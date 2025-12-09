Новини
Ineos представи заводски "джип" за сафари

Ineos представи заводски "джип" за сафари

9 Декември, 2025

Проектът е един от малкото по рода си

Ineos Automotive връща Grenadier към корените му с представянето на новия Grenadier Game Viewer. Този специално изработен модел, който следва изключително успешната концепция, предизвикала огромен интерес от луксозни сафари ложи по целия свят, ще влезе в производство в началото на 2026 година.

Game Viewer се приветства като вътрешна модификация, която запазва пълната гаранция на производителя и поддръжката след продажбата, подкрепена от фабриката – критичен фактор, който го отличава от традиционния пазар на модификации. Той ще бъде произведен на базата на версиите с дълго и екстра дълго междуосие на стандартния Grenadier (съответно 2922 мм и 3227 мм междуосие) и 3,0-литров редови шестцилиндров двигател от BMW (282 к.с. бензинов или 245 к.с. дизелов).

Ineos представи заводски "джип" за сафари

Производственият процес е двуетапен и се осъществява на международно ниво, като в Хамбах, Франция превозните средства ще бъдат частично произведени в основния завод на Ineos. Те ще бъдат транспортирани в „плоско състояние“, като умишлено ще липсват ключови компоненти като боя, врати, задни седалки, странични стъкла, покритие на покрива, обшивки и ненужни електрически функции.

Ineos представи заводски "джип" за сафари

Купетата ще бъдат прехвърлени в новопридобития завод на Ineos Kavango в Маун, Ботсуана. Този специализиран завод, който Ineos закупи през 2023 година, ще извърши преустройството по поръчка, превръщайки купетата в специализиран Game Viewer.

Ineos представи заводски "джип" за сафари

Този процес по поръчка позволява на купувачите да персонализират функционалното разположение на автомобила, включително местата за четири до девет задни пътници, конфигурациите на багажното пространство и дизайна на покрива, за да отговарят на конкретните оперативни нужди. Важно е, че преустройството не изисква модификации на шасито, което гарантира, че автомобилът запазва пълната си фабрична структурна цялост и способност за движение извън пътя.

Новият модел вече е преминал реални тестове, като четири „преустройства за доказване на концепцията“ ще влязат в експлоатация следващия месец в Hiddn Lodge в Южна Африка, което ще проправи пътя за пълно стартиране на производството в началото на следващата година.


