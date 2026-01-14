BMW разкри повече подробности за най-мощното M3 в историята

Високопроизводителният сегмент се готви за коренна промяна, тъй като дивизията BMW M се подготвя да пусне на пазара своя първи изцяло електрически флагман. С вътрешно кодово име ZA0, BMW M3 2027 ще бъде първият „пълноценен“ автомобил от серията M, който ще замени ауспусите с четиримоторна задвижваща система. За разлика от стандартните електромобили с два мотора, новата архитектура на BMW разполага с един мотор и една специална редукторна кутия за всяко колело, управлявани от нов суперкомпютър „Heart of Joy“. Тази конфигурация позволява векторно разпределение на въртящия момент с точност до милисекунди, което може да завърта автомобила много по-агресивно от всеки механичен диференциал. Макар системата по подразбиране да е с xDrive задвижване на всички колела, специален режим „RWD“ ще позволи на шофьорите да изключатизцяло предния мост за класическите, забавни маневри на дивизията M.

Под капака електрическият M3 ще използва цилиндричната батерия Gen6 на BMW, но съсспецифична „Design to Power“ химия, оптимизирана за продължително разтоварване на пистата, а не за максимален пробег. Този структурен батериен пакет, който се очаква да предлага около 100 kWh използваема мощност, е закрепен директно към шасито, за да увеличи твърдостта. Докато BMW пази в тайна окончателните показания на диното, запознати с материята съобщават, че конфигурацията с четири двигателя е способна на зашеметяващите 1000 до 1300 к.с., въпреки че производствените модели по-вероятно ще бъдат настроени между 700 к.с. и 850 к.с., за да се балансира износването на гумите и загряването на батерията. За да улесни прехода за традиционалистите, ZA0 ще разполага и със симулирани превключвания на предавките и синтетичен M-настроен звуков подпис.

За тези, които не са готови да преминат към безшумни автомобили, шестцилиндровият двигател „S58” все още няма да бъде изпратен в музея. BMW потвърди, че нов бензинов M3 с кодово име G84 ще влезе в производство през юли 2028 година. За разлика от своя електрически събрат, който се намира на изцяло новата платформа Neue Klasse, G84 вероятно ще използва модифицирана версия на настоящата архитектура CLAR, за да побере актуализиран 3,0-литров twin-turbo двигател. Тази двупосочна стратегия гарантира, че докато електрическият M3 (или „iM3“, както подсказват патентите) се бори за короната на 0-100 км/ч, вариантът с двигател с вътрешно горене ще остане изборът за феновете, докато регулациите за емисиите окончателно не затворят вратата.