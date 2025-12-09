Ineos представи заводски "джип" за сафари

Ineos Automotive връща Grenadier към корените му с представянето на новия Grenadier Game Viewer. Този специално изработен модел, който следва изключително успешната концепция, предизвикала огромен интерес от луксозни сафари ложи по целия свят, ще влезе в производство в началото на 2026 година.

Game Viewer се приветства като вътрешна модификация, която запазва пълната гаранция на производителя и поддръжката след продажбата, подкрепена от фабриката – критичен фактор, който го отличава от традиционния пазар на модификации. Той ще бъде произведен на базата на версиите с дълго и екстра дълго междуосие на стандартния Grenadier (съответно 2922 мм и 3227 мм междуосие) и 3,0-литров редови шестцилиндров двигател от BMW (282 к.с. бензинов или 245 к.с. дизелов).

Производственият процес е двуетапен и се осъществява на международно ниво, като в Хамбах, Франция превозните средства ще бъдат частично произведени в основния завод на Ineos. Те ще бъдат транспортирани в „плоско състояние“, като умишлено ще липсват ключови компоненти като боя, врати, задни седалки, странични стъкла, покритие на покрива, обшивки и ненужни електрически функции.

Купетата ще бъдат прехвърлени в новопридобития завод на Ineos Kavango в Маун, Ботсуана. Този специализиран завод, който Ineos закупи през 2023 година, ще извърши преустройството по поръчка, превръщайки купетата в специализиран Game Viewer.

Този процес по поръчка позволява на купувачите да персонализират функционалното разположение на автомобила, включително местата за четири до девет задни пътници, конфигурациите на багажното пространство и дизайна на покрива, за да отговарят на конкретните оперативни нужди. Важно е, че преустройството не изисква модификации на шасито, което гарантира, че автомобилът запазва пълната си фабрична структурна цялост и способност за движение извън пътя.

Новият модел вече е преминал реални тестове, като четири „преустройства за доказване на концепцията“ ще влязат в експлоатация следващия месец в Hiddn Lodge в Южна Африка, което ще проправи пътя за пълно стартиране на производството в началото на следващата година.