Новото Porsche Cayenne срещу Porsche 918 Spyder - кой е по-бърз? (ВИДЕО)

22 Ноември, 2025 12:00 756 3

  • porsche-
  • cayenne-
  • 918 spyder

Кросоувърът е по-мощен, но и по-тежък

Новото Porsche Cayenne срещу Porsche 918 Spyder - кой е по-бърз? (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Във впечатляваща илюстрация на суровата, мигновена мощност, предоставяна от електрическата архитектура от ново поколение, Porsche организира състезание за ускорение, за да покаже как най-тежкият му автомобил, изцяло електрическият Cayenne Turbo Electric, сега е по-бърз от старта от предишния хибриден хиперкар на марката, 918 Spyder. Пуснат на пазара едва преди 12 години, 918 се нуждаеше от 2,6 секунди за спринт от 0 до 100 км/ч, цифра, която 2645-килограмовият Cayenne Turbo Electric – най-мощното Porsche, произвеждано някога, с невероятните 1139 конски сили – сега надминава, като постига време от само 2,5 секунди, което се равнява на легендарния 911 Turbo S.

Победата на електрическия SUV е чисто академична и служи като умен маркетингов инструмент, за да подчертае незабавната реакция на въртящия момент на неговите батерийно-електрически двигатели, особено при стартиране. Както Марк Уебър сподели в промоционалния видеоклип, 918 Spyder бързо потвърждава доминацията си на пистата, надминавайки Cayenne по всички останали показатели за производителност, включително ускорението от 0 до 200 км/ч, където 911 Turbo S все още държи вътрешната корона за скорост със 7,3 секунди, което е с една десета по-бързо от 7,4 секунди на Cayenne Turbo Electric. За сведение, най-бързо ускоряващият се Porsche за шосе остава Taycan Turbo GT с Weissach Pack, който изминава разстоянието от 0 до 100 км/ч за само 2,2 секунди.

Гледайки напред, единствената машина, способна наистина да вдигне летвата, е концепцията за електрически хиперкар Mission X, духовен наследник на 918 Spyder. Porsche обаче остава колеблив да даде зелена светлина на проекта за серийно производство, позовавайки се на слабата популярност и бавното навлизане на пазара на електрически автомобили, фокусирани върху производителността. Ако Mission X получи зелена светлина, инженерните цели вече са поставени на абсолютния връх на електрическата производителност: съотношение мощност-тегло 1:1, значително по-голяма аеродинамична сила на сцепление от 911 GT3 RS и крайната цел да се превърне в най-бързия автомобил, одобрен за движение по пътищата, на Nurburgring Nordschleife.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор
    6 цилиндрови дараци

    12:41 22.11.2025

  • 2 Хеми значи малка пиш ка

    1 1 Отговор
    аман от разбирачи

    Коментиран от #3

    12:59 22.11.2025

  • 3 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи малка пиш ка":

    Така е големите пиш ки сте у Тайота Карола 1.3

    13:44 22.11.2025