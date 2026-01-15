G-класата чупи рекорди

Докато 2025 година се оказа истинско изпитание за Mercedes-Benz със спад в глобалните продажби от 9%, легендарната G-класа успя да сътвори истинско пазарно чудо. Култовият SUV не просто устоя на бурята, но и записа най-успешната глава в своята 46-годишна история, доказвайки, че някои легенди са наистина „по-силни от времето“.

Статистиката за изминалата година е красноречива: търсенето на Geländewagen е скочило с внушителните 23%, достигайки исторически връх от 49 700 доставени автомобила. Това е абсолютен рекорд, откакто първият модел напусна поточната линия през далечната 1979 година. Особено любопитен е фактът, че този триумф се случва в момент, когато компанията майка преминава през сериозна реорганизация и свиване на общите обеми.

Въпреки че Mercedes-Benz традиционно пази в тайна точната разбивка между версиите с вътрешно горене и новия електрически G580 с EQ Technology, от компанията са категорични – електрификацията е изиграла ключова роля за привличането на свежа аудитория. Този официален оптимизъм обаче контрастира с някои вътрешни гласове.

Припомняме, че по-рано през годината висши мениджъри, цитирани от Handelsblatt, бяха скептични към батерийната версия, наричайки я „пазарен провал“. Финалните цифри обаче показват, че дори и с трудности в началото, електрическата „Гега“ е намерила своя път към клиентите.

Годината остава в историята и с още едно мащабно постижение – производството на юбилейния 600 000-ен екземпляр. Изумителен факт е, че според вътрешни анализи около 80% от всички произведени досега G-класи все още са в движение, което е атестат за безкомпромисното качество, поддържано в завода на Magna Steyr в Грац, Австрия.

Успехът на модела през 2025 година потвърждава, че G-класата отдавна е излязла от рамките на обикновен всъдеход, превръщайки се в културен феномен и една от най-стабилните инвестиции в автомобилния свят.