ново поколение, Porsche организира състезание за ускорение, за да покаже как най-тежкият му автомобил, изцяло електрическият Cayenne Turbo Electric, сега е по-бърз от старта от предишния хибриден хиперкар на марката, 918 Spyder. Пуснат на пазара едва преди 12 години, 918 се нуждаеше от 2,6 секунди за спринт от 0 до 100 км/ч, цифра, която 2645-килограмовият Cayenne Turbo Electric – най-мощното Porsche, произвеждано някога, с невероятните 1139 конски сили – сега надминава, като постига време от само 2,5 секунди, което се равнява на легендарния 911 Turbo S.

Победата на електрическия SUV е чисто академична и служи като умен маркетингов инструмент, за да подчертае незабавната реакция на въртящия момент на неговите батерийно-електрически двигатели, особено при стартиране. Както Марк Уебър сподели в промоционалния видеоклип, 918 Spyder бързо потвърждава доминацията си на пистата, надминавайки Cayenne по всички останали показатели за производителност, включително ускорението от 0 до 200 км/ч, където 911 Turbo S все още държи вътрешната корона за скорост със 7,3 секунди, което е с една десета по-бързо от 7,4 секунди на Cayenne Turbo Electric. За сведение, най-бързо ускоряващият се Porsche за шосе остава Taycan Turbo GT с Weissach Pack, който изминава разстоянието от 0 до 100 км/ч за само 2,2 секунди.

Гледайки напред, единствената машина, способна наистина да вдигне летвата, е концепцията за електрически хиперкар Mission X, духовен наследник на 918 Spyder. Porsche обаче остава колеблив да даде зелена светлина на проекта за серийно производство, позовавайки се на слабата популярност и бавното навлизане на пазара на електрически автомобили, фокусирани върху производителността. Ако Mission X получи зелена светлина, инженерните цели вече са поставени на абсолютния връх на електрическата производителност: съотношение мощност-тегло 1:1, значително по-голяма аеродинамична сила на сцепление от 911 GT3 RS и крайната цел да се превърне в най-бързия автомобил, одобрен за движение по пътищата, на Nurburgring Nordschleife.