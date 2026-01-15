Новини
G-класата чупи рекорди

G-класата чупи рекорди

15 Януари, 2026 13:10

  • mercedes-benz-
  • g-class-
  • продажби-
  • рекорд

Търсенето на Geländewagen е скочило с внушителните 23%, достигайки исторически връх

G-класата чупи рекорди - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато 2025 година се оказа истинско изпитание за Mercedes-Benz със спад в глобалните продажби от 9%, легендарната G-класа успя да сътвори истинско пазарно чудо. Култовият SUV не просто устоя на бурята, но и записа най-успешната глава в своята 46-годишна история, доказвайки, че някои легенди са наистина „по-силни от времето“.

Статистиката за изминалата година е красноречива: търсенето на Geländewagen е скочило с внушителните 23%, достигайки исторически връх от 49 700 доставени автомобила. Това е абсолютен рекорд, откакто първият модел напусна поточната линия през далечната 1979 година. Особено любопитен е фактът, че този триумф се случва в момент, когато компанията майка преминава през сериозна реорганизация и свиване на общите обеми.

Въпреки че Mercedes-Benz традиционно пази в тайна точната разбивка между версиите с вътрешно горене и новия електрически G580 с EQ Technology, от компанията са категорични – електрификацията е изиграла ключова роля за привличането на свежа аудитория. Този официален оптимизъм обаче контрастира с някои вътрешни гласове.

Припомняме, че по-рано през годината висши мениджъри, цитирани от Handelsblatt, бяха скептични към батерийната версия, наричайки я „пазарен провал“. Финалните цифри обаче показват, че дори и с трудности в началото, електрическата „Гега“ е намерила своя път към клиентите.

Годината остава в историята и с още едно мащабно постижение – производството на юбилейния 600 000-ен екземпляр. Изумителен факт е, че според вътрешни анализи около 80% от всички произведени досега G-класи все още са в движение, което е атестат за безкомпромисното качество, поддържано в завода на Magna Steyr в Грац, Австрия.

Успехът на модела през 2025 година потвърждава, че G-класата отдавна е излязла от рамките на обикновен всъдеход, превръщайки се в културен феномен и една от най-стабилните инвестиции в автомобилния свят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ддд

    4 0 Отговор
    Всички искат да изглеждат на хора от контингента

    13:13 15.01.2026

  • 2 Изследване

    4 0 Отговор
    Това означава, че бандитите са се увеличили.

    Коментиран от #4

    13:35 15.01.2026

  • 3 да ве да

    1 0 Отговор
    "културен феномен" по-скоро НЕкултурен, всички знавт, що за екземпляри купуват и карат тези геги😉

    13:44 15.01.2026

  • 4 Увеличили са се шматкит

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Изследване":

    Къде искат да изглеждат бандити, даже и бради си пускат;))))

    14:13 15.01.2026

  • 5 В Еропа сме и бандитите ако не се качат

    0 0 Отговор
    На Фиат пунто и скутери(като в западния сваят) , няма стигнат далече с тарикътлъците си.Вееме на адаптация имще останат най -адаптирашите се

    14:16 15.01.2026