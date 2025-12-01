Най-продаваният Mercedes се готви за фейслифт

Най-популярният Mercedes в света ще бъде подложен на промени. В опит да защити короната си, SUV моделът GLC и неговият Cоupe събрат се подготвят за обновяване в средата на цикъла, което се очаква да се случи в слещите 12 месеца. Докато естетическите промени изглеждат незначителни, най-голямата новина се крие под капака на флагманския модел AMG, където Affalterbach изглежда готов да признае, че четири цилиндъра просто не са достатъчни.

Най-забележимата промяна е стесняването на характерната решетка Panamericana, ход, вероятно предназначен да приведе модела с двигател с вътрешно горене в съответствие с архитектурата на наскоро пуснатия електрически GLC. От двете страни са разположени нови фарове с вече типичния за Mercedes подпис с тризвездна емблема, което гарантира, че GLC се вписва в най-новия облик на марката. Докато задната част остава непроменена при тези тестови модели, можем да очакваме обичайната преобразувана предна броня и нов каталог с дизайни на алуминиеви джанти, които да допълнят обновяването на екстериора.

Вътрешността претърпява по-скоро цифрова, отколкото физическа революция. Шпионските снимки потвърждават, че салонът запазва настоящото си оформление, в което централно място заемат 11,9-инчовият сензорен екран и 12,3-инчовият дисплей за водача. Въпреки това, мозъкът зад цялата операция ще бъде подменен. Очаква се обновената инфоразвлекателна система MBUX да интегрира нов гласово активиран виртуален асистент, който ще използва AI инструменти от технологични гиганти като Microsoft и Google, за да направи колата по-умна и по-комуникативна от всякога.

Стандартната гама двигатели до голяма степен ще отразява механично свързаната C-Class, като използва познатата комбинация от 2,0-литрови четирицилиндрови леки хибриди, заедно с бензинови и дизелови plug-in хибриди. Но безспорно най-голямата атракция е Mercedes-AMG GLC 63.

След хладното посрещане на четирицилиндровия plug-in хибрид, който замени обичания twin-turbo V8, Mercedes изглежда е готов да промени курса. Според информациите, обновеният GLC 63 ще се откаже от сложния, но непопулярен четирицилиндров двигател в полза на мускулестия 3,0-литров twin-turbo шестцилиндров двигател, който се използва в новия E53. Докато излизащият от производство четирицилиндров двигател предлагаше зашеметяващите 671 к.с., преминаването към шестцилиндровия двигател, който произвежда 603 к.с. в E-Class, обещава да възстанови душевния характер и линейното подаване на мощност, които феновете на AMG са пропуснали.