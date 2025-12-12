Изненадващ обрат: Audi актуализила най-новите си модели. Това решение обаче разгневи ранните купувачи

След дълго затишие, Audi пусна на пазара истинска вълна от нови модели – от бензиновите и електрическите A5 и A6 до SUV бестселърите Q5 и Q6. И точно когато първите бройки достигат до клиентите, производителят от Инголщат изненадващо обявява първи кръг от актуализации, които целят да ускорят графика за внедряване на иновации. Това решение обаче може да разгневи ранните купувачи, които ще бъдат изключени от много от тези подобрения.

Компанията прилага серия от хардуерни и софтуерни промени за петте си най-нови модела, като доставките на освежените версии са планирани за началото на 2026 година.

Една от най-значимите и добре дошли промени е преработеният мултифункционален волан. В отговор на критиките от страна на потребителите, които предпочитат тактилната обратна връзка, Audi заменя част от сензорните интерфейси с физически бутони – подобен подход, вече видян при моделите на Volkswagen.

Потребителският интерфейс на мултимедията също е модернизиран, за да съответства на този в най-новия Q3. Дублирането на данни от смартфон чрез Android Auto и Apple CarPlay ще бъде разширено и до дигиталното арматурно табло (Virtual Cockpit), което вече ще предлага избор от три режима на показване.

Междувременно, интегрираният гласов асистент е значително подобрен с нови функции, подпомогнати от изкуствения интелект. Той вече може да:

Достъпва виртуалния дневник, за да отговаря на подробни въпроси за самия автомобил.

Намира дестинации въз основа на доста неясни или общи описания.

Активира различни системи за подпомагане на водача чрез гласова команда.

По отношение на електронните асистенти, Audi въвежда няколко интересни нови функции:

Автоматичната смяна на лентата вече е възможна, когато е активирана функцията за полуавтономно шофиране.

Автомобилът вече е способен да разпознава знаци „Стоп“, предупреждения за нередности на пътя и правилата за предимство, като съответно коригира скоростта си. Въпреки това, истинската функционалност на подобни системи в реални условия тепърва предстои да бъде доказана.

Опцията за полуавтономно паркиране „Park Assist Pro“ също става по-усъвършенствана. Тя вече може да се справя с последните 50 метра при движение на заден ход или да запомни до пет различни маневри за паркиране (всяка с дължина 200 метра), за да ги изпълни автономно. Тази последна функция обаче първоначално ще бъде ограничена до частни имоти.

Специално за гамата A6 e-tron и Q6 e-tron ще бъде въведен режим „с един педал“, който позволява на автомобила да спре напълно, без да се налага докосване на спирачната система. По-спортните версии S5 и S6 e-tron ще получат нов режим на шофиране – Dynamic Plus. Той е създаден да подобри управлението, като предлага по-разрешителна ESC (електронна система за контрол на стабилността) и разпределение на въртящия момент, което благоприятства задвижването на задните колела.

Сред другите опционални подобрения са видеокамера за автомобила и още по-усъвършенствани фарове „Digital Matrix LED“ за гамата A6.

Макар че не всички от тези функции са основни или стандартни, те са многобройни и обикновено не могат да бъдат инсталирани на вече доставени автомобили. Този агресивен график на актуализации вероятно ще предизвика известно недоволство сред първите потребители, които вече са закупили тези нови модели. Тези клиенти, които често са по-склонни да се сблъскат с потенциални „проблеми на прорастването“ и електронни сривове на изцяло нови платформи, сега ще се окажат изключени от серия значителни подобрения в удобството и технологиите.