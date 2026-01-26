Новини
В Германия се продава уникален Mercedes G 600 TE AMG

26 Януари, 2026 11:30

Сърцето на този пустинен звяр е истински шедьовър – 6.0-литров V8 агрегат от фамилията M117

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на автомобилното колекционерство има находки, които карат пулса на всеки истински ценител да се ускори, но това, което се появи на пазара в Германия, е направо от друга лига. Става въпрос за Mercedes-Benz G 600 TE AMG – машина, която не просто носи духа на „Дакар“, а е буквално изкована в пясъците на пустинята. Този уникален екземпляр от края на 80-те години е обявен за продажба от специалистите от Mechatronik, а историята му е толкова богата, колкото и инженерията под капака му.

Това не е просто „напудрена“ G-класа за разходки по „Витошка“. Говорим за изключително рядък заводски проект, разработен в тясно сътрудничество между Mercedes-Benz и AMG, когато последната все още беше независим тунинг майстор с глад за победи. Конкретната машина е била собственост и е управлявана от легендата на Формула 1 Клей Регацони, който я пилотира в няколко издания на най-тежкия маратон в света. За да оцелее в ада на Африка, всъдеходът е получил брутални модификации: подсилено шаси, окачване с огромен ход, способно да „поглъща“ дюни, и олекотена каросерия, комбинираща стомана с кевлар и фибростъкло.

Сърцето на този пустинен звяр е истински шедьовър – 6.0-литров V8 агрегат от фамилията M117, доработен от AMG. Двигателят е настроен така, че да осигурява чудовищен въртящ момент и непоклатима надеждност при екстремни температури. Задвижването е постоянно на четирите колела, преминаващо през автоматична трансмисия, а огромният 450-литров резервоар подсказва за мащабите на изпитанията, за които е създаден този Mercedes-Benz G 600 TE AMG. Външният вид е не по-малко респектиращ с раздутите калници, офроуд гумите и специфичното рали оборудване, което пренася всеки наблюдател директно в златната ера на моторните спортове.

Тъй като става въпрос за инженерен прототип, а не за сериен модел, появата на подобен автомобил на свободния пазар е събитие, което се случва веднъж на десетилетие. Продавачът запазва цената в тайна, разкривайки я само при сериозен интерес, но предвид историческата стойност и връзката с Регацони, сумата със сигурност ще бъде астрономическа. Това е шанс за някой мастит колекционер да притежава не просто автомобил, а жива легенда, която все още е в пълна бойна готовност да покори всяко трасе, далеч от асфалта.

