Запознайте се с най-луксозното ново Renault

Renault официално се завръща в премиум сегмента с автомобил, проектиран да доминира в Тихоокеанския регион. Представен днес в Сеул, Renault Filante е с дължина 4,9 метра. Вземайки името си от рекордьора Étoile Filante от 1956 година, този купе-SUV от E-сегмента е петият от осемте модела в „Международния план за действие 2027” на Renault на стойност 3 милиарда евро. Въпреки че се базира на същата CMA платформа на Geely, която е в основата на Volvo XC40, дизайнерският екип на Renault е категоричен, че това е „200% Renault“, с по-ниска линия на покрива, удължени надвеси и салон, който прилича повече на парижки бутик, отколкото на китайски кросоувър.

Под капака Filante пропуска базовите варианти с двигатели с вътрешно горене на своите събратя в полза на специализирана E-Tech пълна хибридна задвижваща система. Чрез комбинирането на 1,5-литров турбокомпресор с четири цилиндъра и двойна електрическа система, Filante развива 250 к.с..С батерия от 1,64 kWh, Renault твърди, че Filante може да се справи с до 75% от градското шофиране в изцяло електрически режим. За да се гарантира, че шофирането съответства на дизайна, шасито е оборудвано със Smart Frequency Dampers, които автоматично се настройват според текстурата на пътната настилка – функция, специално разработена за високостандартния корейски пазар.

В интериора Renault залага силно на цифровизацията. Таблото е доминирано от панорамния екран openR, състоящ се от три 12,3-инчови дисплея, които се простират от таблото на водача до зоната за забавление на пътниците. Този „Premium Tech Lounge“ не е само за навигация; той разполага с AI-базирана гласова помощ и специализирана игра, която използва живо предаване от външните камери на колата. Освен това Filante служи като високотехнологична тестова платформа на компанията с 34 усъвършенствани системи за безопасност, включително нова система за аварийно управление, способна да получава безжични актуализации на фърмуера, за да остава актуална през целия живот на автомобила.

Цената на Filante е конкурентна за луксозния пазар, като започва от 43 319 000 KRW (около 29 400 евро) за версията Techno. Преминаването към версията Iconic повишава цената до 46 969 000 KRW (около 31 900 евро), докато най-високата версия Esprit Alpine, със сини акценти и 20-цолови джанти, струва 49 719 000 KRW (около 33 700 евро). Макар Filante да е „забраненият плод“ за европейските шоуруми, неговото ДНК неизбежно ще се промъкне обратно на Стария континент. Произведен в завода в Пусан, Южна Корея, първите доставки до клиенти са планирани за март 2026 година, а в началото на 2027 година ще последва пускане на пазара в Южна Америка и страните от Персийския залив.